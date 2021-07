Los Pumas de bronce: los tries de la enorme victoria ante Gran Bretaña

La situación del equipo seven argentino en la previa fue complicada por la pandemia de coronavirus. Como para casi todos los seleccionados. Pero geográficamente no tuvieron ayuda. Porque los equipos del hemisferio sur más fuertes, Australia y Nueva Zelanda, impusieron restricciones más estrictas que las nuestras para la cuarentena. Se excluyeron de los torneos de emergencia que organizó World Rugby para competir entre ellos y hasta sumaron a Fiji, el campeón olímpico, para algún torneo preparatorio. Mientras tanto, la Argentina sólo una vez pudo jugar con Gran Bretaña y no tuvo chance de roce ante las potencias. Pero el corazón de los Pumas se impuso a todo en Tokio 2020 y se llevaron su primera medalla olímpica en la historia, y sumaron la primera para la delegación argentina.

Después de un partido de cuartos de final increíble, en el que vencieron a Sudáfrica por 19-14 pese a jugar con un hombre menos, y la derrota con Fiji en la semifinal, a la definición no le faltó drama. Porque no pudo contar con dos jugadores decisivos como Matías Osadczuk, lesionado, y el capitán Gastón Revol, suspendido por su expulsión ante los sudafricanos.

En un partido bastante parejo, el desequilibrio llegó a través de Lautaro Bazán Vélez, Marcos Moneta e Ignacio Mendy.

La Argentina perdía 5 a 0 por el try de Ben Harris a los 25 segundos. El primer tiempo se enredó, pero a tres minutos del final, luego de un scrum, Bazán Vélez advirtió el descuido del medio-scrum rival y avanzó pegado a la raya para convertir el primer try de los Pumas en el partido.

El segundo, no podía ser de otra manera, llegó gracias a la magia de Marcos Moneta, hombre try de este equipo. Esta vez no fue por su velocidad, sino por un gesto técnico fantástico. Recogió la pelota después de un tackle a Rodrigo Isgro y amagó con salir hacia la derecha para buscar la bandera. Sin embargo, en una baldosa, cambió el paso y quebró la cintura hacia la izquierda. En el movimiento dejó desairados a Alex Davis y al experimentado Dan Norton (más de 350 tries en el circuito). Así se metió abajo de los palos y facilitó la conversión de Santiago Mare.

El tercero, a 2m40s del final, llegó gracias a la inspiración de Ignacio Mendy. Con la pelota, pero en propio campo, la situación parecía controlada por la defensa inglesa. Sin embargo, observó que había un hueco entre Ben Harris y Alex Davis. Quebró la línea de ventaja con un primer paso rápido y corrió 60 metros hasta el ingoal.

