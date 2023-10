escuchar

PARÍS.– Las tres semifinales de los Pumas, los tres partidos por el tercer puesto, tienen un nombre en común. Juan Martín Fernández Lobbe estuvo en las dos primeras como jugador y en ésta como uno de los entrenadores. Nadie sabe como él lo que es estar en esta situación: acariciar la gloria y tener que dar vuelta la página de un día para el otro para cerrar el certamen con una medalla que es mucho más que un premio consuelo. Sabe lo que es salir airoso de esa circunstancia, como ocurrió en Francia 2007, sabe lo que es volverse con las manos vacías, como en Inglaterra 2015. Sabe que no da lo mismo una cosa o la otra.

Después del duro golpe que le asestaron los All Blacks, los Pumas deben recuperarse rápido para, mudanza de por medio, retomar los entrenamientos el lunes y estar listos para el desafío por la medalla de bronce, el viernes en el Stade de France ante el perdedor de Sudáfrica vs. Inglaterra. Lo que para algunos equipos suele ser un partido desechable, que incluso se pensó en eliminar, para el seleccionado argentino entraña un significado relevante. Doblemente si el rival llega a ser el equipo que los venció en el debut.

Juan Martín Fernández Lobbe (a la derecha), con otros dos integrantes del cuerpo de técnico que lidera Michael Cheika: Andrés Bordoy y Felipe Contepomi Rodrigo Nespolo - LA NACION

“Salir tercero, reponerse de un golpe durísimo ante un gran equipo como All Blacks, eso hablaría de otro ladrillo, otro paso adelante de este equipo. Esto es lo que este equipo quiere construir. Aprender de los errores y mejorar, seguir para adelante. Suena repetitivo, pero es así. Ir con determinación total, con nuestra manera de jugar, con nuestras armas, sería un muy buen cierre. Sería un muy buen Mundial”, dice Corcho Fernández Lobbe. “Pasé por las dos sensaciones y no es lo mismo terminar con la medalla colgada que no hacerlo. Ya se habló de eso en el vestuario. La decepción es muy grande, no veníamos a jugar los siete partidos, veníamos a jugar la final. Tenemos entre 24 y 48 horas para digerir, aprender y analizar lo que nos pasó. Pero el foco sigue siendo muy claro: queremos ir por más, queremos inspirar. No por la medalla en sí, sino por lo que significa este partido para este grupo. Va a ser la última vez que este grupo va a jugar junto”.

Fernández Lobbe estuvo en el Parc des Princes de París en la victoria 34-10 ante Francia en 2007 y en el Estadio Olímpico de Londres en la derrota 24-13 ante Sudáfrica en Inglaterra 2015. Ahora, debe trasladar esa experiencia a un grupo que llega golpeado por los All Blacks.

Fernández Lobbe, en acción contra Australia, en la semifinal que los Pumas perdieron en 2015; luego no podrían contra Sudáfrica, en el encuentro por el tercer puesto Aníbal Greco

“Trato de ser muy cuidadoso en ser autorreferencial. Cuando hablo con los jugadores está bueno vivir esas experiencias e ir descubriéndolas”, continuó Fernández Lobbe en una charla enriquecedora como pocas veces ocurrió en los 52 días que llevan los Pumas en suelo francés. “La sensación de colgarse o no una medalla es totalmente diferente. Lo que me deja tranquilo es la forma en que se viene preparando el equipo y sabe que lo que se quiere lograr es mucho más que un resultado. Este equipo quiere estar más allá del resultado. Si logramos el tercer puesto va a ser espectacular, pero va a ser por la búsqueda continua de mejorar, de la excelencia, de haber sabido recuperarse de un golpe duro. Ante cualquier batalla que se presente, este equipo va a estar listo para ir al frente.”

¿Qué los hacía creer que era posible ser campeones cuando el juego que pretenden sólo apareció por pequeños lapsos, como el segundo tiempo ante Gales y algunos pasajes del partido con Japón? “En esas arrancadas de 6.30 en Casa Pumas, cuando les ves los ojos a los jugadores, el convencimiento, la forma en que se prepararon físicamente, la forma en que salieron a jugar el partido, el convencimiento de poder jugar la pelota rápida, de tener posesión. En la forma de encarar cada día, de trabajar, de estar encima de todos los detalles. A veces salió bien, a veces no, pero el convencimiento estaba”, respondió el extercera línea de los Pumas. “Los jugadores confiaron en las herramientas que les dimos e hicieron todo lo que está a su alcance. A veces no te sale tan bien, a veces el otro no te deja.”

¿Cuál es esa idea de juego que tanto costó entrever en este Mundial? “La idea se ve clara desde mi lado. Somos un equipo al que le gusta atacar con posesión, atacar los espacios, aprovechar la velocidad de nuestros jugadores y ganar en los trabajos: la caza, correr, levantarse… Todo lo que no requiere talento. Ayer lo logramos por momentos, pero no terminamos de marcar puntos, eso fue clave. Ellos tuvieron detalles de precisión que nosotros no”.

Juan Martín Fernández Lobbe, con su hijo Reuters

Fernández Lobbe afirmó que, en la caída 44-6 ante los All Blacks, los Pumas lograron desarrollar durante el primer tiempo el juego que se habían propuesto, pero que la diferencia estuvo en los detalles. “En los momentos clave, cuando algo no salió tan bien los All Blacks lo hicieron pagar. Ayer, en 180 segundos pasaste de estar 15-6 a 27-6. Un penal en un scrum a los 39 minutos del primer tiempo y una mala recepción al inicio del segundo derivaron en dos tries en contra, cuando en el primer tiempo habíamos tenido muchísimas buenas acciones, pero no marcamos”.

Tanto en 2007 como en 2015, el equipo llegó diezmado por lesiones al partido por la medalla de bronce. En el primero no estuvieron Mario Ledesma, Lucas Borges, Martín Scelzo y Nacho Fernández Lobbe. En el segundo fueron bajas Juan Martín Hernández, Juan Imhoff y Marcos Ayerza y no fue tenido en cuenta Marcelo Bosch. Para el viernes, los entrenadores tendrán una decisión que tomar: seguir con el equipo que venían poniendo, que claramente para ellos es el mejor, ya que lo vienen repitiendo desde el primer partido, o darles la oportunidad a otros que están cerca de la despedida. Aunque aún no hubo anuncios oficiales, veteranos como Agustín Creevy (igualaría la marca de Jason Leonard y Richie McCaw como el segundo jugador con más presencias mundialistas), Nicolás Sánchez, Juan Imhoff o Francisco Gómez Kodela podrían estar ante su último partido con la celeste y blanca.

“Es el último partido para este grupo. Nunca sabés qué puede pasar después. Creo que ninguno anunció su retiro, por ahora”, aclaró Corcho. “Claramente van a jugar los 23 que consideramos que estén preparados para terminar de la mejor manera el Mundial. Todavía no lo analizamos con el staff, tenemos que terminar de digerir la derrota. Físicamente, los 33 jugadores están disponibles. Estoy convencido de que este equipo tiene el foco y la determinación para salir a ganar el viernes. Lo veo en sus caras, en las expresiones, lo puedo sentir”.