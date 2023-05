Los Pumas 7s cayeron ante los All Blacks en la final del Seven de Toulouse y no pudieron conquistar su sexto título en la historia

escuchar

Demasiado cerca del título, prácticamente a las puertas de otra enorme alegría. Sin embargo, los Pumas 7s cayeron ante los All Blacks por 24-19 en la final del Seven de Toulouse y no pudieron conquistar su sexto título en la historia de esta modalidad. De esta manera, el conjunto de Santiago Gómez Cora terminará subcampeón del Circuito de Seven, más allá de que todavía resta la última etapa en Londres, que se disputará la semana próxima. Lo más importante del paso del conjunto nacional por esta ciudad francesa en la que se respira rugby es que se aseguró un lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024, con la idea de defender el podio conseguido en Tokio 2020.

Los Pumas 7s, que a lo largo de su historia obtuvieron medallas de oro en cinco certámenes (Vancouver y Hamilton 2023, Vancouver 2022, San Diego 2009 y Los Ángeles 2004), acumulan 159 puntos en el ranking, solo por detrás de Nueva Zelanda (186). En ese top 5 de la nómina, Francia acumula 139, Fiji 138 y Australia 125. Hasta allí, los clasificados para París 2024.

Un desarrollo muy parejo

El primer try de Nueva Zelanda llegó a los 45 segundos, con el tanto de Regan Ware, después de un knock-on cedido por Agustín Fraga. Pero la reacción de los Pumas vino enseguida: una pelota recuperada, Luciano González arrastró marcas y Germán Schultz que entró por debajo de los postes, después de cambiar de dirección en la corrida.

Con ventaja númerica, después de que Akuila Rokolisoa recibiera una tarjeta amarilla, una espectacular jugada en la que se circuló la pelota primero por derecha y luego por izquierda, concluyó con el try de Fraga. Así, el conjunto de Santiago Gómez Cora se colocaba 14-7. Y Marcos Moneta pudo haber anotado el tercer try, pero la pelota se fue demasiado larga, picando más allá de la línea de fondo. Sin embargo, el Rayo tuvo su desquite rápido, después de interceptar la pelota en la última jugada del primer tiempo para aumentar la ventaja a 19-7 antes del descanso.

En el arranque del segundo tiempo, la Argentina desaprovechó una oportunidad en el ataque y, en la respuesta, Rokolisoa trazó un largo trayecto por derecha y redujo a solo cinco puntos la distancia en el marcador. Cuando Rodrigo Isgró cayó lesionado, los Pumas 7s recuperaron una pelota fundamental para aquietar a los All Blacks, que una vez más se venían como una tromba. Con todo, nadie pudo atrapar a Roderick Solo, en una arremetida de velocista que también vino por derecha. Hasta allí, 19-19.

Un increíble knock-on de Isgró -le quitó la vista a la pelota- fue el punto de quiebre para que Argentina perdiera la posesión. Aunque enseguida el conjunto nacional recuperó el balón y todo condujo al alargue: el primer equipo que marcara la diferencia con cualquier anotación, ganaría. Y allí fue Roderick Solo el último que sonrió, después de apoyar un try que generó alguna duda de un primer vistazo, aunque fue totalmente válido. Así, los All Blacks obtuvieron el 69° título seven de su historia y el tercero consecutivo, mientras que los Pumas 7s escribieron otra página importante de su historia, más allá de no haber podido coronado con el título.

