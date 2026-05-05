El crudo relato de Pocho Lavezzi sobre su adicción: del consejo de Maradona que rechazó a la dura charla con su hijo mayor

En diciembre de 2023, Ezequiel ‘Pocho’ Lavezzi protagonizó un confuso episodio en Uruguay por el que terminó internado con una fractura en la clavícula. Tras su regreso a la Argentina, fue ingresado en una clínica para tratar el consumo de estupefacientes y, en el medio, se conoció la noticia de que iba a ser padre por segunda vez, con su novia María Guadalupe Tauro. Ahora, a poco más de dos años de esta difícil etapa, el exfutbolista rompió el silencio y tuvo un mano a mano con Migue Granados en el que habló de todo: del consejo que le dio Diego Maradona cuando estaba en la selección argentina, al punto de quiebre en su vida que significó una charla con su primogénito, su internación para tratar sus adicciones y cómo es hoy su presente.

Ezquiel Lavezzi tuvo un mano a mano con Migue Granados (Foto: Olga)

La charla con su hijo que lo marcó a fuego

Lavezzi reveló que, tras retirarse del fútbol, pasó por “cosas turbias”. Fue su hijo mayor, Tomás, de 21 años, fruto de su relación con Débora, un amor de la adolescencia, quien le abrió los ojos. “Una de las cosas que me marcó fue que mi hijo me siente y me diga un montón de cosas y dije: ‘No, ¿qué estoy haciendo?’. No sé si me vio en una, pero se daba cuenta de cosas y pensé: ‘No le puedo ca*** la vida a mi hijo’“, reconoció el exfutbolista en diálogo con Granados para Olga.

Su familia lo convenció de internarse para tratar sus adicciones. A principios de 2024 estuvo internado en la Clínica Dharma, un centro psiquiátrico ubicado en Boedo, y luego decidió continuar con su tratamiento en el Centro Vida Sana, en la localidad de Libertador San Martín, provincia de Entre Ríos.

Lavezzi junto a Tomás, su hijo mayor Instagram: @tomilavezzi_

“Todo eso te lleva a darte cuenta de cómo te fuiste equivocando en el camino”, admitió y aseguró que nunca sintió vergüenza por su situación: “Estuve muy renegado de entrada, pero después me terminó haciendo bien”. Su internación duró un mes y reflexionó en que “fue un montón y a la vez no tanto”. Actualmente, sigue en tratamiento “para seguir mejorando”.

Su relación con María Guadalupe Tauro y el nacimiento de su segundo hijo

Lavezzi volvió a encontrar el amor con María Guadalupe Tauro, quien fue su apoyo incondicional durante los últimos años. Se conocieron en Punta del Este, en un momento en el que él estaba soltero y solía recibir a mucha gente en su casa. Ella fue a una reunión con una amiga y ahí se enamoraron. “Pegamos buena onda, seguimos hablando y hoy estamos juntos”, comentó.

Lavezzi y su relación con María Guadalupe Tauro

Al poco tiempo de conocerse, trascendió que la pareja esperaba a su primer hijo en común. “Fue un embarazo que no se buscó, vino y se celebra”, dijo Pepe Ochoa en LAM (América TV) en febrero de 2024. Lavezzi reconoció que efectivamente fue una sorpresa, pero que recibió la noticia de la mejor manera: “Tenía ganas de que me agarre en esta edad. Me siento mucho más maduro y con ganas de disfrutar todo lo que no pude con el anterior”.

Ezequiel Lavezzi junto a su mujer María Guadalupe Tauro, su hijo Vittorio y su perra Mica (Foto: Instagram)

Vittorio nació el 26 de julio de 2024 y el exfutbolista dijo que su llegada le cambió la vida. “No me quiero escapar, me quiero quedar con él”, aseguró y expresó su deseo de poder hacer con él lo que no pudo con su hijo mayor, desde llevarlo al colegio y a la plaza hasta que puedan disfrutarse mutuamente.

El consejo de Diego Maradona que rechazó

El exjugador del Nápoli supo forjar fuertes vínculos con figuras del fútbol con las que compartió vestuario: desde Lionel Messi a Ángel Di María y Zlatan Ibrahimović. Si bien marcaron su vida, hubo una vez una persona que le dio un consejo vital, pero que, en su momento, decidió rechazar. ¿Quién? Diego Armando Maradona.

Ezequiel Lavezzi reveló el consejo que le dio Maradona cuando estaba en la selección

“Con Diego me pasó algo, que es que cuando estaba con la mamá de mi primer hijo, me sentía un poco bajón. Estábamos en la selección y él se dio cuenta de que no estaba en la misma. Me mandó a llamar y me dice: ‘¿Qué te pasa?’”, recordó. Él le reconoció que sentía que estaba “perdiendo a su familia”. ¿Qué le dijo Maradona? “Andate de la concentración y andá a buscar ya a tu familia, no cometas el mismo error que yo, porque la familia es lo más importante”. Sin embargo, admitió que, aunque le agradeció por el consejo, su respuesta fue: “Me quedo acá”.

Su presente

Ezequiel Lavezzi contó que actualmente está enfocado en su trabajo y en pasar tiempo con su familia (Foto: Instagram @pocho22lavezzi)

En cuanto a cómo es su vida hoy, si bien aseguró que hace “un montón de cosas”, todavía no encontró nada que realmente lo complete “porque lo que te dio el fútbol no te lo va a dar nadie”. Aunque remarcó que es un ambiente complicado, no le cierra la puerta a volver a insertarse en ese mundo. “Ahora me puse a entrenar, paso el rato con mi hijo. Acompaño en lo que puedo a mi mujer, y disfrutando de eso”, sentenció.