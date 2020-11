Juan Figallo le dijo adiós al rugby por prescripción médica

Juan Figallo, pilar surgido en Jockey de Salta y con carrera en Montpellier, Saracens y Los Pumas, anunció oficialmente su retiro del rugby profesional. El salteño de 32 años, finalmente, no pudo contrarrestar los efectos de un golpe en la cabeza sufrido en el último Mundial.

"Termino mi carrera profesional en el rugby, la carrera que siempre quise tener y la carrera que amé en todo momento", escribió en su cuenta de Instagram, y agregó: "Después de muchas consultas con doctores y poniendo todo de mí, tratando de recuperarme del golpe en la cabeza que sufrí en el Mundial 2019, finalmente concluyeron que no debería jugar más al rugby".

El texto agrega palabras dedicadas a las personas y a las entidades más influyentes en su carrera: "Me cuesta mucho este momento pero estoy agradecido a cada equipo al que pertenecí, me vieron crecer, formar una familia y ser mejor persona: mi Jockey club, el Montpellier, Saracens y, como argentino, el honor mas grande que es representar a mi país con los Pumas. Gracias a toda la gente que siempre me apoyó y me empujó para llegar a lo más alto. Los quiero mucho y Gracias".

Chipi Figallo le había ganado la titularidad a una leyenda como Martín Scelzo en el Mundial 2011 y se adueñó de la número 3 de los Pumas. En el Rugby Championship 2013, no obstante, se resintió de una lesión en el cuello que cerca estuvo de terminar con su carrera. Volvió antes del Mundial 2015, pero en la preparación se lesionó la rodilla y quedó afuera de la convocatoria inicial. La lesión de Nahuel Tetaz Chaparro le abrió la puerta para jugar los últimos dos partidos y ser parte de aquel histórico cuarto puesto.

En sus inicios en el seleccionado llegó a formar el scrum hombro a hombro con Mario Ledesma, a quien luego tuvo como entrenador de forwards en Montpellier (donde también estaba Agustín Creevy) y quien logró encontrar un resquicio en la veda que impedía a los jugadores que actúan en Europa representar al seleccionado y aduciendo falta de recambio en el puesto logró que la UAR cediera y lo convocó.

Pero su carrera en los Pumas siguió jaqueada por las lesiones. De hecho, la temporada 2019 había terminado antes de lo esperado para Chipi: sufrió un golpe en la cabeza en el duelo ante Inglaterra y ese percance le impidió regresar a las canchas con su club, Saracens, con quien aún tenía un año y medio de contrato. "Después del golpe frente a Inglaterra me costó volver, porque cada vez que corro me mareo y tengo pérdida de equilibrio y ese tipo de cosas. Estoy tratando de volver, pero todavía no puedo correr. Así que paso a paso, es medio lento el tema, pero sigo en eso", le confesaba a ESPN.

Ya a fines del año pasado había decidido retirarse de los Pumas: "La decisión de retirarme fue difícil, pero creo que es la correcta. Viene un Santi Medrano escalando a puro buen juego y mi momento ya pasó, ahora le toca a otros jugar. Si bien me queda resto, hay que saber dar un paso al costado y dejar a los más chicos que vayan, y creo que mi momento es ahora y me retiro yo, que es lo que siempre quise", comentó entonces.

Se ilusionaba con un 2020 recuperado de su lesión: "Estoy enfocado en que se pase y poder jugar. Tengo firmado con Saracens por esta temporada y la que viene, así que la energía está puesta en eso y en que se recupere la cabeza, Dios quiera", auguraba. Lamentablemente, no pudo ser para Figallo, que ya encara nuevos rumbos fuera del rugby competitivo.

Argentina-Inglaterra: el fatídico partido para Figallo en el Mundial 2019

