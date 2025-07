Los British and Irish Lions vencieron a Australia en el primer test de la gira por Oceanía

Más de 52 mil almas colmaron el Suncorp Stadium. Una marea roja y no fue por Reds, la franquicia australiana que hace de local en ese estadio. Los British and Irish Lions son la única selección que hace de local en cualquier escenario y hoy arrancó con el pie derecho la serie ante los Wallabies: con 27-19 en Brisbane se abrió la seguidilla de tests de este 2025.

Cada cuatro años, los mejores jugadores de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Gales se juntan para visitar a los tres gigantes del hemisferio sur, aunque en esta oportunidad una de las naciones brilló por su ausencia: es la primera vez desde 1896 que los Lions juegan un test match sin ningún galés, lo que marca la actualidad de país hundido en una crisis institucional y rugbística. Sustentado en el juego escocés, el combate inglés y el orden irlandés, los Lions ganaron sin sobresaltos y apuntan a irse invictos en una gira que comenzó luego de una derrota ante los Pumas, en Dublín, antes de viajar.

El visitante impuso las condiciones durante el primer tiempo desde el juego y la presión. A los 20 segundos ya marcó el territorio y recuperó una pelota en el piso a partir de Tadhg Beirne, el batallador forward irlandés. Silencioso, pero siempre rendidor: durante los 80 minutos recuperó tres pelotas en el piso, robó dos lines y completó 23 tackles, la mayor cantidad del partido. Habitual segunda línea en Munster e Irlanda, Andy Farrell lo ubicó como tercera línea y cumplió con creces, con mucha actividad y sentido de ubicación para estar siempre cerca de la pelota. Fue distinguido como el mejor jugador de la cancha.

Tadhg Beirne gana en lo alto; el forward irlandés fue elegido como la figura del partido DAVID GRAY - AFP

Los Lions también tuvieron lapsos de buen juego y continuidad, a partir de la fluidez que dieron Jamison Gibson-Park, Finn Russell y Sione Tuipulotu, australiano de nacimiento, pero calificado para representar a Escocia por su abuela. El centro fue el encargado de apoyar el primer try de la serie y el segundo fue obra de Tom Curry, cuestionado por su presencia en el equipo titular, pero de gran valía adentro de la cancha por la intensidad con la se desenvuelve en ataque y en defensa. El ala inglés además recuperó una pelota clave en el try de Dan Sheehan, que terminó sentenciando el resultado en el arranque de la segunda etapa.

Australia fue una sombra en el primer tiempo. Atajó como pudo los embates de su rival y zafó se sufrir más puntos por algunos desajustes en el traslado y la definición. En ataque no logró ganar inercia; Tom Lynagh, hijo del legendario Michael, llevó la camiseta 10 por primera vez y no encontró compañeros para lanzar en profundidad. Un salto excepcional de Max Jorgensen, que capturó un kick de Jake Gordon y de dirigió al try, fue agua en el desierto en los primeros 40 minutos.

Tackle sobre Tom Lynagh, hijo del legendario Michael, que llevó la camiseta 10 de Australia por primera vez PATRICK HAMILTON - AFP

En el tramo final la reacción llegó tarde. Los tries de Carlo Tizzano y Tate McDermott no llegaron a incomodar en ningún momento a los visitantes, que defendieron cerca de su ingoal, pero no pasaron sobresaltos más allá de algunas infracciones que pudieron valer tarjetas amarillas. Las salidas tempranas de Tom Curry y Ellis Genge le hicieron perder intensidad y, con la diferencia en el score, pusieron de alguna manera la cabeza en la revancha, que será en siete días en el Melbourne Cricket Ground.

Los Wallabies extrañaron a tres jugadores importantes en su estructura; el apertura Noah Lolesio se lesionó en la previa y se perderá toda la serie, mientras que Rob Valetini y Will Skelton podrían volver el próximo sábado: los dos forwards son esenciales para imponerse en la batalla física y para sumarle kilos y potencia a un pack que, al menos, dio buenas señales en el scrum.

“Estoy encantado con el resultado. Creo que hicimos sentir orgullosa la camiseta”, señaló Andy Farrell, el head coach, en la entrevista post partido. Los British and Irish Lions ganaron sus cinco amistosos en tierras australianas y arrancaron con el pie derecho los partidos grandes, esos que quedan en la historia. En siete días intentarán cerrar la serie.

Así formaron

Australia: Tom Wright; Max Jorgensen, Joseph-Aukuso Suaalii, Len Ikitau y Harry Potter; Tom Lynagh y Jake Gordon; Fraser McReight, Harry Wilson (capitán) y Nick Champion de Crespigny; Jeremy Williams y Nick Frost; Allan Alaalatoa, Matt Faessler y James Slipper. Entrenador: Joe Schmidt

Cambios: ST: 8´ Billy Pollard por Faessler y Angus Bell por Slipper, 18´ Tom Robertson por Alaalatoa, Tom Hooper por Williams y Tate McDermott por Gordon, 20´ Ben Donaldson por Lynagh, 26´ Carlo Tizzano por Champion de Crespigny, 28´ Andrew Kellaway por Ikitau

British and Irish Lions: Hugo Keenan; Tommy Freeman, Huw Jones, Sione Tuipulotu y James Lowe; Finn Russell y Jamison Gibson-Park; Tom Curry, Jack Conan y Tadhg Beirne; Joe McCarthy y Maro Itoje (capitán); Tadhg Furlong, Dan Sheehan y Ellis Genge. Entrenador: Andy Farrell.

Cambios: ST: 3´ Ollie Chessum por McCarthy, 8´ Andrew Porter por Genge, 17´ Will Stuart por Furlong, Bundee Aki por Tuipulotu y Ben Earl por Curry, 20´ Ronan Kelleher por Sheehan, 28´Marcus Smith por Russell, 34´Alex Mitchell por Gibson-Park

Primer tiempo: 1 minuto penal de Russell (L), 8´ gol de Russell por try de Tuipulotu (L), 28´ try de Jorgensen (A), 36´gol de Russell por try de Curry (L). Resultado parcial: Australia 5-17 Lions

Segundo tiempo: 1´gol de Russell por try de Sheehan (L), 27´ gol de Donaldson por try de Tizzano (A), 34´ penal de Smith (L), 38´ gol de Donaldson por try de McDermott (A). Resultado parcial: Australia 14-10 Lions.

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda)

Estadio: Suncorp Stadium, Brisbane

Los All Blacks barrieron a Francia

Nueva Zelanda finalizó la serie contra Francia con tres triunfos en sus tres compromisos. Con un gran segundo tiempo hoy ganó 29-19 en Hamilton, gracias a los tries de Du’Plessis Kirifi, Will Jordan, Anton Lienert-Brown y Brodie McAlister y un brillante ingreso de Jordie Barrett en la segunda etapa.

Francia hizo descansar a todas sus figuras durante la ventana de julio. Viajó a Nueva Zelanda con un plantel alternativo y guardó, al menos, 25 jugadores. “Debemos reconocer el mérito de este equipo francés, que demostró una valentía increíble tras esta larga temporada. Tuvieron muchos debutantes, pero compitieron aún más. En cuanto a nosotros, tras una primera mitad algo floja, nos recuperamos y fuimos más agresivos”, indicó Scott Robertson, el entrenador de los hombres de negro, que llegan invictos al arranque del Rugby Championship. En unas semanas viajarán a la Argentina para los tests en Córdoba (16 de agosto) y Buenos Aires (23 de agosto).