Agenda de TV del sábado: Fórmula 1, PSG por la corona, Boca, Independiente, San Lorenzo, semifinal de Schwartzman, Top 13, Jaguares XV, MotoGP, playoffs y Leones

Cargado, intenso, atractivo. Así se presenta el menú deportivo televisivo del sábado, con muchos focos de atracción como para consumirlos todo el día en las pantallas.

Lionel Messi puede conseguir su primer título de campeón de liga nacional fuera de España. Está disponible para Paris Saint-Germain vs. Lens, el partido en que PSG intentará igualar el récord de conquistas de la liga de Francia, con 10.

Lionel Messi está frente a la oportunidad de conseguir su primer trofeo de clubes fuera de Barcelona: Paris Saint-Germain recibe a Lens y puede ser campeón de la Ligue 1. FRANCK FIFE - AFP

La Fórmula 1 ofrece su primera carrera sprint de la temporada, en un autódromo clásico, el de Imola, que estará inundado de hinchas de Ferrari en la segunda jornada del Gran Premio de Emilia Romaña.

En el tenis, Diego Schwartzman afrontará una semifinal en el ATP 500 de Barcelona, contra el español Pablo Carreño Busta. El otro finalista surgirá del choque entre el también local Carlos Alcaraz y el australiano Alex De Miñaur.

Max Verstappen, con Red Bull, partirá primero en la carrera sprint del Gran Premio de Emilia Romañan de Fórmula 1. GUGLIELMO MANGIAPANE - POOL

La Copa de la Liga Profesional tendrá abundante acción, con seis encuentros, que involucrarán a tres grandes: Boca visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero, Independiente se presentará en Rosario contra Central y San Lorenzo volverá a exponerse ante su público al recibir a Patronato. Los otros cruces serán Gimnasia vs. Unión, Barracas Central vs. Vélez y Banfield vs. Talleres.

De rugby habrá mucho. La fecha 5 del Top 13 de URBA propone dos clásicos, CASI vs. CUBA y Alumni vs. Belgrano, más un convocante SIC vs. Hindú. El resto no es desdeñable: San Luis vs. Newman, Buenos Aires vs. Los Tilos y Rosario vs. Regatas Bella Vista. Por la Superliga Americana, Jaguares XV se enfrentará con el débil Cafeteros Pro, que lo complicó más que lo previsto en la primera rueda. Y en la liga inglesa Premiership, Matías Moroni será titular en la visita de Leicester a Harlequins.

Darío Benedetto será titular en Boca contra Central Córdoba en Santiago del Estero; el equipo xeneize necesita recuperarse y salvar a su entrenador, Sebastián Battaglia. LA NACION/Mauro Alfieri

También en básquetbol abundará la actividad. La Liga Nacional tendrá partidos de playoffs, con Boca Juniors vs. San Lorenzo como destacado. Y la NBA desarrollará tres encuentros, con posible presencia argentina, de Leandro Bolmaro, en Minnesota Timberwolves, que pierde por 2-1 la serie contra Memphis Grizzlies.

Además, MotoGP y sus categorías hermanas llevan adelante el Gran Premio de Portugal, que realizará sus respectivas pruebas de clasificación, y los Leones se enfrentarán con Sudáfrica por la Pro League de hockey sobre césped.

La televisación del sábado 24

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

14 Gimnasia vs. Unión. TNT Sports

Gimnasia vs. Unión. TNT Sports 14 San Lorenzo vs. Patronato. Fox Sports Premium

San Lorenzo vs. Patronato. Fox Sports Premium 16.30 Rosario Central vs. Independiente. TNT Sports

Rosario Central vs. Independiente. TNT Sports 19 Central Córdoba vs. Boca. Fox Sports Premium

Central Córdoba vs. Boca. Fox Sports Premium 21.30 Barracas Central vs. Vélez. TNT Sports

Barracas Central vs. Vélez. TNT Sports 21.30 Banfield vs. Talleres. Fox Sports Premium

