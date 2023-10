escuchar

En una final de alto voltaje en el Stade de France, el primer tiempo entre Nueva Zelanda y Sudáfrica mostró a los All Blacks con algunas inconductas que los dejaron en inferioridad numérica ante los Springboks en la definición del Mundial de rugby de Francia 2023. Y eso incluyó la expulsión de Sam Cane, el capitán de los neozelandeses.

Ya a los 2 minutos, el árbitro asistente de video revisó una jugada de Shannon Frizell y sancionó al 6 de los hombres del haka con una tarjeta amarilla. Allí, los sudafricanos quedaron con un jugador más en el campo por 10 minutos y tuvieron el penal con el que Handré Pollard consiguió abrir el marcador para ponerse 3-0.

El árbitro principal Wayne Barnes muestra la tarjeta roja: Sam Cane no podrá volver al campo en la final del Mundial de Francia 2023, tras el dictamen del TMO Hannah Peters - Getty Images Europe

Al regresar Frizell, Nueva Zelanda perdía 6-0, pero solamente se mantuvieron con 15 jugadores en el campo por 16 minutos, período en el que los Springboks llegaron a situarse 9-3 en un duelo penal a penal.

Hasta que a los 28, el árbitro asistente volvió a llamar al árbitro principal y otro neozelandés recibe una amarilla. En este caso, el capitán Sam Cane, por golpear con un hombro en la mandíbula de Jesse Kriel. Otra vez, entonces, quedaba en ventaja numérica Sudáfrica, pero con el interrogante de que el TMO definiría la sanción final con el número 7.

El capitán Sam Cane duró apenas 28 minutos en el campo de juego en la final entre Nueva Zelanda y Sudáfrica; fue expulsado 5 minutos después luego de la revisión del TMO Shaun Botterill - Getty Images Europe

Cinco minutos después, la noticia sacudiría a los All Blacks. El árbitro corrige el color de la tarjeta en la sanción a Cane: de amarilla pasa a roja “por un alto grado de riesgo para el rival”. Ardie Savea, provisorio capitán de los All Blacks ante la salida de Cane, no lo puede creer. Tampoco el propio Cane, que dejó a su seleccionado con uno menos.

La expulsión de Cane

Ese encontronazo a destiempo y alto sobre la cara de Kriel, que llevaba la pelota, marcó la última acción del partido para una pieza clave de los neozelandeses. Estando en desventaja, los All Blacks quedaron con el partido cuesta arriba. Y con un récord que nunca quisieran recordar: es el primer expulsado en una final del Mundo de ese deporte.

