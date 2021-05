Juan Imhoff: la lesión que genera preocupación en los Pumas y puede dejarlo fuera de la gira

En esta época del año en Europa Juan Imhoff suele estar entre los principales trymans del rugby francés. Llegó a París a fines de 2011 y temporada tras temporada muestra una constancia que pocos argentinos tuvieron en el viejo continente. De hecho, es el tryaman histórico de Racing 92 y hace unos meses celebró algunos hitos como haber llegado a los 200 partidos en el club y 50 en la Copa de Europa. Sin embargo, no viene siendo una buen año para el rosarino: a falta de una fecha para los play-off lleva sólo 13 partidos entre Top 14 y Champions Cup, la cifra más baja desde que llegó al club. Eso se debe a dos factores: su esperado retorno a los Pumas después de cinco años lo tuvo afuera de Racing 92 durante varias fechas. Y las lesiones lo complicaron como pocas veces en su carrera. El sábado pasado volvía después de una serie de dolencias y, a los 17 minutos del encuentro frente a Agen, salió reemplazado por una molestia en el isquiotibial.

La mala racha viene desde hace tiempo. Con la camiseta argentina se desgarró el isquiotibial izquierdo frente a los Wallabies, luego de haber estado presente en el histórico triunfo ante los All Blacks. Volvió a jugar en diciembre y en febrero sufrió un esguince en el tobillo que lo tuvo afuera de las canchas durante un mes. En abril no estuvo al 100% desde lo físico y sólo disputó los cuartos de final de la Champions Cup, mientras que en su vuelta, el 8 de mayo frente a Clermont, tuvo que salir en entretiempo por un golpe tras un tackle.

La lesión de Juan Imhoff en Racing

Juan Imhoff integra la lista de 32 Pumas para enfrentar a Gales en la ventana de julio. Habrá que esperar su diagnóstico cuando falta poco más de un mes para el primer test del año. En el programa Scrum de ESPN, Mario Ledesma se refirió a su situación y la comunicación que tuvo con el wing: “Juan sufrió un problema muscular. Hablé con él y no estaba muy optimista con respecto a la lesión. Veremos la gravedad de la lesión”.

El lunes a la tarde en Francia le harán estudios para conocer si el jugador formado en Duendes podrá estar disponible. Si no es así, seguramente se sume a la lista Sebastián Cancelliere, la gran figura que tuvo Jaguares XV en la Superliga Americana de Rugby y a quien Ledesma elogió mucha en la conferencia de prensa del último viernes.

“A Sebastián Cancelliere no le faltó nada -analizó el coach de los Pumas-. Compite en un puesto en donde hay jugadores de muchísima categoría. Fue la decisión más difícil. Tanto es así que en la charla que hicimos ayer con los 32, Erre estuvo también porque está muy cerca del equipo y ante cualquier lesión de los tres del fondo obviamente va a estar presente. Una decisión dificilísima porque se lo merecía no sólo por como jugó, sino porque mantuvo una motivación por arriba de lo que era el campeonato. Él era un jugador de más categoría que ya había firmado afuera (Glasgow Warriors) y jugaba todos los partidos como si fuesen el último. Se lo agradecimos muchísimo. Entre el, Gorrissen y Ezcurra mantenían al equipo motivado y yendo para adelante. Es paradójico decir que no le faltó nada, pero justo está en un puesto donde otros jugadores han quedado afuera también”.