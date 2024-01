escuchar

Cuatro jugados, cuatro ganados: el arranque de los Pumas 7s en el Seven de Perth, Australia, arroja datos contundentes, como para creer que todo lo bueno que se hizo en 2023 tendrá continuidad este año. Y ahí están, otra vez, en la definición de un torneo, luego de haber vencido a Sudáfrica (en el último duelo del grupo) y España (en cuartos de final) con amplitud este sábado.

Hay una estadística letal que mostró la transmisión original antes del entretiempo del duelo de cuartos: los Pumas 7s llevaban 12 tackles y España ninguno durante los primeros siete minutos. Y antes de la segunda conquista argentina, el seleccionado conducido por Santiago Gómez Cora se había pasado sólo una vez la pelota. Un claro reflejo de lo que fue la primera mitad de los cuartos de final de Perth, en el que Argentina se puso el overol, defendió y supo aprovechar sus momentos. Ese pase fue obra de Santiago Álvarez Fourcade, que asistió a Marcos Moneta, la gran figura en el 28-17 sobre el conjunto ibérico.

Otro paso adelante de Argentina en Perth

“Los tries son del equipo, especialmente en este partido. Yo sólo tuve que agarrar la pelota y correr, así llegaron los tries. Estamos en un gran momento, es el esfuerzo que estamos haciendo para los Juegos Olímpicos. Estamos haciendo un gran trabajo”, expresó exhausto, pero siempre sonriente, Moneta. Por un lado, tiene razón en su argumento; en esta oportunidad sus conquistas llegaron en gran parte por el trabajo de sus compañeros.

El capitán Álvarez Fourcade recogió una pelota perdida y asistió al rayo en el primero. El segundo, llegó en la última jugada del primer tiempo, gracias a una apilada de Rodrigo Isgró, su socio ideal, que volvió al Seven este fin de semana después de su participación en el Mundial de Francia, y lo está haciendo de una manera brillante. “Lo extrañé mucho. Es mi compañero de cuarto afuera de la cancha, pero sobre todo adentro de la cancha. Hablamos mucho en las concentraciones de lo que tenemos que hacer. Estamos contentos de tenerlo de vuelta, es el mejor jugador del mundo”, sostuvo el jugador formado en San Andrés.

La velocidad de Moneta fue decisiva para finalizar el buen trabajo de sus compañeros. El tercer try llegó luego de un quiebre de Germán Schulz. Los Pumas 7s estuvieron lejos de su mejor versión, se mostraron imprecisos con la pelota y no dominaron las salidas, un factor clave en la disciplina en el son especialistas. Eso no les permitió jugar con la pelota; no obstante, tuvieron paciencia para construir jugada tras jugada y no se desesperaron.

Más temprano, el seleccionado argentino había superado 19-5 a Sudáfrica en el último partido de la fase de grupos, lo que le permitió un cruce más accesible en los cuartos de final. Con muchísima autoridad se impusieron con tries de Joaquín Pellandini, Rodrigo Isgró y Marcos Moneta, que tuvo tiempo para descansar y sólo entró un puñado de minutos.

Los Pumas 7s llevan seis semifinales consecutivas, algo inédito para la historia del seleccionado argentino. Singapur, Toulouse, Londres (la temporada pasada), Dubai, Ciudad del Cabo y ahora Perth. Los antecedentes son positivos: en todos llegaron a la final. De hecho, las últimas nueve veces que jugaron esa instancia avanzaron al encuentro cumbre. Enfrente estará Irlanda, un rival con el que se midieron en varias ocasiones en estos últimos años. En esta temporada, Argentina salió ganador en ambos: 17-7 en la primera fase de Dubai y 26-19 en las semifinales de Ciudad del Cabo.

Argentina había comenzado el día con un triunfo ante Sudáfrica Ramiro Larguía / Gaspafotos - Mike Lee - KLC fotos for World Rugby

A las 2.10 del domingo se enfrentarán en el Estadio HBF Park y los Pumas 7s buscarán su primera final en Australia, una sede que siempre les costó. Además, intentarán lograr dos títulos consecutivos, algo que nunca consiguieron. Los focos están en el seleccionado irlandés, mientras que Fiji y el local Australia definirán al otro finalista.