League 1

12 Olympique Lyonnais vs. Montpellier. Star+

Olympique Lyonnais vs. Montpellier. Star+ 14 Saint-Etienne vs. Monaco. Star+

Saint-Etienne vs. Monaco. Star+ 16 Paris Saint-Germain vs. Lens. ESPN

Premier League

8.30 Arsenal vs. Manchester United. ESPN

Arsenal vs. Manchester United. ESPN 11 Manchester City vs. Watford. ESPN

Manchester City vs. Watford. ESPN 11 Leicester vs. Aston Villa. Star+

Leicester vs. Aston Villa. Star+ 11 Norwich vs. Newcastle United. Star+

Norwich vs. Newcastle United. Star+ 13.30 Brentford vs. Tottenham Hotspur. Star+

Serie A

10 Venezia vs. Atalanta. Star+

Venezia vs. Atalanta. Star+ 10 Torino vs. Spezia. Star+

Torino vs. Spezia. Star+ 13 Internazionale vs. Roma. ESPN 2

Internazionale vs. Roma. ESPN 2 15.45 Hellas Verona vs. Sampdoria. Star+

Bundesliga

10.30 Greuther Furth vs. Bayer Leverkusen. ESPN 3

Greuther Furth vs. Bayer Leverkusen. ESPN 3 10.30 Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim. Star+

Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim. Star+ 10.30 Köln vs. Arminia Bielefeld. Star+

Köln vs. Arminia Bielefeld. Star+ 10.30 Leipzig vs. Union Berlin. Star+

Leipzig vs. Union Berlin. Star+ 10.30 Freiburg vs. Borussia Moenchengladbach. Star+

Freiburg vs. Borussia Moenchengladbach. Star+ 13.30 Bayern München vs. Borussia Dortmund. ESPN

Eredivisie

11.30 NEC vs. Ajax. ESPN Extra

NEC vs. Ajax. ESPN Extra 15 Cambuur vs. PSV. Star+

Primera Nacional

16 Chacarita vs. Quilmes. TyC Sports

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

7.30 Práctica 2 del Gran Premio de Italia. Star+

Práctica 2 del Gran Premio de Italia. Star+ 11.30 Carrera sprint del Gran Premio de Italia. Star+

TENIS

ATP 500 de Barcelona

8.30 Diego Schwartzman vs. Pablo Carreño Busta, la semifinal 1. Star+

Diego Schwartzman vs. Pablo Carreño Busta, la semifinal 1. Star+ 11 Carlos Alcaraz vs. Alex Di Miñaur, la segunda semifinal. Star+

RUGBY

Top 13

13.40 Alumni vs. Belgrano. ESPN Extra

Alumni vs. Belgrano. ESPN Extra 15.30 San Luis vs. Newman. Star+

San Luis vs. Newman. Star+ 15.30 CASI vs. CUBA. Star+

CASI vs. CUBA. Star+ 15.30 Buenos Aires vs. Los Tilos. Star+

Buenos Aires vs. Los Tilos. Star+ 15.30 SIC vs. Hindú. Star+

SIC vs. Hindú. Star+ 15.30 Rosario vs. Regatas Bella Vista. Star+

Superliga Americana

15.30 Olimpia Lions vs. Selknam. ESPN Extra

Olimpia Lions vs. Selknam. ESPN Extra 18 Cafeteros Pro vs. Jaguares XV. ESPN Extra

Cafeteros Pro vs. Jaguares XV. ESPN Extra 20.30 Peñarol vs. Cobras Brasil XV. ESPN Extra

Top 14

16 Toulon vs. Toulouse. Star+

Premiership

11 Harlequins vs. Leicester. Star+

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

11 San Lorenzo vs. Boca. El juego 1 de la serie de octavos de final. TyC Sports

NBA

14 Toronto Raptors vs. Philadelphia 76ers. El partido 4. Star+

Toronto Raptors vs. Philadelphia 76ers. El partido 4. Star+ 20.30 Brooklyn Nets vs. Boston Celtics. El tercer encuentro. ESPN 3

Brooklyn Nets vs. Boston Celtics. El tercer encuentro. ESPN 3 23 Minnesota Timberwolves vs. Memphis Grizzlies. El cuarto enfrentamiento. ESPN 2

HOCKEY

Pro League

16 Los Leones vs. Sudáfrica. ESPN 3

MOTOCICLISMO

Moto GP

7.30 Práctica del Gran Premio de Portugal. Star+

Práctica del Gran Premio de Portugal. Star+ 9 Prueba de clasificación del Gran Premio de Portugal. Star+

BOXEO