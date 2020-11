Pablo Matera durante el partido que disputan los Pumas vs. los Wallabies en Newcastle, Australia. Crédito: David Gray / AFP

Los Pumas consiguieron un valioso empate 15-15 ante Australia, por el Tri-Nations. Tras culminar la cuarta fecha del certamen, Argentina (dos partidos jugados), Australia (tres) y Nueva Zelanda (tres) suman seis unidades. El próximo sábado, a las 5.45 de la Argentina, Los Pumas jugarán nuevamente ante los All Blacks. Con este empate, Argentina se mantiene invicta en esta competición en la que no participa Sudáfrica, que decidió no jugar el torneo.

Después de un Mundial de Japón-2019 gris, donde fue eliminada en la primera ronda y trece meses sin disputar ningún partido después de la experiencia asiática, Argentina volvió con fuerza, con la primera victoria de su historia contra Nueva Zelanda y un empate con Australia, que jugaba de local.

Y todo ello, gracias a los 40 puntos de Nico Sánchez, autor de todos los de su equipo en ambos partidos, después de un Mundial aciago del apertura del Stade Fracais, que incluso pensó que no volvería a ser seleccionado tras aquel evento.

