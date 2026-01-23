La gira más difícil: entre el recambio, el jetlag y 30 horas de viaje, los Pumas 7s vuelven a la acción

Antes de la atención a la prensa, se tomó un tiempo para elongar los músculos. Aún no podía correr y su ejercicio consistía en sus largas caminatas y en usar la bicicleta. Hace un año, Santiago Gómez Cora se perdió la gira de los Pumas 7s en enero, tras una operación en la espalda que le imposibilitó transitar un extenso viaje. Vivió los partidos de la madrugada desde un hotel, conectado permanente por videollamada con el resto del cuerpo técnico. Este jueves inició el viaje más desafiante de la temporada, que incluirá los torneos de Singapur y Perth en el Circuito Mundial de Seven.

Antes de emprender el camino al aeropuerto, el entrenador no quiso ni pensar en las abundantes horas de avión y aeropuerto que lo aguardaban. “Venía bien arriba y me caí del bocho, je. Me hablás de esa caja de metal...”, clamó cuando le consultaron por el viaje que lo espera. “Es algo que asumimos y no subestimamos. En estos torneos, el primer partido es el viaje. El segundo, el huso horario. Ya tenemos experiencia, pero más allá de ella es difícil y hay muchos chicos que van a hacerla por primera vez”, explicó. Y detalló: “A partir del miércoles planeamos que los jugadores empiecen a levantarse más temprano, y el jueves, cuando llegamos a Ezeiza, ya ponemos el horario de Singapur. Los cuatro primeros días son para acomodarnos. Es el viaje más duro: más adelante está Hong Kong, pero es un torneo solo. Esta es la primera vez que están Singapur y Perth juntos”.

"El primer partido es el viaje. El segundo, el huso horario", advirtió Santiago Gómez Cora, el entrenador de la selección argentina de rugby reducido, antes del viaje a Asia y Oceanía. Manuel Cortina

Con escalas en Río de Janeiro y Dubái, los argentinos tienen alrededor de 30 horas hasta llegar a su destino. “Me da mucha ansiedad, y preocuparse antes hace bastante daño. Si pienso en el viaje o en las escalas, el futuro es ansiedad, y la ansiedad es energía negativa, así que me concentro en el presente. El jueves, el viernes, el sábado y el domingo son días durísimos y el lunes empieza la cuenta regresiva hasta el debut”, comentó el entrenador.

La selección argentina hará su estreno en Singapur el sábado 31 de enero, frente a Australia, a la 1.10 de Buenos Aires. Luego se medirá con Nueva Zelanda, a las 4.36, y cerrará la fase de grupos ante Francia, a las 8.02. “Si nos juntamos después de Singapur vamos a coincidir en que la zona de Perth va a ser durísima. Todos los nombres asustan. Hay veces que se subestima un nombre y puede tener un gran presente, como España... Antes uno construía en la zona y durante el campeonato. Hoy va a jugarse todo en un partido y si arranca mal, es difícil. Tenemos una zona durísima, pero va a ser así todo el año”, puntualizó Gómez Cora.

Santino Zangara abre la pelota en una práctica de los Pumas 7s en la que comparte el equipo con Santiago Mare y Luciano González Rizzoni, en Casa Pumas. Manuel Cortina

Los Pumas 7s volverán a competir en la elite luego de una pausa de 55 días. Hace casi dos semanas protagonizaron –y ganaron– el Súper Sevens de Mar del Plata para afinar la química entre los experimentados y los jugadores nuevos. Tras el último puesto en Dubái y el segundo en Ciudad del Cabo, Gómez Cora procura encontrar el equilibrio en una temporada desafiante. “Dubái nos dejó un montón de enseñanzas. No me gusta perder a nada, pero las derrotas dan más información que las victorias. Por eso abrazo cuando pierdo, porque hay un montón por corregir. Eso fue lo que hicimos esa semana. No tanto la mejora en el campo, que es a donde siempre apuntan los entrenadores, sino en lo mental al plantear esa semana”, argumentó el formado en Lomas Athletic.

Los argentinos conquistaron holgadamente el Súper Seven de Seven Mar del Plata, en cuya final superaron por 33-0 a Uruguay; la competencia les sirvió para dar rodaje a los jugadores nuevos y no perder ritmo en los 55 días de pausa del Circuito Mundial. Prensa UAR

“Pasar de salir últimos a llegar a la final fue un cambio enorme, pero no producto del entrenamiento sino de darnos cuenta del lugar en el que estábamos. Vimos en el primer torneo que nos salimos del sistema con muchos jugadores nuevos, entonces nos propusimos disciplina táctica: hacer exactamente lo que habíamos planificado, más allá de que apareciera un intervalo o algo... Tratar de jugar en los distintos sectores de la cancha en que estaba planificado hacerlo y a partir de ahí crecer”, continuó el DT. “¿Qué enseñanzas nos dejó? No éramos ni un equipo nuevo, porque tenemos siete jugadores con un montón de años acá dentro, pero sí hay seis jugadores que están dando sus primeros pasos. Dijimos de ensamblar el equipo, tratar de bajar un escalón en cuanto a la toma de decisiones y ser más disciplinados en el plan de juego”, añadió.

En lo que respecta al plantel, Joaquín Pellandini se recuperó de un desgarro y estará disponible, al igual que Santiago Mare, que en el último día de preparación en Casa Pumas se entrenó diferenciado, pero también subió al avión. Son dos de los conductores experimentados, fundamentales para el ensamble que procura Gómez Cora. Lautaro Bazán Vélez se quedó en Córdoba mientras se recupera de una operación lumbar. Gregorio Pérez Pardo, de buen rendimiento en Mar del Plata, reemplazará a Sebastián Dubuc respecto a la primera gira de la temporada.

Del Potro con Santiago Gómez Cora y el capitán Santiago Álvarez Fourcade, en el Ministro Pistarini; para los Pumas 7s la gira por Asia y Oceanía es la más demandante de la temporada. Redes

Con un calendario extenso, quedan cuatro certámenes de la serie “regular”, antes de otras tres etapas en las que los equipos pasarán de ser ocho a ser doce y definirán al campeón de la temporada. Los Pumas 7s marchan sextos, pero el nivel es cambiante, casi aleatorio. Todavía queda un largo camino hacia los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 y la mayoría de las selecciones transita un recambio. “Tenemos que ensamblar el equipo y darles minutos a jugadores nuevos sin perder la competitividad. Pero también es un año de prueba y debemos ver qué cambia entre ser primeros y ser octavos: quizás terminamos primeros con un desgaste enorme y a las finales llegamos cansados... Haremos un mix entre cuidar jugadores, darles minutos a los nuevos y formar un equipo competitivo”.

Los argentinos pasarán del calor de Buenos Aires a la humedad de Singapur, una de las etapas que nunca conquistaron, más allá de que en el 2024 recibieron allí la copa por finalizar primeros en la etapa regular del tour. Ahora, en un contexto distinto y con rivales externos que deberán sortear.