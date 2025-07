Los British and Irish Lions, y un apabullante 48-0 en su gira por Australia antes de su primer test

ADELAIDE, Australia (AP) - Los British and Irish Lions aprovecharon su último partido de la gira antes del primer test contra los Wallabies para arrollar el sábado por 48-0 a un combinado de Australia y Nueva Zelanda.

Los Lions ganaban 17-0 en el descanso y anotaron muchos tries en la segunda parte ante 43.124 aficionados, un récord para el rugby en Adelaida, donde se disputó el match.

El escocés Duhan van der Merwe anotó dos de sus tres tries en un lapso de 13 minutos y los Lions ganaron por quinta vez en cinco partidos de su gira australiana.

Matt Philip, de Australia and New Zealand Invitational XV, gana en lo alto del line WILLIAM WEST - AFP

El polémico sustituto de Owen Farrell salió del banco de suplentes en el minuto 50 ante los abucheos de los aficionados de los Lions. Farrell no ha jugado rugby internacional desde la Copa del Mundo de 2023 y no había jugado rugby en nueve semanas y solo 18 minutos en las últimas 10 semanas. El ex capitán de Inglaterra sustituyó al lesionado Elliot Daly en su cuarta gira con los Lions.

En el minuto 36, el hooker inglés Luke Cowan-Dickie recibió un durísimo golpe en la cabeza, por lo que debió ser retirado en camilla del campo de juego.

Luke Cowan-Dickie, de los British and Irish Lions, es retirado bajo el protocolo por conmoción luego de un duro golpe en la cabeza WILLIAM WEST - AFP

El primer combinado de Australia y Nueva Zelanda desde la gira de los Leones de 1989 incluía a 17 internacionales, incluido todo el equipo titular. Pero el equipo local poco pudo hacer contra la alineación de los Lions, la mayoría de los cuales no participarán en el test inaugural del próximo sábado en Brisbane.

Los Lions llegaban al partido del sábado con un balance de 4-0 desde la derrota por 28-24 ante Argentina en un partido de preparación en Dublín. Han vencido a todas las franquicias australianas del Super Rugby. Antes de enfrentarse a los Brumbies de ACT el miércoles, derrotaron a los Western Force, Queensland Reds y New South Wales Waratahs.

El segundo test match está fijado para el 26 de julio en Melbourne, para luego culminar en Sydney el 2 de agosto.