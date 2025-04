La vuelta de Lautaro Bazán Vélez en los Pumas 7s: el plantel para jugar la gran final en Los Ángeles

El sueño de dominar la serie ya es una realidad. Tanto en el 2024 como en este 2025, los Pumas 7s se coronaron como los ganadores de la liga del SVNS. Ahora tienen el desafío de consagrarse en la gran final, un evento único durante un fin de semana que definirá al campeón de la temporada. El 3 y 4 de mayo disputarán el torneo de Los Ángeles, con un plantel de 14 jugadores en el que se destaca el regreso de Lautaro Bazán Vélez, luego de tres años.

“La idea era venir y entrenarse estos meses hasta que se termine la temporada, agarrando ritmo y competir, a ver si me podía meter en Los Ángeles. Estoy feliz de volver”, expresó el back, que dejó atrás su etapa en el rugby de 15 para regresar a la disciplina en la que se destacó entre 2017 y 2022. En el torneo de Vancouver, hace tres años, los Pumas 7s rompieron una racha de 13 años sin títulos: fue el último de Bazán Vélez, que rápidamente se sumó a los Pumas y en el 2023 participó del Mundial de Francia.

Lautaro Bazán Vélez en el entrenamiento de los Pumas 7s, con miras a la etapa de Los Ángeles, la gran final del Circuito Mundial de Seven Fabián Marelli

“Hace unos meses me llamó y me dijo ´Santi, vuelvo. Hablé con Felipe (Contepomi) y tomé la decisión´. En enero le dimos un plan para empezar a entrenarse. Lo que hicimos fue darle herramientas para cuando compita. Dijimos de llevarlo al último torneo del año para darle ritmo de juego y evaluarlo”, explicó el entrenador Santiago Gómez Cora sobre el jugador que será una variante de medioscrum, aunque también se puede desempeñar de apertura o centro.

El retorno de Bazán Vélez en esta instancia, en una serie final y sin ritmo de competencia, es una prueba cabal de que los Pumas 7s lo viven como un torneo similar a los otros seis de la temporada. “La tomamos como una etapa más. Sabemos lo que significa, pero tampoco queremos cargarle presión al equipo. La queremos ganar obviamente, pero es una más... De hecho, el año que viene desaparece este formato. Jerárquicamente dame siempre ser campeón de la liga: ser el mejor del año es lo más grande que te puede pasar”, explicó Gómez Cora. En 2024, Argentina cayó ajustadamente en la final ante Francia, en Madrid.

Tras quedar afuera de la gira por Hong Kong y Singapur, Santiago Vera Feld vuelve a Los Ángeles con los Pumas 7s Zach Franzen - Zach Franzen

Otro que vuelve al plantel es Santiago Vera Feld, luego de quedar afuera de la gira por Hong Kong y Singapur. En esta oportunidad no integran la lista de 14 ni Tomás Elizalde ni Facundo Pueyrredón, que quedaron liberados para jugar en sus clubes. El circuito mundial se seven se reanudará recién entre finales de noviembre y principios de diciembre. “Hablamos y dijimos de tomarlo como un torneo más, sin esa presión de una súper final y todo lo que pasó el año pasado. De encararlo como un torneo para seguir creciendo, porque este equipo no tiene techo”, indicó Bazán Vélez.

Los Pumas 7s viajarán este sábado para completar la última semana de entrenamientos en Los Ángeles. El sábado 3 de mayo debutarán ante Gran Bretaña (a las 16:34), luego de medirán ante Francia (19:35) y cerrarán la etapa de grupos ante Sudáfrica (22:46) en un formato distinto al habitual. Aquí participan los ocho mejores seleccionados de la temporada, divididos en dos grupos. Los dos mejores accederán a las semifinales del domingo.

¡Nuestras estrellas en Los Ángeles! ¡El plantel que viajará al World Championship! 🤩#SeVenComoNunca pic.twitter.com/sSUhmjFI4a — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) April 24, 2025

El Dignity Health Sports Park, la casa de Los Ángeles Galaxy en la MLS, será el escenario para la serie final, donde los Pumas 7s buscarán la doble corona.

El plantel para Los Ángeles

Santiago Álvarez Fourcade

Lautaro Bazán Vélez

Agustín Fraga

Luciano González

Matteo Graziano

Alejo Lavayén

Santiago Mare (capitán)

Marcos Moneta

Matías Osadczuk

Joaquín Pellandini

Santiago Vera Feld

Germán Shulz

Tobías Wade

Santino Zangara

Nicolás Casanova Por