En un Seis Naciones que arrancó con equipos erráticos, poco juego y hasta signos de cansancio en la temporada en la que todas las energías estaban apuntadas al Mundial de Francia, Irlanda rompe la regla y mantiene su andar arrollador. La goleada por 36-0 ante Italia lo afirma como claro candidato a repetir el título del tradicional certamen logrado de manera invicta en 2023. El funcionamiento no cesa, el recambio se adapta a un sistema aceitado y dinámico y los jugadores mostraron que las heridas del Mundial ya sanaron: es hora de mirar adelante, rescatar el buen trabajo hecho y consolidar una estructura que se pueda mantener en el tiempo.

Irlanda controló a su antojo un partido que dominó durante los 80 minutos. Cuando aceleró, lastimó. Nunca perdió la compostura y no le dio chances a un rival errático, que prácticamente no tuvo chances de sumar. Un penal de larga distancia que se le fue por el costado a Paolo Garbisi, fue la única chance real de romper el cero.

El festejo de Calvin Nash con Stuart McCloskey después de anotar para Irlanda ante Italia; una victoria aplastant Peter Morrison - AP

Después de un auspicioso debut contra Inglaterra, con una derrota por 27-24, Gonzalo Quesada tiene mucho trabajo por delante para sentar bases sólidas con una buena generación de Italia, con potencial para desarrollar en un país que, más allá de triunfos aislados, nunca hizo pie en el torneo desde su arribo en el 2000. “Es muy difícil encontrar aspectos positivos de esta actuación”, resaltó Quesada. Italia tuvo errores simples en la primera fase de los lanzamientos y volvió a sufrir en las formaciones fijas.

Irlanda es una máquina para atacar y para defender. Los jugadores que están en la cancha interpretan todos los roles y cuentan con las destrezas necesarias para ocupar distintas posiciones en un funcionamiento que goza de buena salud. Los que ingresan no sufren la adaptación porque el sistema los respalda. Si había un temor por el retiro de Johnny Sexton, el último capitán y uno de los mejores jugadores de su historia, esas dudas hoy parecen dilucidas. Jack Crowley heredó esa camiseta 10 y en los dos primeros partidos del 2024 cumplió con las expectativas.

El equipo de Italia, dirigido por Gonzalo Quesada, se retira rendido en el Seis Naciones; un duelo casi sin equivalencias PAUL FAITH - AFP

En la primera fecha contra Francia, Irlanda se mostró aplomado y sereno y este domingo fue la figura del equipo. A los 7´ abrió el tanteador con un try y a los 24´condujo de manera perfecta y lanzó un pase en el contacto brillante en el try de Dan Sheehan. El jugador de Munster cumplió a la perfección el rol de jugar en la cara de la defensa, con buenas decisiones y ejecuciones.

El recambio irlandés también se refleja en nombres como Joe McCarthy, segunda línea que debutó en el Seis Naciones contra Francia, fue la figura de la cancha y hoy volvió a plasmar su enorme potencial. Otro es Calvin Nash, que está reemplazando a Mack Hansen en una de las puntas y apoyó tries en los dos partidos. Los nombres no alteran el funcionamiento y hoy se dieron el lujo de hacer descansar a Bundee Aki, Peter O´Mahony, Tadhg Beirne y Tadgh Furlong, mientras que Josh van der Flier y Jamison Gibson Park ingresaron en los minutos finales. Dan Sheehan por duplicado, Jack Conan y James Lowe apoyaron los otros tries del Trébol.

Calvin Nash apoya para Irlanda, el gran candidato en el Seis Naciones y dispuesto a defender el título Peter Morrison - AP

Dublín fue una fiesta del rugby. Irlanda lleva 17 encuentros consecutivos ganados en el Aviva Stadium. Una verdadera fortaleza sostenida por equipo brillante y un entrenador como Andy Farrell que busca marcar una época. Antes de los 80 minutos, la capital irlandesa se emocionó con el Ireland’s Call interpretado por Stevie Mulrooney, un chico de ocho años que estremeció a las más de 50 mil almas presentes.

Con diez puntos sobre diez, Irlanda es el líder del Seis Naciones. En dos fechas es el único equipo que sumó punto bonus ofensivo por marcar más de cuatro tries. En dos semanas, cuando se reanude la competencia, recibirá a un Gales en reconstrucción. Con una Francia con poca energía, una Inglaterra que ganó los dos partidos pero no convence y una Escocia que aún no hizo el click mental para convertirse en un equipo ganador, es el favorito de todos. A diferencia del resto, mantiene su esencia y un trabajado respaldado en varios años.

La síntesis

Irlanda: Hugo Keenan, Calvin Nash, Robbie Henshaw, Stuart McCloskey y James Lowe; Jack Crowley y Craig Casey; Jack Conan, Caelan Dorís (capitán) y Ryan Baird; James Ryan y Joe McCarthy; Finlay Bealham, Dan Sheehan y Andre Porter.

Cambios: ST: 55´ Ronan Kelleher, Jeremy Loughman, Tom O’Toole y Harry Byrne por Finlay Bealham, Dan Sheehan, Andre Porter y Hugo Keenan, 60´Iain Henderson por James Ryan, 63´ Jordan Larmour por Robbie Henshaw, 65´Josh van der Flier por Ryan Baird, 72´ Jamison Gibson-Park por Craig Casey.

Entrenador: Andy Farrell

Italia: Ange Capuozzo; Lorenzo Pani, Juan Ignacio Brex, Tommaso Menoncello y Monty Ioane; Paolo Garbisi y Stephen Varney, Michele Lamaro (capitán), Manuel Zuliani y Alessandro Izekor; Federico Ruzza y Niccolo Cannone; Pietro Ceccarelli, Gianmarco Lucchesi y Danilo Fischetti.

Cambios: ST: 40´ Giosue Zilocchi por Pietro Ceccarelli, 55´ Giacomo Nicotera, Mirco Spagnolo y Andrea Zambonin por Gianmarco Lucchesi, Danilo Fischetti y Federico Ruzza, 57´ Martin Page-Relo y Federico Mori por Stephen Varney y Lorenzo Pani, 69´Ross Vincent por Manuel Zuliani

Suplente: Tommaso Allan

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Primer tiempo: 7´ try de Crowley (irl), 24´Gol de Crowley por try de Sheehan (Irl), 38´ Gol de Crowley por try de Conan (Irl)

Segundo tiempo: 49´ try de Sheehan (irl), 61´try de Lowe (Irl), 77´ gol de Crowley por try de Nash (ire)

57´ Amarilla a Menoncello (Ita)

Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra)

Estadio: Aviva Stadium, Dublín.

