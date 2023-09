escuchar

LA BAULE-ESCOUBLAC, Francia.– Es la única estrella a la que ya le pintaron las canas. Tiene 38 años y su cuerpo es un hospital. Sufrió todas las lesiones que a uno se le ocurran: conmociones, quebraduras en las manos, la ingle, las rodillas. Porque si a algo no le esquiva Jonathan Sexton eso es el contacto. Juega siempre en las narices de los rivales y a la hora de tacklear e involucrarse no tiene piedad con sus huesos. El capitán de Irlanda llegó al Mundial de Francia con su última misión internacional: conducir a su seleccionado al ansiado título de campeón del mundo y romper, de una buena vez, la barrera de los cuartos de final. Como nunca los de verde son candidatos a ganar el la copa. Llevan invictos 16 partidos y vienen de batir, en una batalla épica, a los Springboks, defensores de la corona.

Johnny Sexton –Dublín, 11 de julio de 1985– se construyó como gran jugador bajo la conducción de quienes hoy preparan a los Pumas. Michael Cheika fue su entrenador en Leinster cuando ganaron la Copa de Europa en 2009 y Felipe Contepomi era el 10 titular. Sexton estuvo largo tiempo esperando su oportunidad hasta que Contepomi se rompió los ligamentos a los 25 minutos del primer tiempo de una semifinal de la competencia europea contra el gran rival irlandés, Munster. Johnny, que por su poco apego a los entrenamientos sufría las exigencias de Cheika y de la estrella de ese país, Brian O’Driscoll, ingresó en ese partido caliente y anotó un penal y dos conversiones para el 25-6. En la final ante Leicester Tigers acertó un drop desde mitad de cancha.

A los 38 años, Sexton sigue resultando clave para el seleccionado irlandés, al que conduce en esta etapa gloriosa de su historia. Lionel Hahn - Getty Images Europe

Hasta entonces, nunca parecía ser el tiempo de Sexton. En Leinster lo tapaba Contepomi; en el seleccionado irlandés, Ronan O’Gara. Pero cuando Felipe se fue de ese club, en el cual es ídolo –si en cualquier lugar del mundo el salvoconducto para un argentino es Maradona o Messi, en Dublín es Contepomi–, Johnny tomó la batuta. Tres veces más ganó la Copa de Europa: 2011, 2012 y 2018. En el seleccionado debió aguardar algo más. En 2011 ya era titular, goleador y figura. Antes, en 2009, había conducido a Irlanda a ganar el Grand Slam del Seis Naciones después de 61 años.

De la redonda a la ovalada

El primer gran impacto de Sexton fue cuando tenía 17 años. Ocurrió en la final de de la Copa Senior de las Escuelas de Leinster de 2002, en Lansdowne Road. Su equipo, St. Mary’s College, le ganaba por 7 a 6 a Belvedere y el partido era intenso y cambiante. Faltaban 15 minutos cuando Sexton, entonces un chico flaco y encorvado, ingreso en reemplazo del apertura Joey Connolly. A poco del final, y con viento en contra, clavó un drop que decretó la victoria por 10-6. Les había apostado a sus amigos que iba a lograr un drop. El diario Irish Times tituló: “Cool Sexton capta el momento”.

Sin embargo, Johnny no tenía intenciones de seguir su carrera en el rugby. Lo que le gustaba realmente era el fútbol. Es fanático de Manchester United y de su compatriota Roy Keane, que fue a visitar a él y a sus compañeros antes de que viajaran hacia Francia en la misión del Mundial. Los días de la adolescencia de Sexton transcurrían entre sus estudios de química en el University College Dublin y las cervezas con sus amigos. Jugaba contra los más grandes en St.Mary’s hasta que un día un ex hooker, Mark McDermott, lo convocó para el Mundial M21. Pero prácticamente no jugó.

Jonathan Sexton y David Wallace detienen el intento de Lucas Borges; a Irlanda le alcanzó ser efectivo para aplastar a los Pumas en un partido de 2020 AFP

Sin embargo, una vez que empezó a ser titular en Leinster y en el seleccionado irlandés, Sexton se transformó en un perfeccionista, durísimo con él mismo cada vez que sucedía una derrota. Lleva a la cancha esos extremos. Sigue encorvado cada vez que toma la pelota en velocidad y se mete entre las defensas para lanzar pases endiablados que dejan en posición de try a sus compañeros.

Felipe Contepomi dijo en sus tiempos de jugador que Jonny Wilkinson había cambiado la historia de los aperturas. Que el 10 ya no era aquel jugador intocable, habilidoso, que atacaba más que lo que defendía, sino que pasaba a ser, con el enorme Wilko, uno que tackleaba como un tercera línea y que jugaba en la cara de las defensas. Contepomi fue uno de ellos. Y Sexton siguió ese camino. De la vieja escuela quedaron los neozelandeses Dan Carter y Richie Mo’unga, y el escocés Finn Russell.

Marzo de 2023: el triunfo de Irlanda sobre Inglaterra en el Seis Naciones y una celebración a pura euforia, Grand Slam incluido. Peter Morrison - AP

Sexton ganó por Irlanda dos Grand Slam más del Seis Naciones, en 2018 y 2023. Jugó por los Lions y les ganó la serie a los Wallabies en 2013 y estuvo en la del empate con los All Blacks en 2017. Fue nombrado mejor jugador del mundo en 2018 y desde 2020 es el capitán de la Irlanda que por primera vez venció a Nueva Zelanda y que también la superó en como visitante. En Leinster, su lugar en el mundo, ganó más de 10 títulos. Y sólo una vez se marchó de Irlanda, cuando, disconforme con el sindicato de jugadores, jugó en Racing, de París, entre 2013 y 2015.

Casi se quedó fuera del debut en Francia 2023 porque en la final de la Copa de Europa que Leinster perdió frente al La Rochelle de O’Gara maltrató al árbitro Jaco Peyper. Sexton estaba lesionado y no pudo jugar, pero siguió a Peyper hasta el podio. Lo sancionaron con tres fechas de suspensión, justo como para que pudiera jugar el primer partido, contra Rumania, en el que anotó 24 tantos.

Grandes jugadas de Sexton en Irlanda y en Leinster

Al gran Johnny le falta el Mundial. Conquistarlo. Dijo que cambió todas las cábalas que llevó a los anteriores, en los cuales se quedó en los cuartos de final. Tiene en su foja de servicios 116 caps y 1095 tantos (récord para Irlanda), sólo por debajo de Carter, Wilkinson y el inglés Owen Farrell. Y va por más. De algo habrá que estar seguro: no se guardará nada de lo que le queda.