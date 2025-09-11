Los Pumas - Australia: la formación titular para el desquite en Sydney, por el Rugby Championship

Nadie parece a salvo de la rotación por goteo en los Pumas y varios jugadores importantes han salido de la alineación inicial en diversos momentos del año. Pero no deja de llamar la atención no encontrar a Pablo Matera en la formación titular para un partido trascendente. Lo será el de este sábado, en el que Argentina visitará a Australia por la cuarta fecha de un Rugby Championship que aún puede conquistar, pero en el que necesita imperiosamente la victoria en Sydney.

En un estadio lleno y a la 1.05 de Buenos Aires, apenas pasada la medianoche del viernes al sábado, el equipo de la Unión Argentina de Rugby jugará el desquite de la derrota de una semana atrás, la que sufrió en Townsville por un try convertido en la última acción de un partido que tuvo a los Pumas como dominadores en el tanteador durante casi todo el encuentro. Los cambios entre los 15 jugadores iniciales parecen responder más a una tendencia de rotación elegida por el entrenador Felipe Contepomi para administrar energías durante las ventanas de actividad que a modificaciones por rendimiento o tácticas.

Matera, una figura de muchos años en la selección nacional y uno de los mejores en la festejada e histórica victoria de hace casi tres semanas en el estadio de Vélez Sarsfield sobre Nueva Zelanda, dejará su lugar para que lo tome Joaquín Oviedo, otro de los puntos altos de una tercera línea que se erige en lo mejor de los Pumas desde hace tiempo. El mismo cambio se dio en el propio partido que Wallabies ganó por 28-24, a los 9 minutos de la segunda mitad, y ahora se dará en el propio kick-off. Claro que puede que se invierta luego, durante la etapa final.

Julián Montoya y Harry Wilson seguirán siendo los capitanes de Argentina y Australia; el que no estará esta vez es el árbitro neozelandés Paul Williams, de cuestionada labor en Townsville. MICHAEL CHAMBERS� - AFP�

Y habrá más novedades. Otra entre referentes es la reaparición como titular de Guido Petti Pagadizábal, que sustituirá a Franco Molina en la segunda línea. El ahora ex forward de Bordeaux Bègles y nuevo integrante de Harlequins, que tiene varios mundiales sobre el lomo, es una garantía de eficiencia en el line-out. Fue suplente en Townsville, donde ingresó dos veces por el propio Molina: a los 18 minutos, temporalmente y durante 12, y a los 9 del segundo tiempo, ya de forma definitiva.

El otro jugador que reaparecerá y actuará desde la patada inicial es Rodrigo Isgró, con la diferencia de que el mendocino no fue convocado para estar siquiera entre los relevos en el compromiso anterior. En este caso reemplazará como wing a Bautista Delguy, que no estará siquiera en el banco. Entre los reservas sí se encontrarán Justo Piccardo, tal vez la mayor revelación del año en el seleccionado, e Ignacio Mendy, que ocupará el espacio que tenía Benjamín Elizalde entre los ocho jugadores alternativos.

Consecuentemente, la alineación titular de los Pumas para el desquite de este sábado contra Australia será la siguiente: Juan Cruz Mallía (vicecapitán); Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo García; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas. Listos para ingresar con el juego ya en marcha estarán Ignacio Mendy, Justo Piccardo, Agustín Moyano, Pablo Matera, Frnaco Molina, Francisco Coria Marchetti, Boris Wenger e Ignacio Ruiz.

También Wallabies tiene determinados sus 15 rugbiers iniciales y sus ocho suplentes para este sábado. Decididos por el preparador neozelandés Joe Schmidt, los primeros serán Andrew Kellaway; Max Jorgensen, Joseph-Aukuso Sua’ali’i, Hunter Paisami y Corey Toole; Tane Edmed y Nic White; Fraser McReight, Harry Wilson (capitán) y Rob Valetini; Tom Hooper y Jeremy Williams; Taniela Tupou, Billy Pollard y James Slipper. Y los restantes jugadores disponibles serán Filipo Daugunu, James O’Connor, Tate McDermott, Carlo Tizzano, Lukhan Salakadia-Loto, Zane Nonggorr, Angus Bell e Josh Nasser.

Por consiguiente, Australia hará un cambio más que Argentina entre los protagonistas de comienzo, cuatro: el centro Paisami entrará por Len Ikitau, el apertura Edmed lo hará por Tom Lynagh, el segunda línea Williams jugará en lugar de Nick Frost y el pilar Slipper desplazará a Tom Robertson. En el banco ingresará Salakaia-Loto, en detrimento de Brandon Paenga-Amosa.