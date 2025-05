La URBA suspendió la jornada de todas las categorías por las lluvias

La Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) suspendió la jornada de este sábado para todas las categorías debido a las intensas lluvias que azotan desde ayer a la provincia de Buenos Aires. La medida afecta al Top 12, la Primera A, B, C, Segunda, Tercera y Desarrollo.

El comunicado emitido por la URBA dice lo siguiente: “El Consejo Directivo ha estado monitoreando permanentemente el estado de situación de los clubes dado el temporal que está afectando a gran parte de nuestra jurisdicción y, como anticipamos en el día de ayer, viendo la cantidad de agua que llovió anoche y el pronóstico que confirma las condiciones climáticas durante el día de hoy, hemos tomado la decisión de suspender la fecha de división superior que debía disputarse este día sábado. Para tomar tal decisión hemos considerado en primer lugar la seguridad de nuestros jugadores, evitar los traslados de los planteles, lo complicado que se encuentran los accesos de muchos de nuestros clubes y el debido cuidado de las canchas para lo que resta de la temporada. Los partidos correspondientes a esta fecha se trasladan en su totalidad para el próximo fin de semana”.

Comunicado de la URBA que informa de la suspensión de toda la jornada de rugby para el sábado 17 de mayo, debido a las lluvias

En cuanto al Top 12, el principal certamen del rugby de Buenos Aires, era una jornada con atractivos partidos. Hindú iba a ser local ante Alumni aunque en Tortuguitas, ya que tiene la cancha suspendida. En tanto, el SIC iba a medirse con CUBA y Los Tilos tenía programado el clásico de las diagonales ante La Plata. El resto de la fecha, que se disputará el próximo fin de semana: Newman vs Buenos Aires CRC, Regatas de Bella Vista vs Belgrano Athletic y San Luis vs CASI.