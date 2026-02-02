Argentinos en Europa: el esperado debut de una de las promesas de los Pumas y el doblete del capitán

El jueves se iniciará una nueva campaña del Seis Naciones, el torneo de selecciones por excelencia en Europa y, mientras en Inglaterra la Premiership entró en una etapa de receso, el Top 14 francés sigue su marcha habitual, sin sus principales figuras internacionales. Los jugadores convocados al torneo más añejo del rugby fueron reservados en la decimosexta fecha y eso le abrió lugar a otros que buscan agarrar ritmo en la liga francesa.

Uno de ellos es Tomás Rapetti, el pilar derecho surgido en Alumni, que sumó sus primeros minutos en el Toulouse luego de varios encuentros en los Espoirs, la categoría sub-23 con los jugadores del centro de formación de cada club. El pilar ingresó 13 minutos y sólo tomó una vez la pelota para entrar en contacto en la contundente victoria sobre Bayonne por 31-10. Ante las ausencias de Dorian Aldegheri y Georges-Henri Colombe, abocados a la selección francesa, y el español Joel Merkler, indisponible por una lesión en la espalda, Rapetti hizo su estreno en la elite francesa.

El jugador de 20 años es uno de los grandes proyectos del rugby argentino, con características que no abundan. Con 1,88 m y 123 kilos, acumula tres partidos internacionales con los Pumas. Irrumpió desde su etapa de juvenil, disputó tres mundiales M-20, se consagró campeón del rugby de Buenos Aires con Alumni y participó de dos ediciones del Súper Rugby Américas, con Pampas. A pesar de su juventud, en un puesto que requiere madurez y experiencia, Felipe Contepomi lo convocó en el último tramo del 2025 y entiende que es una de las joyas a pulir para los años venideros. Intentará aprovechar el tramo del Seis Naciones para acumular rodaje en el primer nivel.

Toulouse, último campeón y máximo favorito al título, logró un convincente triunfo como local, justificado en la última media hora del partido. Santiago Chocobares cumplió una gran tarea en el centro de la cancha, mientras que Efraín Elías ingresó en la segunda mitad. Ambos participaron en el mejor try de la noche, que definió Paul Costes. Una conquista con el ADN del club, con continuidad en el traslado y jugando la pelota en el contacto. En Bayonne, que se aleja de los puestos de play-off, fueron titulares Facundo Bosch (líder de tackles, con 17), Lucas Paulos, Ignacio Calles y Rodrigo Bruni.

Pau se afianza como escolta del Top 14, tras un sólido triunfo 32-12 sobre Toulon. Julián Montoya apoyó por duplicado, gracias al empuje de un maul demoledor.

El try de Montoya

El club de la ciudad situada a lo largo del extremo norte de los Pirineos, que también contó con Facundo Isa, es una de las sensaciones de la temporada y se perfila para volver a las instancias finales. En el irregular Toulon, Tomás Albornoz no termina de explotar, aunque apoyó su primer try en su nuevo club.

El otro argentino que aterrizó en el ingoal fue Bautista Delguy, en la derrota por 28-23 en su visita a Castres. Domingo Miotti reafirma fecha a fecha su gran presente en Montpellier y sumó 14 tantos con el pie en la goleada 44-7 sobre el Stade Français. El tucumano alcanzó los 150 puntos en la temporada y se ubica cuarto en la tabla de goleadores por detrás de Harry Plummer (174), Joris Segonds (174) y Louis Carbonel (164). A los 29 años está pleno de confianza y tomó las riendas de un equipo contendiente a los play-offs: con el triunfo del sábado trepó a la cuarta posición.

Otro debut de un ex Pumita

En Italia, Tomás Medina hizo su estreno en Benetton, que igualó 20-20 frente a Scarlets en la decimoprimera fecha del United Rugby Championship. Formado en Cardenales de Tucumán y de gran rendimiento en la selección M-20 en el 2024, el centro ingresó 18 minutos en el equipo que además contó con sus compatriotas Thomas Gallo, Nicolás Roger, Ignacio Mendy y Bautista Bernasconi. Fuerte físicamente y firme en defensa, Medina viene de jugar en Tarucas.

Gonzalo García y Bautista Stavile marcaron tries en Zebre, la otra franquicia de Italia que compite con los mejores equipos de Irlanda, Escocia, Sudáfrica y Gales.