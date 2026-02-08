Lecciones de una gira negativa de los Pumas 7s: “Tenemos que cambiar la mentalidad”

Valioso desde lo rugbístico, pero, sobre todo, a nivel mental. Los Pumas 7s culminaron la etapa de Perth con dos triunfos que lo ubicaron en el quinto puesto y, tras un sábado en el que no habían dado señales positivas, al menos dejaron signos de mejoras de cara al futuro. Los éxitos 47-12 sobre Francia y 24-19 ante España contienen un importante valor emocional para un equipo renovado, que está lejos del estatus de potencia que supo construir.

La palomita de Luciano González Rizzoni frente a España desató los festejos de la buena comunidad de argentinos que se acercó el domingo al HBF Park de Perth. En la última acción del partido, el potente centro recogió una pelota al piso para celebrar, con un dejo de angustia, su único try del fin de semana. Acostumbrado a marcar enormes diferencias a partir de su potencia, es una rareza que haya culminado con una sola conquista. El mejor jugador del mundo de 2025 esta vez no pudo desnivelar como en otras ediciones, en gran parte por algunos inconvenientes físicos que evidenció en varios partidos y también porque los Pumas 7s no lograron fluir como equipo.

💥 ¡ERROR ESPAÑOL, TRY Y VICTORIA ARGENTINA!



🎯 Luciano González aprovechó un knock on para robar, apoyar y determinar el triunfo de Los Pumas 7s por 24-19.



➕ Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium.#DisneyPlus pic.twitter.com/siMVKMlpKv — ScrumRugby (@ScrumESPN) February 8, 2026

Tres triunfos y siete derrotas es el balance final de la desafiante gira de los Pumas 7s por Singapur y Perth. “Tenemos muchos jugadores nuevos. Es un proceso que atraviesa este equipo y los torneos de ochos equipos son muy duros. No te deja construir como conjunto, desde el principio del torneo jugás contra Fiji y Sudáfrica y es duro”, describió Marcos Moneta, siempre decisivo a la hora de marcar tries y generar diferencia en ataque.

Los rivales que mencionó el wing, los dos primeros que tuvieron los Pumas 7s el fin de semana, terminaron jugando la final, en la que los Blitzboks se impusieron en una definición atrapante. “Tenemos muchos cambios, pero esto es seven: todo puede pasar en un partido y eso es lo que me gusta”, añadió Moneta, uno de los líderes en esta reconstrucción. El jugador formado en San Andrés acumula 19 tries en la temporada y marcha tercero en ese rubro detrás del fijiano Vuiviwa Naduvalo y el español Jeremy Trevithick.

En la victoria ante el conjunto ibérico volvió a marcar un try Pedro De Haro, el que más soluciones aportó de los seis debutantes en esta temporada. El jugador de Atlético del Rosario culminó con cuatro conquistas en Perth y busca afirmarse como medioscrum, un puesto fundamental para el andamiaje de un equipo, que le está trayendo dolores de cabeza a Santiago Gómez Cora. Joaquín Pellandini sufrió su segunda lesión en la temporada, mientras que Lautaro Bazán Vélez se perdió las primeras cuatro etapas y espera regresar para los torneos de marzo en Vancouver y Nueva York.

Eliseo Morales no estuvo a la altura de las circunstancias tras el cambio de disciplina y no se amoldó al ritmo y a la exigencia del seven. Esto se suma a la ausencia de Santiago Mare durante gran parte de la gira. Capitán y uno de los más experimentados, es clave en la conducción y en el manejo de los tiempos de un partido.

Gregorio Pérez Pardo arremete en el gran triunfo ante España en el Seven de Perth Getty Images

En el primer turno del domingo, Argentina logró la mayor goleada en la historia ante Francia, con un demoledor 47-12. Una diferencia que se puede explicar en buena medida por la irresponsabilidad de Andy Timo, que sufrió una expulsión a los cuatro minutos del primer tiempo por un tackle peligroso sobre Moneta que lo pudo haber lastimado. En dicho encuentro, los Pumas 7s mostraron su mejor cara: antes de la roja ya ganaban 12-0 y con ventaja numérica manejaron la pelota con criterio, sin desesperarse. Además, ganaron casi todas las salidas, quizás el mayor déficit técnico de este equipo con respecto a la última temporada, junto a la organización defensiva y el tackle.

En la goleada ante el último campeón olímpico, los jugadores de la renovación tuvieron un papel preponderante. Pedro De Haro marcó dos tries, mientras que Juan Patricio Batac, Gregorio Pérez Pardo y Valentín Maldonado también llegaron al ingoal. Necesitan tiempo de adaptación y, si bien la competencia con sólo ocho equipos es cruel, el absurdo formato de la temporada permite estas licencias: los primeros seis torneos determinarán el ganador de la serie y los últimos tres, con 12 países involucrados, decidirán el campeón de la temporada. Allí arrancarán todos de cero en igualdad de condiciones.

“Tenemos que cambiar la mentalidad y empezar un nuevo equipo en lo mental y en el modo en el que jugamos. No pensar en ganar, sino construir acción por acción. Tal vez cometimos algunos errores en este arranque de temporada pensando que podíamos ser el mismo equipo de la última temporada con otros jugadores y tuvimos que cambiar esa mentalidad”, explicó Santiago Gómez Cora en la transmisión del SVNS, minutos previos al choque ante España.

Los Pumas 7s se mantienen sextos en la tabla general, lejos de los primeros puestos del ranking que lidera Fiji con 70 puntos, seguido por Sudáfrica (66) y Nueva Zelanda (62). El ganador de la serie se definirá tras los torneos de Vancouver (7 y 8 de marzo) y Nueva York (14 y 15 de marzo) y luego arrancará otra historia. Allí los Pumas 7s procurarán aplicar las lecciones recibidas.