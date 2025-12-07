Los Pumas 7s perdieron la final ante Sudáfrica en el seven de Ciudad del Cabo: las grandes figuras y cómo sigue el recambio

Detalles que marcan la diferencia. La final tuvo varias de esas acciones que deciden el destino y el resultado. Los Pumas 7s se plantaron en Ciudad del Cabo, tuvieron buenas oportunidades para consagrarse campeones, pero se les escapó sobre el final con un try de Christie Grobbelaar. El local hizo pesar la experiencia y su recambio para quedarse con su segundo título consecutivo en Sudáfrica.

La ilusión argentina se desvaneció en un puñado de minutos y secuencias que desencadenaron en una derrota dolorosa. Los Pumas 7s llegaron a ponerse arriba 19-7, pero se quedaron sin nafta en el tramo final y cedieron en defensa. El esfuerzo sobrehumano de las principales figuras, que acumularon muchísimos minutos en los dos días de competencia, se sintió en una final vibrante, intensa y con un público sudafricano eufórico en el mejor momento de la historia del rugby del país: son actuales bicampeones mundiales, bicampeones del Rugby Championship, campeones juveniles y del Circuito Mundial de Seven. Este domingo se coronaron por segunda vez consecutiva en su territorio.

Ellas y ellos: el festejo de Sudáfrica en su casa, tras imponerse en el Seven de Ciudad del Cabo GIANLUIGI GUERCIA� - AFP�

La diferencia de jerarquía en el plantel terminó inclinando la balanza para un lado. En un circuito cada vez más exigente desde lo atlético, pesó la cantidad sobre la calidad. Porque los Pumas 7s tuvieron individualidades descollantes, pero les faltó recambio. Y es lógico: en esta primera gira de la temporada presentaron seis debutantes, tras las salidas de varios pesos pesados en el plantel. Sudáfrica, en cambio, fue el único país sin caras nuevas, con la base que viene trabajando post medalla de bronce en París 2024. Los Blitzboks son el plantel más experimentado en este arranque y lo hicieron sentir. La localía no les pesó, sino que los potenció para coronarse una vez más.

En Ciudad del Cabo, Luciano González Rizzoni culminó una de sus mejores producciones individuales desde que debutó en el circuito, en la temporada 2016/17. Con tanto recambio se puso el equipo al hombro y sus compañeros lo explotaron de la mejor manera, con lanzamientos ideados para que marque la diferencia en la punta. Desparramó rivales a mansalva y pocos pudieron detenerlo. Apoyó ocho tries, jugó más minutos de lo habitual y terminó dolorido, rengueando, tras una labor notable. A pura potencia abrió la final con un try y también quebró la línea de ventaja y asistió a Marcos Moneta para el segundo de la definición.

Donavan Don escapa ante Moneta y González Rizzoni GIANLUIGI GUERCIA� - AFP�

Pero los Pumas 7s cometieron errores que les costaron caro. En pleno ataque, en los últimos metros rivales, Santiago Mare lanzó un pase en el contacto que terminó en las manos de un rival y se inició un contraataque que terminó en el primer try local. Un line de Pedro De Haro que se pasó, un error en la recepción de Santiago Álvarez Fourcade, tres penales… varias acciones negativas que mantuvieron en el partido a los Blitzboks. El ímpetu de González Rizzoni y una corrida monumental de Moneta sostuvieron los Pumas 7s, aunque el Rayo también se equivocó y perdió una de las últimas posesiones. Cerca de la mitad de cancha le arrebataron la pelota y el equipo quedó descompensado.

El try de Christie Grobbelaar y la conversión de Ricardo Duarttee marcaron la ventaja definitiva. Los Pumas 7s tuvieron una pelota más, pero Álvarez Fourcade no consiguió apoyos de conservación, ningún compañero llegó a la acción del post-tackle y Duarttee, con dos manos en piso, que el árbitro no advirtió, la recuperó.

Pedro de Haro abre la pelota durante el duelo de Argentina ante Australia en el seven de Ciudad del Cabo: uno de los puntos altos entre los debutantes Zach Franzen

No obstante, Argentina dejó señales positivas, luego del mazazo en Dubái. Necesitaba esta reacción, es parte del espíritu de los Pumas 7s, un equipo caracterizado por su competitividad. Si algo le sobra a Santiago Gómez Cora es capacidad y tiempo para construir. Tras las salidas de Matías Osadczuk, Germán Shulz, Agustín Fraga, Tobías Wade, Alejo Lavayén y Tomás Elizalde, que tomaron la decisión de dejar la disciplina de una temporada a la otra, el cambio no se dio de manera paulatina. El entrenador apostó por jugadores jóvenes pensando en Los Ángeles 2028. El que más se asentó fue Pedro De Haro, precisamente el que se sumó a la última etapa y tuvo muchos minutos por las lesiones de Joaquín Pellandini y Lautaro Bazán Vélez. Aún con detalles específicos del puesto a pulir, estuvo a la altura.

Si bien no es de los nuevos, Santiago Vera Feld dio un paso al frente en cuanto a la consolidación en el equipo, con mayor protagonismo, una férrea defensa y cubriendo varios puestos. Gómez Cora deberá ir encontrando soluciones y tiene tiempo; todavía quedan cuatro torneos de la temporada regular antes de las tres etapas finales, que definirán al campeón de la temporada. El absurdo formato le da margen para corregir sobre la marcha.

El SVSN se reanudará recién el 31 de enero, en Singapur. Antes, los Pumas 7s tendrán su clásica concentración en Pinamar para planificar el 2026.