Los Pumas, con formación confirmada para el cierre del año ante Inglaterra

El regreso del apertura Tomás Albornoz y la permanencia de Santiago Carreras, figura en la victoria del domingo ante Escocia, en el banco de suplentes, son los movimientos más salientes en la formación con que los Pumas se enfrentarán a Inglaterra, el domingo a las 13.10 en Twickenham, partido que marcará la despedida de 2025 para la selección argentina.

Carreras había sido la figura una semana antes en Murrayfield, cuando ingresó desde el banco y encabezó una épica remontada que llevó a los Pumas de perder 21-0 a imponerse por 33-24. Contepomi eligió preservar su condición de jugador de impacto. En cambio, apostó por el regreso de Tomás Albornoz, que desde que se lesionó en el inicio del partido ante los All Blacks en Vélez sólo jugó 35 minutos, cuando ingresó ante Sudáfrica en Durban y sufrió un desgarro que lo marginó desde entonces.

Otros cambios significativos entre los cinco cambios son la inclusión de Thomas Gallo como titular, el regreso de Bautista Delguy en lugar del lesionado Mateo Carreras, la vuelta del recuperado Marcos Kremer y el ingreso de Justo Piccardo como primer centro en lugar de Santiago Chocobares (Matías Moroni se mantiene de 13).

El regreso de Albornoz es una gran noticia para los argentinos. En los pocos minutos que jugó este año con la celeste y blanca no sólo ratificó las condiciones que había demostrado en 2024, cuando se adueñó de la 10, sino que hasta se convirtió en uno de los mejores del mundo en la posición. Brilló en la victoria ante Lions en Dublín, descansó en julio, volvió a destacarse en el inicio del Rugby Championship ante All Blacks pero sufrió una luxación en el dedo de una mano al inicio de la revancha en Vélez y se perdió la gira por Australia. Regresó desde el banco en el partido ante Springboks en Durban y marcó un gran try (su tercero en la corta temporada), pero sufrió un desgarro que lo marginó desde entonces. Se sumó a los entrenamientos esta semana y Contepomi confió en él.

¡¡LOCURA TOTAL EN EL AVIVA STADIUM!!



Era un ataque prometedor de los Lions, pelota recuperada argentina, contragolpe y gran try de Albornoz para #LosPumas.#PUMASxESPN pic.twitter.com/pSCBpnuqAx — ScrumRugby (@ScrumESPN) June 20, 2025

Ingresa por Gerónimo Prisciantelli, quien lo sustituyó con efectividad, y sorpresivamente Santiago Carreras se mantiene en el banco, ofreciendo alternativas en una disposición con seis forwards y dos backs merced a su polifuncionalidad. Después de tres partidos consecutivos como segundo centro, Justo Piccardo regresa a su posición más habitual de nº12. Reemplaza a Santiago Chocobares, uno de los jugadores que más minutos jugó luego de la ventana de julio (597).

Kremer había sufrido una molestia que le impidió estar al 100% la semana pasada y Contepomi prefirió preservarlo. Ingresa en una tercera línea muy competitiva: Santiago Grondona, de gran partido en Murrayfield, pasa de octavo y Joaquín Oviedo se suma a Pablo Matera en un banco con seis suplentes. Entre los jugadores de recambio también reaparece Franco Molina, que se sumó al equipo esta semana tras perderse por lesión los dos primeros tests.

De buen ánimo: los Pumas preparan el partido del domingo con Inglaterra en Twickenham @lospumas

Finalmente se destaca el ingreso de Thomas Gallo como titular por primera vez desde el segundo partido ante Inglaterra en julio (en San Juan) y desde el banco tendrán su chance de mostrarse Boris Wenger y Tomás Rapetti, dos pilares promisorios.

Steve Borthwick, el entrenador inglés, dio el equipo el miércoles, con mucha anticipación. Una costumbre que adoptó en esta ventana de noviembre. Tras el exultante pero desgastante éxito ante All Blacks del sábado (33-19), dispuso seis cambios a los que hoy se les sumó otro por lesión (el centro Dingwall). Cambia la primera línea íntegra, enroca al medio-scrum y perdió por lesión a sus dos centros y a un wing.

George Ford, verdugo de los Pumas, se mantiene como conductor. Como la Argentina, apuesta por un banco fuerte, con figuras como Will Stuart, Tom Curry, Alex Mitchell y el jugador de moda del momento: Henry Pollock.

Formaciones, horario y TV

Inglaterra: Freddie Steward; Immanuel Feyi-Waboso, Henry Slade, Max Ojomoh y Elliot Daly; George Ford y Ben Spencer; Sam Underhill, Ben Earl y Guy Pepper; Alex Coles y Maro Itoje (c ); Asher Opoku-Fordjour, Luke Cowan-Dickie y Ellis Genge.

Entrenador: Steve Borthwick.

Suplentes: Theo Dan, Fin Baxter, Will Stuart, Charlie Ewels, Tom Curry, Henry Pollock, Alex Mitchell y Marcus Smith.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Matías Moroni, Justo Piccardo y Bautista Delguy; Tomás Albornoz y Simón Benítez Cruz; Marcos Kremer, Santiago Grondona y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julián Montoya (c) y Thomas Gallo.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Pablo Matera, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Santiago Carreras.

Inicio: domingo 13.10

TV: ESPN

Cancha: Twickenham Stadium, Londres

Árbitro: