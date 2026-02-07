Los Pumas 7s y una cuestión de actitud: la falta de fortaleza mental es la marca de esta temporada

Tenerlo todo o no tener es una cuestión de actitud, canta, palabras más, palabras menos, Fito Páez. La impronta de los Pumas 7s está temporada puede inscribirse en esa lógica. Más allá del profundo recambio y de aspectos técnicos y tácticos que es comprensible que lleven tiempo ajustar, la carencia de fortaleza mental es lo que los mantiene alejados de las alturas a las que habían acostumbrado (y encantado) al público argentino. Esa falta de carácter es lo que propició, por segunda semana consecutiva, que finalizaran la etapa de clasificación con tres derrotas.

Las caídas ante Fiji por 26-10 (tras comenzar en ventaja 10-0), Sudáfrica por 19-12 (desperdiciaron la chance de igualarlo en el final) y España por 26-19 (comenzaron ganando 19-7) en el primer día de acción del Seven de Perth responden a ese mismo patrón. Por tercera vez en cuatro etapas que van del Circuito Mundial 2025/26, los Pumas 7s se quedaron afuera de la lucha por el título. A las 0.36 se medirán con Francia en al semifinal por el 5º puesto. Fiji vs. Nueva Zelanda (a la 1.57) y Australia vs. Sudáfrica (2.19) buscarán un lugar en la definición por el título que defendían los argentinos tras la conquista de un año atrás.

Las estadísticas a veces no reflejan la foto completa, pero otras desnudan la realidad con crudeza. Hay una que describe con precisión el presente del equipo argentino: 13 de los 18 partidos que jugó esta temporada se definieron por siete o menos puntos (un try convertido), y 10 de ellos terminaron en derrota. Lo que ocurrió en Perth no fue la excepción.

Los Pumas 7s comenzaron su periplo con una caída ante Fiji por 26-10 donde no encontraron signos de reacción y un rival de jerarquía como se los hizo sentir. Aun sin brillar y con fallas de desconcentración, el número 1 del ranking lo terminó remontando con facilidad y la confianza de sentirse superior. La Argentina dominó las acciones del primer tiempo, con iniciativa y juego territorial para adelantarse 10-0 con tries de Pedro de Haro y Santino Zangara (ambas conversiones falladas, un déficit en la temporada), pero flaqueó en defensa sobre el cierre para irse abajo al descanso 14-10 tras sufrir dos tries en menos de dos minutos merced a quiebres de atrás de mitad de la cancha. La segunda mitad empezó de la peor manera, con un try isleño tras una mala salida; los argentinos no ofrecieron respuestas en el agobiante calor del oeste australiano, con 33º al mediodía.

Sin reacción ni rebeldía, tampoco pudieron complicar a una errática Sudáfrica, que golpeó en los momentos justos. Los Pumas 7s fueron nuevamente arrebatos individuales y algunas acciones puntuales que lo mantuvieron cerca en el marcador. Marcos Moneta encontró un hueco a la salida de un ruck y anotó un try, mientras que Santino Zangara marcó el suyo tras una corrida espectacular desde su propio ingoal, de costa a costa. La Argentina llegó con chances de llevar el partido a tiempo extra, pero Eliseo Morales se jugó la individual a la salida de un scrum, intentó atacar por el lado ciego prácticamente sin espacios pero lo sacaron fácilmente de la cancha cuando la jugada pedía paciencia para construir ante un rival indisciplinado.

Sin posibilidad de clasificación, el duelo ante España representaba una oportunidad de iniciar una recuperación anímica: es uno de los dos equipos de la competencia que todavía no accedió a semifinales esta temporada (junto con Gran Bretaña). Se jugaba un minuto y 20 segundos del segundo tiempo y los Pumas 7s festejaban un try que los adelantaba 24-7 y prácticamente les garantizaba el triunfo. Pero el TMO detectó un knock-on al momento que Gregorio Pérez Pardo apoyaba en el in-goal y anuló la conquista. La ventaja igual era considerable y los argentinos estaban jugando su mejor partido de esta gira por oriente. Sin embargo, de ese scrum-5 España remontó toda la cancha y descontó, complicidad de la defensa albiceleste mediante. Todo se derrumbó repentinamente. Los Pumas 7s comenzaron a incurrir en un error tras otro y España dio vuelta el partido para imponerse 26-19.

Se trató de la quinta derrota consecutiva ante España y la octava en los últimos nueve partidos en el Circuito (la final de Ciudad del Cabo, cuatro en Singapur y tres hoy en Perth). La única victoria en ese lapso fue el triunfo ante Gran Bretaña en el partido por el séptimo puesto el domingo pasado.

Así, los Pumas 7s cerraron la jornada inicial del Seven de Perth con tres derrotas y, por tercera vez en las cuatro etapas disputadas del Circuito Mundial 2025/26, quedaron fuera de la lucha por el título. El domingo, la Argentina tendrá el objetivo de cerrar con dos victorias para despedirse con dignidad una gira cuyo balance ya tiene inscripto un signo negativo. El 5º puesto es lo máximo a lo que pueden aspirar ahora. Más allá de la ubicación final, el objetivo de los Pumas 7s en el cierre de la competencia será recuperar la fortaleza mental. Un factor que les costó la eliminación en Singapur con tres derrotas muy ajustadas que se escaparon por errores propios y se repitió hoy en los partidos con Sudáfrica y España.

El recambio es profundo y queda en evidencia que no todos los jugadores emergentes tienen futuro en este equipo, aunque también que hay varios jugadores con potencial (Zangara, Arrieta, Pérez Pardo) y que persiste una columna vertebral de elite que los llevó a ganar la temporada regular en dos temporadas consecutivas, encabezada por Marcos Moneta y Luciano González. La lucha por retener el bicampeonato quedó definitivamente fuera del radar. A esta altura, el segundo puesto conseguido en Ciudad del Cabo parece un espejismo. Pero en esta temporada la definición del título quedó reservada para las últimas tres etapas. Ese objetivo todavía está al alcance. Para ello, deben propiciar un cambio de actitud cuanto antes.