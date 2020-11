Mario Ledesma analizó los porqués de la derrota: "Era el mismo Everest que escalamos en el primer partido" Crédito: VillarPress

28 de noviembre de 2020

Con sabor a revancha. Los All Blacks se cobraron a lo grande la derrota ante los Pumas, que lograron un histórico triunfo hace quince días, en Newcastle (Australia) al vencer por 38-0 y quedar a un paso del Tri Nations. El partido estuvo marcado por el emocionante homenaje dedicado en la previa a Diego Maradona tras su fallecimiento.

El equipo argentino, que presentó diez cambios con respecto a la formación que empató 15-15 la semana pasada ante Australia, no fue capaz de mantener la racha, principalmente por sus errores de precisión. "Era el mismo Everest que escalamos en el primer partido. Por un lado, creo que el line out sigue siendo una gran plataforma de obtención nuestra. También, ellos usaron muy bien el pie y nos metieron bajo presión. En cuanto al scrum, cuando entrábamos con orden y quedábamos bien parados tuvimos buenas acciones. Pero acá hay una curva de aprendizaje en varios de nuestros jugadores jóvenes, principalmente en la primera línea", analizó en ESPN el entrenador Mario Ledesma.

La charla de cierre de los Pumas, luego de perder 38-0 ante All Blacks Crédito: VillarPress

Nicolás Sánchez, uno de los emblemas del equipo argentino y el autor de todos los puntos en los cruces previos ante los All Blacks (25) y Wallabies (15), no pudo continuar con la racha que lo llevó al altar de los tres máximos goleadores de este torneo. "Tenemos que digerir esta derrota que es muy dura. No hay excusas, nos ganó un rival que resultó muy superior a nosotros. Estamos dolidos, pero eso pasa cuando jugás contra equipos como estos", remarcó el pateador albiceleste

Contra los Pumas, los neozelandeses volvieron a su línea de su juego, con un rugby rápido, ágil, inteligente y combinativo. Intratables en defensa, los All Blacks destrozaron la resistencia argentina. Los tries fueron de Dane Coles, Ardie Savea, Will Jordan (en dos oportunidades) y Patrick Tuipulotu.

"Hoy fue un partido muy diferente al anterior que tuvimos contra ellos. Nos metieron mucha presión con la salida desde nuestro campo. Los All Blacks jugaron más con el pie, de manera inteligente y en las pocas que tuvimos a favor no fuimos precisos, fundamentalmente en el segundo tiempo. La realidad es que nos superaron y ahora tenemos una semana para dejar atrás esta dura caída. Vamos a volver con más energía para enfrentarnos otra vez a Australia", analizó Sánchez.

Pablo Matera, el capitán argentino, hizo hincapié en los errores de manejo del equipo, uno de los principales déficits en la derrota en Newcastle. "Tuvimos demasiadas fallas en ese sentido y no se puede mantener todo con la defensa. Hoy se lo vio muy sólido a Nueva Zelanda y ganaron merecidamente. No tuvimos mucho la pelota y cuando la tuvimos no pudimos mantenerlos bajo presión. Hay una realidad: cuando no se pueden hacer 4 o 5 fases es muy difícil encontrar un equilibrio en la defensa. Todo eso no nos dejó entrar en juego y cuando quedamos muy atrás en el resultado se hizo todo más complicado", enfatizó.

Las estadísticas finales del encuentro marcaron que la Argentina terminó con un 29% de posesión. Una de las grandes diferencias estuvo en los ataques con pelota: 49 para los dirigidos por Ledesma contra 131 de los poderosos Hombres de Negro. Además, los Pumas esta vez aumentaron la cantidad de penales concedidos: 14, ante los 7 de los neozelandeses.

"Ellos forman parte de uno de los mejores equipos del mundo y en este encuentro estuvieron muy sólidos. Jamás nos dejaron entrar en el partido y realmente fueron muy superiores. No nos queda otra que seguir trabajando y mejorando. Debemos estar más unidos que nunca, porque acá no es que cuando le ganás a Nueva Zelanda está todo bien y cuando perdés está todo mal", agregó Matera.

Ahora, el equipo argentino finalizará el Tri Nations el próximo sábado en Sídney ante Australia, frente a la que se jugará la segunda plaza. "Vamos a encarar lo que viene con la misma humildad que en el resto de las semanas. A los chicos les quedó un sabor amargo, creo que hubo 20 puntos de más, por supuesto por errores nuestros. Después del partido los jugadores hablaron, Nico Sánchez lo hizo muy bien. Ellos hicieron un esfuerzo enorme en estos meses porque todos estuvieron alejados de sus familias. Fueron consistentes para empatarles a los Wallabies y ganarles a los All Blacks. Y como dice el capitán: 'A mí también me gustaría que duren para siempre este tipo de giras'", finalizó Ledesma.

El rostro de Matera y del resto de los jugadores tras una dura caída ante All Blacks Crédito: VillarPress

