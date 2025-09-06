Los Pumas - Australia, en vivo, por el Rugby Championship
Tras su memorable triunfo sobre All Blacks en Vélez, la selección argentina visita a Wallabies, por la tercera fecha
Final del primer tiempo
Se cierra la mitad inaugural en Townsville, con nítida supremacía de los Pumas en el juego y aun más en el resultado: Argentina se impone a Australia por 21 a 7.
PT, 36m. Nuevo penal de Santiago Carreras
La supremacía azul propicia infracciones amarillas y los Pumas aprovechan. Santiago Carreras, con un penal de conversión factible, establece más diferencia en el marcador: 21-7.
PT, 32m. ¡Qué try de los Pumas!
Lucio Cinti le pone rapidez a una ofensiva por la izquierda y descarga en Santiago Carreras. Apretado contra la línea lateral, el cordobés descarga en Mateo Carreras con un pase heterodoxo, y el wing tucumano hace lo suyo: elusión, arraque y llegada al in-goal, pese a un tackle. Además, Santiago Carreras acierta el difícil intento de gol y Argentina toma distancia: 18-7.
¡PEDAZO DE TRY!
Gran juego de manos de #LosPumas y try de Mateo Carreras sobre la bandera.

PT, 29m. ¡Try argentino!
Los Pumas juegan velozmente a la salida de un scrum en campo propio. Santiago Chocobares se combina con Juan Cruz Mallía y Bautista Delguy termina recibiendo solo en la punta derecha. Su carrera termina en el in-goal y los Pumas quedan arriba por 11-7. Santiago Carreras falla por poco una conversión poco factible, lejana y muy sesgada.
¡Es cine!
Gran try de primera fase de #LosPumas ante Australia, firmado por Bautista Delguy.

PT, 22m. Try de Australia
Después de la pausa de refresco, Australia juega un line-out sin oposición de los Pumas. Con un rápido movimiento pone la pelota cerca del in-goal y tras un par de puntadas logra apoyarla en la zona de puntos, vía Nic White. Wallabies pasa al frente, por 7-6.
PT, 22m. La primera pausa de hidratación
Como estaba previsto, a mediados de la mitad inicial se efectúa una interrupción para que los protagonistas se refresquen ante el intenso calor.
PT, 22m. El juego aéreo no le conviene a Argentina
Los Pumas están recurriendo a patadas altas para ir a disputar la pelota, pero Australia está firme en ese aspecto. A los argentinos les va mejor cuando atacan lanzados en velocidad, pero el mediojuego está un poco trabado.
PT, 11m. Otro penal de Carreras y 6-0
Con otra ejecución de Santiago Carreras a los palos, Argentina se pone 6-0 al frente, consecuencia de su dominio del juego y de las infracciones de Wallabies (en este caso, de Taniela Tupou. Gran patada desde casi media cancha y algo sesgada del apertura cordobés.
PT, 3m. ¡Penal de los Pumas!
Por un tackle australiano ejecutado sin los brazos, Argentina gana un penal cerca de los palos y de frente. Santiago Carreras no tiene problemas y los visitantes están 3-0 arriba en el amanecer del partido.
¡Empezó el partido!
Ya se juega Wallabies vs. los Pumas por la tercera fecha del Rugby Championship en Townsville, Australia.
¡Imponiéndose desde el inico! 💥
Antes del minuto de juego, Gonzalo García cortó en seco el avance de Taniela Tupou.
Suena el himo argentino en Australia
Una hermosa versión del Himno Nacional Argentino resuena en los altavoces del estadio, y los cuantiosos hinchas albicelestes la tararean como lo hacen los de fútbol y luego cantan la letra. Mucho apasionamiento en el Queensland Country Bank, donde también se hace sentir la canción patria australiana.
🇦🇷🗣️ ¡Así sonó el himno argentino en Townsville!

Con la camiseta alternativa
Aun sin necesidad, ya que las camisetas titulares no son confundibles entre los dos equipos, los Pumas vestirán el modelo alternativo, azul, que ya no es el que homenajeó durante el Mundial de Francia al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. Los australianos, en tanto, usarán su diseño tradicional: camiseta amarilla, pantalón verde, medias verdes.
Comienzo retrasado
El encuentro estaba programado para la 1.30 de Argentina (14.30 de Australia), pero fue retrasado 15 minutos. Se iniciará, entonces, a la 1.45.
La agenda
Después de este compromiso, Wallabies y Pumas se medirán nuevamente en Australia el próximo sábado, pero en Sydney y media hora más temprano, a la 1 de Argentina. Luego habrá un fin de semana de pausa en el Rugby Championship, que se reanudará el sábado 27. Ese día, el equipo de UAR visitará a Sudáfrica en Durban, a las 12.10 de Buenos Aires, y una semana más tarde serán locales pero en Londres, donde se enfrentarán con Springboks a las 10, otra vez con el defensor de la corona y campeón del mundo.
Presencia argentina en las tribunas
La colonia argentina en Australia es nutrida y en los accesos al estadio aparecen numerosos hinchas albicelestes. Se harán sentir con sus cantos de aliento a los Pumas en un escenario muy moderno pero pequeño en cuanto a aforo: caben 25.455 personas en las plateas del Queenland Country Bank.
Los argentinos van copando Townsville.
¿quién se quedará con el partido?

