Los Pumas - Australia, en vivo, por el Rugby Championship

Australia tocó fondo en los últimos años, con muy malos resultados. Pero desde 2024 está en recomposición, y aquel golpe inaugural del Championship en Sudáfrica contra el campeón del mundo evidenció la recuperación. A su tradicional virtud del juego de backs ha incorporado consistencia en el scrum, aunque retiene cierta endeblez en la defensa. Los Pumas están en un alto nivel, con una gran actualidad de sus tres cuartos y el conocido poder de su tercera línea, pero deben mantener la disciplina y ser más regulares. La propuesta de ataque de ambos seleccionados augura un muy buen espectáculo en la soleada ciudad de 200.000 habitantes del noreste australiano.

