El prematuro inicio de la temporada de Jaguares coincide con el comienzo, también precoz, de un nuevo ciclo mundialista. Todos hablarán del paso a paso, del entrenamiento a entrenamiento, del partido a partido. Al nivel de la conducción, no obstante, la experiencia obliga a proyectar. Y para el puesto de apertura, todas las fichas están puestas en Domingo Miotti. El tucumano de 23 años fue una de las revelaciones de Jaguares en el pasado Súper Rugby y está en la pole position para llevar la 10 en Francia 2023.

Entre las tantas lecciones que dejó la salida anticipada del Mundial de Japón, una es el desarrollo de jugadores en puestos clave. Durante cuatro años no apareció (no hizo falta) un sustituto para Nicolás Sánchez, y cuando éste se fue hubo que improvisar. El goleador histórico de los Pumas llegará a Francia 2023 al borde de los 35 años. No es una edad prohibitiva y aún tiene mucho para dar, pero sería un error no buscar alternativas. Hoy, quien tiene todas las fichas puestas para sucederlo es otro jugador surgido de Tucumán Lawn Tennis, que tuvo en Sánchez a un ídolo y un mentor.

"Obviamente que lo miraba mucho y lo seguía cuando jugaba en primera y en los seleccionados. Siempre intentaba imitar algunas cosas. Es un jugador increíble", dice Miotti sobre Sánchez. "Además, como persona es excelente. Cuando volvía a Tucumán íbamos a patear, nos aconsejaba, nos ayudaba mucho a los jugadores del club". Entre sus modelos por seguir, Mingo también menciona a Federico Mentz, otro apertura del Lawn Tennis.

Miotti fue el segundo argentino en jugar tres Mundiales Juveniles (2014, 2015 y 2016) detrás de Emiliano Boffelli y, dado el grado de madurez que mostró, se esperaba un impacto inmediato en los seleccionados mayores, como ocurrió con el rosarino. Jugó en Argentina XV y en Pumas 7s, pero el infortunio se cruzó en su camino. Tres operaciones en la rodilla derecha a principios de 2017 lo dejaron un año afuera de las canchas y recién volvió al radar de la UAR a fines de 2018.

"Lo de la lesión es cosa del pasado. Siempre hay que mirar para adelante. Al principio fue duro. Me acuerdo de que estaba en mi casa y quería salir y hacer todo por volver a estar en una cancha lo antes posible", recuerda Miotti. "Esas cosas te dejan un aprendizaje muy bueno: que la vida siempre te va a dar golpes y tenés que poner el pecho y salir para adelante. Las cosas pasan por algo. Me ayudó mucho a mejorar como persona en cuanto a mentalidad".

Después, él se encargó de escribir su historia. Hizo la pretemporada con Jaguares, bajó a Argentina XV, tuvo su primera convocatoria para jugar en el Súper Rugby en la segunda gira por Sudáfrica, ingresó a falta de 10 minutos en la 8ª fecha ante Bulls en Pretoria y apoyó dos tries que le permitieron revertir un partido adverso. Jaguares ganó 11 de los siguientes 12 partidos y alcanzó un histórica final, de la que el tucumano fue partícipe.

"Estaba muy contento cuando me llegó la convocatoria para la pretemporada. Después gracias a Dios me tocó estar en algunos de los partidos", dice con humildad. "Los tries ante Bulls fueron mérito totalmente del equipo. Cómo dio vuelta el partido fue increíble. A mí solamente me tocó apoyar la pelota".

Con 1m88 y 85kg, Miotti le escapa un poco al prototipo del apertura argentino. Más bien parece un sudafricano, tanto por su físico, su aspecto (rubio de ojos claros) y hasta su estilo de juego: buena utilización del pie, distancia, capacidad para jugar de cara a la defensa rival, a lo que le agrega el atrevimiento y la osadía propios de esta tierra, como demostró en aquel debut. Tener a dos aperturas como entrenadores, Gonzalo Quesada y Juan Fernández Miranda, también es un gran aliciente.

Para la campaña 2020, Jaguares empezó la pretemporada con anticipación. En los cuatro años anteriores lo hacía a inicios de enero, ahora ya lleva un mes entrenándose en su flamante predio de Ingeniero Maschwitz. Hay otro sistema de juego, hay jugadores nuevos. Entre ellos, Tomás Albornoz, otro apertura tucumano (22 años, Pumita 2017, surgido de Tucumán Rugby) para pelear por la 10 con Miotti y Joaquín Díaz Bonilla, el titular en 2019 (tendrá 34 en Francia 2023). "Son dos grandes jugadores que tienen muchas cualidades", elogió Miotti. "La competencia está muy buena. No tenés que dar nada por sentado e intentar dar el máximo en todo momento".

Tras su gran temporada, que incluye la nominación a mejor jugador de la Curie Cup First Division por su rol en la conquista del título con Jaguares XV, se hizo merecedor de su primer contrato profesional y firmó con la UAR hasta 2022. "Fue un año muy positivo, en el que se lograron cosas muy buenas con Jaguares. Se dejó la vara alta", acepta Miotti, ya instalado definitivamente en Buenos Aires. "El grupo es increíble y hace que te adaptes rápido. Están todos tirando siempre para el mismo lado, muy unidos. El grupo es lo mejor que tiene Jaguares. Esta es una temporada nueva, un grupo nuevo, así que tenemos que ir metiéndole el máximo como para poder llegar al primer partido en muy buena forma".

El debut será el sábado 1º de febrero ante Lions, en Vélez. Por ahora, Miotti ni quiere pensar en eso. "La pretemporada viene siendo muy intensa. Hay grandes jugadores. Tenemos que laburar todos los días para intentar estar en el equipo", insiste el tucumano.

Más lejos todavía aparece el debut con la camiseta los Pumas y, al final del camino, asoma el Mundial de Francia 2023. "Me encantaría. Es un sueño que tengo", admite. "Ahora tengo que pensar en el día a día. Ir paso a paso, trabajando para intentar estar en los partidos de Jaguares".

Falta mucho y muchas cosas pueden pasar en el medio, es cierto. Hoy por hoy, el apuntado para ser el conductor se llama Domingo Miotti.

