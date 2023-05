Los Pumas 7s vencieron a Irlanda y se clasificaron a las semifinales del Seven de Londres

escuchar

En el primer turno de la mañana del Seven de Londres, los Pumas 7s no dieron lugar para la sorpresa y mostraron ser superiores a Irlanda, el rival que los había derrotado en el último encuentro del Grupo B el sábado. El seleccionado argentino, que se impuso 28-14, tuvo el rugby de posesión, con paciencia para construir, y la experiencia necesaria para saber manejar los momentos del partido. “La clave del equipo es el esfuerzo que hacemos y como construimos los partidos. Las salidas nos dan un montón de pelotas para mantener la posesión y anotar tries”, explicó Marcos Moneta en la transmisión oficial.

El Rayo no anotó ninguno de los tries de la victoria y se aleja en el ranking de trymans de Vaa Apelu Maliko. El samoano acumula 10 en el fin de semana y 49 en la temporada, cuatro por encima de los 45 de Moneta. “No trato de ver mucho la tabla de trymans. Sé que él la ve porque todos sus compañeros de equipo están queriendo que haga los tries. No me preocupa eso. Quiero que al equipo le vaya bien, ya logramos clasificar a los Juegos Olímpicos y queremos una medalla”, agregó el wing de San Andrés.

Los Pumas 7s siguen avanzando y ya piensan en Samoa Gaspafotos

Si hay algo para destacar de los cuartos de final en Londres, es como los Pumas 7s están logrando agrandar la base de jugadores. Además de Moneta, no apoyaron tries ni Luciano González ni Rodrigo Isgró, las tres principales figuras ante la ausencia por lesión de Matías Osadczuk. El partido lo abrió Germán Schulz, que tomó la pelota a la salida de un ruck a 40 metros del ingoal y se dirigió con determinación para inaugurar el tanteador. Tres minutos más tarde, fue el turno de Agustín Fraga, una de las buenas apariciones post Juegos Olímpicos de Tokio. El jugador formado en Ciudad de Buenos Aires y en CUBA, empezó como wing, facturó por duplicado y lleva 28 en la temporada. Si bien está luciendo menos que en el arranque, tiene un rol importante a nivel físico y atlético.

Más allá de los descuentos de Bryan Mollen y Dylan O’Grady, los Pumas 7s nunca se desesperaron, dominaron el trámite y el resultado. Matteo Graziano, otro de los jóvenes que está ganando protagonismo, rompió la defensa y liquidó el partido. Santiago Vera Feld (3) y Luciano González aportaron las conversiones para estirar la ventaja final.

Los Pumas 7s ya están clasificados para París 2024, pero siguen soñando en Londres Gaspafotos

El rival en los cuartos de final será Samoa, un viejo conocido. En esta temporada los isleños eliminaron a Argentina en los cuartos de final de Hong Kong y Ciudad del Cabo, pero los conducidos por Santiago Gómez Cora rompieron la racha en los cuartos de final de Los Ángeles con una victoria por 19-12. Luego, se impusieron en la fase de grupos del segundo torneo de Hong Kong por 26-19 y en Singapur volvió a ser triunfo albiceleste por 24-19, en las semifinales.

La última etapa de la temporada en Londres tendrá un nuevo capítulo frente a uno de los rivales más físicos del circuito, que cuenta con el incentivo de luchar por una plaza a los Juegos Olímpicos de París 2024. Necesita descontarle puntos a Australia, que cayó ante Fiji. Los Pumas 7s, van por su sexta final en la temporada e intentarán ponerle un broche de oro a una temporada histórica.

El resumen del partido

