Jaguares XV - Cafeteros Pro: hora, TV y formaciones del encuentro por la Superliga Americana de Rugby

Comienza la segunda etapa de la Superliga Americana de Rugby (SLAR). Para Jaguares XV es como volver a empezar. Después de que en la primera rueda se encontrara con su juego de manera intermitente y supiera lo que es la derrota (y la vivió por duplicado) luego de dos años invicto, la premisa para los partidos de vuelta es recuperar su mejor forma.

La segunda mitad de la etapa regular, que se juega íntegramente en Uruguay, comenzará para el equipo de la UAR este sábado a las 18, frente a Cafeteros Pro, que ha mostrado una evolución notable y buenas individualidades entre sus jugadores argentinos. El exigido triunfo por 33-22 en la rueda inicial da cuenta de los dos costados de esta historia: el crecimiento colombiano y el declive de Jaguares XV respecto a la temporada anterior.

Sacarse el peso de la versión 2021, que arrasó con el certamen de punta a punta, es la premisa en esta instancia. Luego de una semana de descanso que sirvió para reencontrarse con los seres queridos y renovar energías, se le presenta a la franquicia argentina una nueva oportunidad de dar vuelta la página, barajar y dar de nuevo, empezar a escribir en una hoja en blanco. La fórmula: enfocarse exclusivamente en el juego y confiar en que eso se traduzca en resultados. Calidad individual hay de sobra.

La jerarquía individual no falta en Jaguares XV, pero el equipo necesita hacerla valer colectivamente. SLAR/Gaspafotos

Lo ilustró bien el capitán Tomás Cubilla en una entrevista con ESPN: “Nos planteamos sacarnos esa presión que sentíamos implícitamente de tener el mote de favoritos y tener que ganar todos los partidos por muchos puntos, cuando lo primero es llegar a jugar el juego que hacemos en las prácticas y que –sabemos– podemos hacer”.

En los primeros cinco partidos, jugados en Chile y Paraguay, Jaguares XV estuvo muy lejos del rendimiento alcanzado en 2021. La dinámica y la imposición física aparecieron esporádicamente. Incluso los argentinos llegaron a perder dos veces consecutivas (contra Selknam y Peñarol), dilapidando un invicto de 14 fechas que databa de la truncada versión 2020, si se considera el antecedente que fue Ceibos en aquella temporada inaugural de la SLAR.

En el último compromiso de la primera etapa de 2022, frente a Cobras Brasil XV, Jaguares XV tuvo un mitad final positiva. Pero la tónica general fue de indisciplina, falta de orden, debilidad de las formaciones fijas y ataques estáticos. “El objetivo es llegar al nivel de juego que tuvimos en el segundo tiempo ante Cobras”, señaló Cubilla. “En la primera etapa no lo logramos, excepto por algunos pasajes muy cortos en los que aparecieron algunas cositas de lo que quisimos hacer. Pero por muchos momentos pecamos de ser muy indisciplinados, de tener errores de pelota, de no controlarla. No se vio el juego vistoso que queremos”.

En el estreno de la primera rueda, Jaguares XV consiguió un deslucido 33-22 sobre Cafeteros Pro. SLAR

Para el enfrentamiento ante Cafeteros Pro, el entrenador Carlos Ignacio Fernández Lobbe dispuso cuatro cambios; el más significativo es el regreso de Santiago Mare como apertura. El medallista olímpico en Pumas 7s había tenido una gran presentación con la camiseta 10 frente a los colombianos, pero luego se desdibujó, a la par del rendimiento general.

En el conjunto caribeño se destaca la presencia de algunos argentinos dignos de ser observados a partir de su desempeño en la primera parte del certamen: el apertura mendocino Julián Hernández, el medio-scrum salteño Eliseo Morales Abraham, el pilar Javier Corvalán y el segunda línea Federico Lavanini.

Los otros encuentros de la 6ª fecha serán Olimpia Lions vs. Selknam, a las 15.30, y Peñarol vs. Cobras Brasil XV, a las 21. Jaguares XV marcha segundo con 16 unidades, tres menos que el conjunto uruguayo.

Cafeteros Pro, de Colombia, cuenta con cuatro argentinos que bien pueden ser considerados para integrar algún equipo de la UAR. SLAR

Las formaciones