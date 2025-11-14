La formación de los Pumas para jugar ante Escocia: Matías Moroni vuelve a ganarse un lugar

Fue omitido en el Rugby Championship y no había sido convocado inicialmente para esta ventana de noviembre. La lesión de Lucio Cinti le abrió un lugar en el plantel. En uno de los partidos más importantes del año, Matías Moroni recibe una nueva oportunidad de demostrar su valía. El flamante centro de Bristol Bears fue incluido en la formación inicial que dispuso Felipe Contepomi para enfrentar a Escocia, el segundo test de la gira por Europa, el domingo a las 12.10 en Murrayfield, Edimburgo. En total, el entrenador incluyó cinco cambios entre los titulares y dos ingresos en el banco.

Además del regreso de Moroni, que no juega en los Pumas desde el partido ante Uruguay en julio, en el que fue la figura, se destacan la ausencia de Marcos Kremer “por descanso”, una baja sensible y el regreso de Juan Cruz Mallía, que había estado en el banco en el primer duelo de la serie ante Gales y enroca con Santiago Carreras.

Otras modificaciones son las inclusiones de Rodrigo Isgró por Bautista Delguy, Santiago Grondona por Pablo Matera y Pedro Rubiolo (que no estuvo en Cardiff por lesión) en lugar de Kremer. Entre los suplentes aparecen Francisco Coria (sale Tomás Rapetti) y Efraín Elías (por Matías Alemanno), quien debutó en la victoria ante All Blacks de 2024 en Wellington pero no había vuelto a ser tenido en cuenta. La ausencia de Santiago Carreras abre dudas al respecto.

“Sabemos lo que aporta Tute, sabemos lo que nos puede dar. Siempre fue muy claro el diálogo con él. Es alguien en quien confiamos que lo podemos llamar de un día a otro y va a estar preparado”, dijo Contepomi en conferencia de prensa. “Aporta esa energía y todo lo que aporta Tute. Hay cuestiones tácticas y estratégicas que nos parecen lo más adecuado para este partido. No es que Piqui [Justo Piccardo] haya jugado mal. Son combinaciones para cada partido.”

Contepomi dejó afuera a Moroni (34 años) del Rugby Championship pese a que había sido uno de los más destacados en los cuatro partidos de la ventana de julio, incluido el duelo ante British & Irish Lions. Eligió foguear al joven talentoso Benjamín Elizalde (21) en la posición de segundo centro, pese a que su puesto natural es la de fullback. Sólo cumplió esa función durante 30 minutos en la derrota ante Australia en Townsville. Cuando Cinti se lesionó y no pudo estar ante los Springboks en Twickenham, su lugar lo ocupó Piccardo (habitual primer centro), situación que se repitió al partido siguiente, el domingo ante Gales.

La formación que empezó el paertido ante Gales, el domingo: Contepomi decidió hacer un fuerte recambio para visitar a Escocia PAUL ELLIS� - AFP�

Moroni tampoco había sido convocado inicialmente para esta gira, pero ante la lesión de Cinti, y tras dos muy buenos partidos en Bristol Bears, su nuevo club, volvió a recibir la confianza del entrenador. Una situación similar a la de 2022, cuando Cheika lo omitió de su primera convocatoria y lo mandó a Argentina XV: una lesión de Chocobares le abrió un lugar, que aprovechó jugando todos los partidos del ciclo menos uno (19 de 20, sólo faltó ante Chile en el Mundial).

La ausencia de Marcos Kremer es la más sensible. El tercera línea aporta intensidad y tackles ofensivos vitales para el juego de los Pumas, en ataque y defensa. “Es un desafío jugar tres partidos internacionales de ese calibre, con la demanda física que ello conlleva. Hay decisiones que son más tácticas, pero en el caso de Marcos tuvo algún golpe”, justificó Felipe. “No estaba imposibilitado para jugar, pero viene jugando siete partidos seguidos. Venimos hablando mucho de cuidar al jugador en la parte física y mental. Si uno habla y piensa de esa manera, tiene que actuar acorde. Es una situación complicada. Es el partido número 12 de este año, Marcos tuvo que quedar en cinco afuera por un tema de descanso. Es la realidad, no es una excusa. Ponemos al jugador por encima de cualquier circunstancia. Marcos terminó los dos partidos con Sudáfrica, jugó cuatro fines de semana seguidos con Clermont, tres de ellos 80 minutos y uno de setenta y pico. Puede jugar uno más, seguro, pero empiezan con esos golpecitos y dolores. Queremos tener a Marcos Kremer todos los partidos, pero hay que cuidarlo.”

Marcos Kremer gozará de un descanso, tras tener mucha continuidad entre su club y la selección Juan Gasparini/Gaspafotos/Prensa UAR - Juan Gasparini/Gaspafotos/Prensa UAR

Ante esta circunstancia predecible, ¿no habría sido mejor preservarlo en el primer partido ante Gales, mucho más accesible en los papeles?

La ausencia de Santiago Carreras abre dudas respecto de quién será el pateador. Gerónimo Prisciantelli, que conserva la 10 tras dos muy buenas presentaciones, y Juan Cruz Mallía, que recupera la 15 luego de dos partidos (fue wing en Twickenham e ingresó desde el banco como centro en el Millennium), son los candidatos. “No lo designamos todavía”, advirtió Contepomi. “A veces nos sentamos y lo charlamos. Ellos saben quién está bien y quién no. En ese sentido lo bueno de estos chicos es que ponen al equipo por encima de su ego personal y saben bien quién está mejor. Para nosotros es una función más, como el hooker que tira el line, y tenemos confianza en quién vaya a hacerlo.”

Sorprende también el reingreso de Isgró, no tanto por sus condiciones sino porque Bautista Delguy, a quien reemplaza, venía jugando en gran forma. Contepomi rotó constantemente los wings este año, una posición en la que el nivel de competencia es muy alto y parejo. Santiago Grondona recibe su tercera titularidad este año, también en un puesto muy peleado. Pablo Matera, el segundo Puma con más minutos esta temporada, también descansa y va al banco.

Rodrigo Isgró, Santiago Chocobares y Santiago Carreras, el día de la llegada a Edimburgo @lospumas

Finalmente, sobresale el regreso de Efraín Elías, joven de 21 años que no juega desde que debutó el año pasado en el Rugby Championship. Luego de ese partido debió viajar a Toulouse para incorporarse a su nuevo club y no volvió a ser utilizado (tuvo algunas lesiones, también). Reaparece con más experiencia, después de haber jugado siete partidos esta temporada en el equipo más poderoso del Top 14 de Francia.

La formación de los Pumas

Argentina: Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Matías Moroni, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Gerónimo Prisciantelli y Simón Benítez Cruz; Juan Martín González, Joaquín Oviedo y Santiago Grondona; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Francisco Coria, Efraín Elías, Pablo Matera, Agustín Moyano, Santiago Carreras y Justo Piccardo.