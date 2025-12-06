Los Pumas 7s alcanzaron las semifinales en Ciudad del Cabo y se cruzan con el que mejor empezó: Fiji

Alcanzó con lo justo. Los Pumas 7s dieron un paso atrás en el juego y volvieron a fallar en aspectos básicos, pero lograron el punto de bonus defensivo que los clasificó para las semifinales del torneo de Ciudad del Cabo. Con un try de Eliseo Morales en la última jugada contra España, cayeron por 31-26 pero consiguieron la unidad extra que necesitaban tras superar a Australia y Francia en la fase de grupos. A las 7.44 del domingo se enfrentarán con Fiji, en pos de un lugar en la final del segundo certamen del Circuito Mundial de Seven.

La selección argentina de rugby de juego reducido volvió a revivir viejos fantasmas en el tercer partido de la zona. Sufrió en demasía la inefectividad en las salidas y no logró interrumpir las posesiones de su rival; prolijo, el conjunto europeo tuvo la paciencia necesaria para conservar la pelota y marcar el ritmo del partido. Además, los argentinos evidenciaron fallas en los tackles, un déficit que habían padecido la semana pasada en Dubái, torneo en el que finalizaron últimos y fueron los que más tries recibieron.

Moneta se abraza con Matteo Graziano en la goleada argentina frente a Australia: 36 a 0. Zach Franzen - World Rugby / Prensa UAR

No obstante, luego resurgió el ímpetu de los Pumas 7s, sostenido en la jerarquía de sus figuras y también en las virtudes de los jugadores nuevos. A falta de un minuto perdían por 31-14, un resultado por el que iban a necesitar una mano de Australia para clasificarse. Marcos Moneta rompió tackles en el centro de la cancha e inventó un try, y en la última posesión Sebastián Dubuc gambeteó, apiló a varios defensores rivales y asistió a Eliseo Morales para que se alcanzara el punto de bonus con una gran conversión de Santiago Mare. Fue una combinación notable entre dos de los novatos, que necesitan roce y continuidad para establecerse en la elite. Morales había sido descartado para esta etapa de Ciudad del Cabo, pero la baja de Lautaro Bazán Vélez le abrió un lugar y el salteño la aprovechó.

La gran figura albiceleste del primer día en Sudáfrica fue Luciano González Rizzoni, con una actuación descomunal. No sólo marcó dos tries en cada uno de los tres encuentros de la fase de grupos, sino que además dominó todas las facetas en las que se destaca. Rompió tackles, agrupó defensores, estuvo firme en defensa y hasta jugó más minutos que lo habitual. Su primer try a España quedará como uno de los mejores de la temporada; tackleó a Eduardo López cuando éste ingresaba al in-goal y, acorralados, los Pumas 7s empezaron a construir un try que definió el propio González después de algunas fases en las que los argentinos tomaron riesgos.

Lo mejor de la victoria sobre Australia

Más temprano, en un choque frenético e intenso, en el segundo partido de la jornada los conducidos por Santiago Gómez Cora derrotaron con lo justo a Francia, en un triunfo clave en lo mental: hace siete días, frente al mismo rival, habían padecido la máxima goleada de su historia, un 59-7. La victoria de este sábado por 24-19 resultó fundamental para la clasificación, sumada a la abultada diferencia de tantos conseguida antes contra Australia (36-0).

El valor de la clasificación para las semifinales es mayor si se tiene en cuenta el abrupto recambio y las lesiones de Joaquín Pellandini y Lautaro Bazán Vélez, las dos principales opciones en la función de medio-scrum. Aun con inconsistencias, los Pumas 7s dieron señales positivas en ataque, y en los dos primeros partidos los rucks fueron una fortaleza.

Otra vez Moneta, siempre con su velocidad, en este caso en el éxito sobre Francia por 24-19. @lospumas7arg

Más allá de eso, en este inicio de la temporada el Circuito refleja la paridad que se podía intuir. Nueva Zelanda y Australia, finalistas hace seis días en Dubái, no superaron la rueda de grupos en Ciudad del Cabo y pelearán por el quinto puesto. Argentina, última en Emiratos Árabes Unidos, quedó ahora a dos partidos del título de campeón.

La derrota a manos de España

Se medirán este domingo a las 7.44 con Fiji, que en el último turno le dio una clase magistral de rugby a los All Blacks 7s, con un contundente 35-5. Es el equipo que mejor jugó en este comienzo del tour, aunque también tuvo varios lapsos de inestabilidad. En la semifinal en Sudáfrica, los conducidos por Santiago Gómez Cora deberán dar otro paso al frente si pretenden acceder a una nueva final.