Brilló en Disney Channel, dejó todo por una crisis existencial y hoy es conocida como la ‘Gilda’ de Inglaterra

Dicen que, a veces, es necesario perderse para encontrarse. En el caso de Sophie Oliver, ese encuentro sucedió a miles de kilómetros y cuando menos lo esperaba. Es que, después de varios años de éxitos en Disney Channel, el silencio en el teléfono se convirtió para ella en un mensaje claro: era momento de dejar atrás su país natal y buscar nuevos horizontes. Así fue que, sin darle tantas vueltas, armó las valijas y se instaló en Inglaterra, donde no solo se reencontró con distintas versiones de sí misma, sino que renació bajo la piel de una ‘nueva’ Gilda.

Sophie Oliver en el escenario de Electric Brixton, Londres (Foto: Instagram/@sophieolivers)

Cantañiño fue el puntapié de la carrera de Sophie. Pese a que en aquel entonces tenía 14 años, su camino ya estaba marcado por la intensidad de la industria del entretenimiento, un recorrido que la llevaría luego a la cima de la popularidad con High School Musical: La Selección y El Jardín de Clarilú. Pero aquella exposición constante contrastaba con una cuestión personal que empezaba a pesar. A los 21 años se casó en una apuesta que no funcionó y, aunque el trabajo la llevó a escenarios tan lejanos como los de Malasia, la angustia era difícil de ocultar. No obstante, en aquel viaje conoció a un joven inglés que, tiempo después, viajaría a la Argentina para buscarla.

Sophie Oliver en el Jardín de Clarilú (Foto: Captura YouTube)

Pero en medio de esa encrucijada entre escuchar lo que le dictaba el corazón e intentar recomponer su matrimonio, su padre intervino con una crudeza necesaria: “Sofía, si no estás quedando en ningún lado y te la pasás llorando... si este hombre te quiere y vos lo querés, andate”, recordó Sophie en diálogo con LA NACION sobre aquel consejo que le cambió la vida. “Me dijo que lloraba como un monstruo”, comentó sobre el impulso que aquellas palabras le dieron para instalarse con su nueva pareja en un pueblo pequeño de Inglaterra.

Sophie Oliver participó de High School Musical: el musical (Foto: Captura YouTube)

Aunque aquella relación duró solo seis meses, Sophie decidió que su viaje recién empezaba y se quedó en Europa para emprender su propia aventura. El desafío no era menor: estaba en un país desconocido y su dominio del idioma era limitado. “Ya estaba acá, había conseguido trabajo en un bar, pero mi inglés era muy malo. Entonces me pregunté qué otra cosa sabía hacer”, comentó sobre aquel momento de supervivencia.

La respuesta llegó del amor y la conexión que tiene con los animales. “Me llevo muy bien con ellos, así que abrí una escuelita de perros. Me fue tan bien que con eso terminé comprando mi primera casa”, reveló.

Sophie Oliver en Cantañiño

Pese a que tenía estabilidad económica, Sophie sentía que algo faltaba en su vida. El inicio del confinamiento por la pandemia por Covid-19 llegó junto a un cuestionamiento que no quiso dejar pasar. “¿Qué mie*** estoy haciendo?”, se preguntó. “De repente me desperté de un sueño: ¿Dónde está mi música? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy yo?“, declaró sobre aquel instante de lucidez en el que entendió que su vida no podía continuar lejos de los escenarios.

Sophie Oliver se reencontró con su voz en plena aventura por el Viejo Continente (Foto: Instagram/@sophieolivers)

La emergencia sanitaria la encontró instalada en Londres. Y, aunque creyó que su paso por la capital inglesa sería pasajero, un micrófono abierto en un bar se convirtió en la invitación definitiva a quedarse. "Estaba enojada con mi carrera y la dejé. No canté ni hice nada por unos tres o cuatro años. Hasta que apareció un open mic en un barcito y empecé", manifestó. Esa etapa fue un paso a paso de reconstrucción. Tras las frustraciones, Sophie quería ver ‘cómo se sentía’ al volver a la música. "No quería lastimarme", aseveró.

De a poco, las piezas volvieron a encajar. En ese proceso de sanación, Sophie se refugió en las devoluciones de sus antiguos coaches de Disney. “Estaba muy insegura. Los llamé para preguntarles si estaba afinando bien, si lo estaba haciendo bien. Me recordaron quién era yo y todo lo que había hecho”, se sinceró. Ya con confianza, decidió ir por todo e invirtió sus ahorros en su proyecto más ambicioso: viajar a California para grabar con Ronnie King, el legendario productor de figuras como Tupac y Mariah Carey.

Sophie Oliver cantando Fuiste, de Gilda

La experiencia en Estados Unidos fue cinematográfica. Instalada en un rancho aislado en el desierto, Sophie vivió tres semanas de introspección extrema y situaciones insólitas que incluyeron desde visitas de personajes “turbios” hasta una huida en una bicicleta rosa. “Estaba encerrada componiendo y necesitaba aire. Me agarré una bici que había afuera y me fui por la ruta. Los mexicanos que pasaban me miraban sin entender qué hacía esa chica ahí sola”, relató entre risas sobre el nacimiento de su álbum To Space, el cual lanzó en octubre de 2025.

Sophie Oliver lanzó To Space en octubre de 2025 (Foto: Captura Instagram/@sophieolivers)

Tras pedalear una hora y media sin rumbo, llamó a su productor para que la rescatara, pero se encontró con una respuesta que no esperaba: “Le pedí que me viniera a buscar y me dijo: ‘No, estoy cocinando. Yo te dije... rebuscátela y volvé’”. Aquella negativa, que en su momento la enfureció, fue el motor para completar el disco. “Era estricto, como un padre”, recordó sobre King.

Sophie Oliver junto a su banda Brixton Cumbia Association (Foto: Instagram/@ brixton_cumbia_association)

Hoy, instalada definitivamente en Londres junto a su pareja danesa, Oliver logró lo que parecía imposible: unir sus dos pasiones. A minutos de finalizar la charla con LA NACION, la artista de 37 años recibió un mensaje en su teléfono. “Vinieron a buscar a uno de los perritos”, exclamó desde su estudio. Mientras reparte sus horas entre el cuidado de animales y los preparativos para un 2026 cargado de festivales, la “Gilda de Londres” -como la rebautizó su público por su banda The Brighton Cumbia Association- mira hacia adelante.

Sophie Oliver cantó el Himno Nacional en el partido de Los Pumas frente a Sudáfrica en el mítico Twickenham Juan Gasparini / Gaspafotos / Lo

Y en su haber hay una fecha que no olvida. El 4 de octubre de 2025, cantó el Himno Nacional en el partido de Los Pumas frente a Sudáfrica en el mítico Twickenham, la catedral del rugby. “Fue un honor representar a mi país afuera y justo en Inglaterra; fue muy emocionante. Ojalá vengan más cosas como esas”, concluyó Sophie, quien finalmente logró reencontrarse con su voz y su esencia bien argentina.