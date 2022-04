España no irá al Mundial de rugby por un error repetido

El sueño de España de volver a disputar un Mundial de Rugby después de 24 años de ostracismo se hizo añicos : World Rugby lo descalificó por la mala inclusión de un jugador extranjero durante el certamen clasificatorio, según informó el máximo organismo del rugby mundial.

España se había clasificado al Mundial de Francia 2023 luego de terminar segundo en el Rugby Europe Championship 2021/22, que tuvo carácter de certamen eliminatorio, lo que le significó regresar al certamen ecuménico por segunda vez en su historia, luego de su participación en Gales 1999. Sin embargo, luego de la investigación realizada por un comité independiente, World Rugby decidió restarle los 10 puntos obtenidos en las victorias ante Holanda (última de la tabla) por la indebida inclusión del sudafricano Gavin Van den Berg, jugador de Alcobendas, ya que no se ajustaba a la Regla 8.

Gavin Van den Berg, jugador de Alcobendas, el hombre de la discordia: su presencia en dos partidos de España generó la exclusión del seleccionado ibérico del Mundial Europa Press Sports - Europa Press

En consecuencia, Rumania, que había finalizado tercera, ocupará el lugar de España en el Grupo B de Francia 2023 junto a Sudáfrica, Irlanda, Escocia y el ganador de la eliminatoria de Asia/Pacífico (presumiblemente Tonga). Además, Portugal, que había sido cuarta, reemplazará a Rumania en el Repechaje, que otorga la última plaza mundialista. El ganador de la eliminatoria fue Georgia, que integrará el Grupo C.

España ya había incurrido en un error similar previo al Mundial de Japón 2019 y había sido sancionada junto con Rumania y Bélgica. Si bien no se había clasificado directamente, se perdió las oportunidades de reemplazar a Rumania y de jugar el Repechaje. Aquella vez, había incluido a jugadores que habían vestido la camiseta de Francia en un Mundial Juvenil y era inelegibles.

La alegría por la clasificación

En esta oportunidad, España incurrió en una doble infracción. De un lado, incluyó en los dos partidos ante Holanda a Van den Berg, quien no había cumplido con la Regla 8 que estipula cuándo un jugador nacido en otro país es elegible para un seleccionado nacional. Por un lado, debe tener tres años de residencia en el país, pero además debe permanecer por un mínimo de 10 meses cada año, algo que el comité independiente comprobó que no ocurrió en el caso del sudafricano. Además, detectó que Alcobendas, el club en el que actúa, falsificó documentación para que pudiera jugar.

Lo curioso es que en los dos partidos que jugó Van den Berg España ganó: 43-0 y 52-7. Holanda finalizó último en la competencia con apenas 4 puntos, producto de una victoria ante Rusia, y descendió de categoría.

Además de la quita de puntos, World Rugby sancionó a la Federación Española de Rugby con una multa de 75.000 libras esterlinas, 25.000 por el desfalco y 50.000 más por la reincidencia.

La FER había propuesto quitarle la Visa de trabajo a Van den Berg y deportarlo a Sudáfrica y relegar de la máxima categoría a Alcobendas, pero World Rugby fue inflexible. El sueño de España deberá esperar cuatro años más.

“Es indignante”

La bronca fue in crescendo durante todo el día a medida que la noticia corrió como reguero de pólvora. Guillaume Rouet, medio scrum del seleccionado español e internacional desde 2014, no anduvo con vueltas a la hora de expresar su sentimiento: “Es indignante, porque es algo que no podemos controlar y somos nosotros los que sufrimos las consecuencias. Estamos abatidos y muy molestos porque para muchos de nosotros, ha sucedido dos veces seguidas. Las autoridades de arriba no han hecho su trabajo”.

Rouet, que para el próximo Mundial, en 2027, tendrá 39 años, fue muy duro en sus conceptos y no ahorró críticas para Van den Berg: “Si hubiera sido un jugador que hubiera hecho toda la campaña, que hubiera jugado los diez partidos y que fuera una parte muy importante del equipo, pues lo hubiésemos entendido pero está claro que su presencia no era necesaria”.

Y continuó con dureza: “¿Qué imagen tendremos? ¿La gente va a querer jugar ya en la selección española? Para muchos franceses, es muy duro ser liberados cada vez por sus clubes para ir a jugar con España. Si bien finalmente nos ganamos un poco de respeto en el mundo del rugby, volvemos a ser payasos con esta historia”.

Historia de un fraude

El sudafricano había llegado a Burgos a comienzos de la temporada 2018/19 y, a priori, cumplía con la condición de haber permanecido durante 36 meses continuados en España, sin haber estado fuera del país más de 60 días, desde la fecha de su debut competitivo, el 15 de septiembre de 2018. A partir de diciembre debería ser considerado jugador de Formación, que no ocupa plaza de extranjero, y, por lo tanto, seleccionable para el combinado nacional.

Van den Berg pasó al año siguiente a Alcobendas. En plena pandemia, pasó un largo periodo en su país natal, que se extendió debido a que su padre estaba enfermo. Ese lapso fuera de España excedió lo permitido, pero en la fotocopia de la hoja del pasaporte presentada en la Federación Española en septiembre de 2021, que no está compulsada, el sello de la aduana aparece modificado para entrar en la legalidad. La razón de que no aparezca compulsada es que adujo que el pasaporte se le había perdido y presentó, además, la correspondiente denuncia policial.

Un antecedente lapidario

En 2019, España también fue excluida de la Copa del Mundo por haber alineado de manera irregular a dos jugadores, Mathieu Belie y Bastien Fuster, en un encuentro frente a Bélgica. Pese a la apelación presentada, el León (como se conoce a la selección ibérica) no pudo ser parte de la cita ecuménica.