Los Pumas 7s viajan a su tierra preferida, con un jugador recuperado después de 15 meses

La calurosa jornada matutina en Deportiva Francesa, contrasta con la fría Vancouver, que entre el 21 y 23 de febrero recibirá la cuarta etapa de la temporada del SVNS. No obstante, la superficie será similar. El pasto sintético del club con sede en Manuel Alberti se asemeja al del coqueto y techado BC Place Stadium, que se acostumbró al mismo grito en las últimas tres temporadas. Los Pumas 7s encontraron en Canadá la calidez y el espacio para desarrollar su mejor rugby y en ocho días arrancarán su camino por el tetracampeonato.

“Nos estuvo yendo muy bien en Vancouver. Es un lugar que nos queda cerca, con menos vuelos y más tiempo dedicado a entrenar en equipo y hacer análisis. El frío hace que estemos más cerca entre nosotros, desde un café hasta en los entrenamientos”, argumentó Matías Osadczuk en diálogo con LA NACIÓN. El jugador de 27 años se perdió el último tramo del título de Perth y está al 100 por ciento para arrancar una nueva aventura. “Nos gusta mucho Vancouver y su gente. El estadio es ideal, con calefacción. El pique de la pelota del pasto también nos gusta. Afuera de la cancha, en los tiempos libres, tratamos de buscar el mejor café, ir de compras para relajar, que nos hace bien”.

Matías Osadczuk, una pieza clave de los Pumas 7s, que viajan a Vancouver Prensa UAR

“América es lo más cerca de casa” resumió Gómez Cora. “Es el mismo huso horario. El tema es que Perth -en Australia- nos mata todo tipo de conclusión de jugar con el huso horario cambiado, je. Nos encariñamos con Vancouver por haber ganado tres veces; es clave tener una buena semana: llegás y estás comiendo y durmiendo bien y, en consecuencia, los entrenamientos fluyen mucho más. Los ves a los neozelandeses o fiyianos más cansados, porque les cuesta más con el viaje tan largo”, explicó el entrenador.

Los Pumas 7s vienen de consagrarse campeones en Perth e igualaron a Fiji y España en el ranking general de una temporada cambiante como pocas. La principal novedad para viajar este sábado a Canadá subyace en el regreso de Alejo Lavayén, que se recuperó de una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda y se subirá a un avión con los Pumas 7s después de 15 meses. La grave lesión sufrida en diciembre de 2023, en Dubái, lo detuvo en su mejor momento y no le permitió competir por un lugar en los Juegos Olímpicos de París. El seleccionado argentino recupera a un jugador vital en el sector neurálgico del equipo que, luego de la partida de Gastón Revol, le costó encontrar variantes a Joaquín Pellandini, uno de los cerebros adentro de la cancha.

Alejo Lavayén volvió a los Pumas 7s; se entrena en Deportiva Francesa junto al equipo y estará en Vancouver luego de 15 meses Prensa UAR

Al igual que hace un mes en Perth, Santiago Gómez Cora no viajará a Vancouver, la ciudad en la que, incrédulo, rompió en llanto en el 2022 luego de quebrar una racha de 13 años sin títulos de los Pumas 7s en el circuito mundial. Una lesión en la espalda le generó problemas en la pierna derecha para caminar y aún no está apto para viajar. “Fue difícil vivirlo desde afuera. Trabajamos en equipo y no creo en el superhéroe salvador que está por delante de un equipo. Ahora me toca estar detrás, pero es parte de este crecimiento del equipo. Siempre hablamos de no depender de figuras determinantes”, indicó el entrenador.

“Podría haber viajado poniendo en riesgo mi salud, pero lo importante del líder es saber delegar, dar herramientas. No estar presente en Perth me ayudó para confiar mucho más de lo que ya confiaba y delegar mucho más de lo que ya delegaba. Me ayudó para analizar más. Al no estar viajando, estaba en una cama, con un escritorio pegado y consumiendo todo el torneo. Tuve un poder de análisis más tranquilo. En un torneo perdés mucho tiempo en ir de un lugar a otro. Acá estaba solo mirando los partidos”, continuó.

Los Pumas 7s se entrenan en Deportiva Francesa antes de viajar a Canadá Prensa UAR

En el último entrenamiento antes de viajar, se lo vio activo con indicaciones durante la práctica, al costado de la cancha, con un bastón para facilitar su movilidad. El head coach en la gira será nuevamente Leonardo Gravano, esta vez sin Martín Gaitán como asistente. Desde Buenos Aires, Gómez Cora estará comunicado permanentemente en el análisis de video y durante los partidos.

En la delegación, al entrenador lo reemplazará un jugador: viajarán 15 en total, uno más de lo habitual. Además de Lavayén, Germán Schulz regresará al plantel luego de su licencia por paternidad. Agustín Fraga y Matteo Graziano se entrenaron de manera diferenciada, pero apuntan a llegar en óptimas condiciones al viernes 21 de este mes, cuando debuten ante Kenia, a partir de las 18:08. El mismo día se medirán ante Gran Bretaña a las 23.35 y cerrarán la zona de grupos ante Francia, el sábado a las 17.20. El inicio del camino para apuntar a una utopía hace pocos años atrás: ser tetracampeones de una misma etapa.

Marcos Moneta, un referente del plantel multicampeón de los Pumas 7s Prensa UAR

El plantel completo

ÁLVAREZ, Santiago

ELIZALDE, Tomás

FRAGA, Agustín

GONZÁLEZ, Luciano

GRAZIANO, Matteo

LAVAYÉN, Alejo

MARE, Santiago (capitán)

MONETA, Marcos

OSADCZUK, Matías

PELLANDINI, Joaquín

PÉREZ PARDO, Gregorio

SCHULZ, Germán

VERA FELD, Santiago

WADE, Tobías

ZANGARA, Santino

Nicolás Casanova Por