Calor en Townsville: habrá cooling breaks
A pesar de que, por encontrarse en el hemisferio Sur, Australia está transitando el invierno, hace calor en Townsville. Para la hora del partido están pronosticados 30 grados de temperatura, y de hecho está prevista una pausa de hidratación en cada mitad del encuentro.
Se espera un muy buen partido
Australia tocó fondo en los últimos años, con muy malos resultados. Pero desde 2024 está en recomposición, y aquel golpe inaugural del Championship en Sudáfrica contra el campeón del mundo evidenció la recuperación. A su tradicional virtud del juego de backs ha incorporado consistencia en el scrum, aunque retiene cierta endeblez en la defensa. Los Pumas están en un alto nivel, con una gran actualidad de sus tres cuartos y el conocido poder de su tercera línea, pero deben mantener la disciplina y ser más regulares. La propuesta de ataque de ambos seleccionados augura un muy buen espectáculo en la soleada ciudad de 200.000 habitantes del noreste australiano.
La cancha, lista. ✅
Así está el North Queensland Stadium a pocas horas del encuentro entre Australia y #LosPumas.

La formación de los Pumas
El equipo titular de Argentina, decidido por Felipe Contepomi, constará de Juan Cruz Mallía; Bautista Delguy, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo García; Marcos Kremer, Pablo Matera y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas. Como relevos quedarán Benjamín Elizalde, Gerónimo Prisciantelli, Agustín Moyano, Joaquín Oviedo, Guido Petti Pagadizábal, Francisco Coria, Boris Wenger e Ignacio Ruiz.
¡Nuestros 23!
La alineación de Wallabies
Joe Schmidt, neozelandés entrenador de Australia, eligió como titulares a los siguientes 15 jugadores: Andrew Kellaway; Max Jorgensen, Joseph-Aukuso Sua’ali’i, Len Ikitau y Corey Toole; Tom Lynagh y Nic White; Fraser McReight, Harry Wilson (capitán) y Rob Valetini; Tom Hooper y Nick Frost; Taniela Tupou, Billy Pollard y Tom Robertson. Los suplentes serán Filipo Daugunu, James O’Connor, Tate McDermott, Carlo Tizzano, Jeremy Williams, Zane Nonggorr, Angus Bell y Brandon Paenga-Amosa.
Your 23 Wallabies 🦘
NEXT MATCH
🆚 Los Pumas
🗓️ Saturday September 6 | 2:30pm AEST
🏟️ Queensland Country Bank Stadium, Townsville
📺 @stansportau | @channel9
🎫 https://t.co/FkBweiDLXn
El lugar y el antecedente
Ubicada en el noreste de la gran isla, Townsville no es una sede usual para un cruce entre Wallabies y Pumas. De hecho, hay un único precedente en la ciudad del estado de Queensland: en 2021, Australia triunfó por 27 a 9. Era muy nuevo el estadio Queensland County Bank, sede del encuentro de este sábado, que fue inaugurado un 29 de febrero, el de 2020, y tiene capacidad para 25.455 espectadores.
La tabla de posiciones
Como cada selección perdió y ganó un encuentro, la tabla de posiciones del Rugby Championship tiene encerrados en dos puntos de diferencia a los cuatro equipos. El líder es Nueva Zelanda, con 6 unidades y +11 en diferencia de tantos; lo escolta el sorprendente Australia, con 5 y +8; tercero está Sudáfrica, con 4 y -8, y cierra Argentina, con 4 y -11. Todo está parejo, aunque All Blacks y Springboks tiene una ventaja: les quedan más partidos como locales que fuera de casa.
Cómo llega cada equipo
Tanto para los Pumas como para Wallabies, el primer tercio del Rugby Championship ha sido positivo. Los argentinos cayeron en Córdoba frente a All Blacks por 41-24 pero con un rendimiento mejor que lo que sugiere ese resultado, y luego, en Buenos Aires, lograron el primer éxito como locales en la historia sobre Nueva Zelanda, un 29-23 muy celebrado. Los australianos, en tanto, asombraron en la jornada inicial con un 38-22 a Springboks como visitantes tras estar 0-22, y luego cayeron, también en Sudáfrica, por un más que digno 30 a 22.
Wallabies vs. los Pumas, minuto a minuto
Bienvenidos a la cobertura en directo de Australia vs. Argentina, por la tercera fecha del Rugby Championship. El partido se desarrollará en Townsville, comenzará a la 1.30 de Buenos Aires y será arbitrado por el neozelandés Paul Williams y transmitido por el canal ESPN y la plataforma Disney+ en su plan Premium.
