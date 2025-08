Los Pumas: Felipe Contepomi dejará a Matías Moroni fuera de los dos partidos contra los All Blacks

Matías Moroni, uno de los jugadores preferidos por el público argentino y uno de los más destacados en los cuatro partidos que jugaron los Pumas este año, no será tenido en cuenta para los dos compromisos más importantes de 2025. En las próximas horas, Felipe Contepomi dará a conocer la lista de convocados para los dos enfrentamientos con los All Blacks, del 16 del este mes en Córdoba y el 23 en Vélez por el Rugby Championship, y según se averiguó de tres fuentes para LA NACION no está incluido el temperamental centro.

La novedad sorprende por partida doble. De un lado, por el gran rendimiento que había mostrado Moroni en los cuatro partidos de la temporada. Segundo, porque si bien es utilizado más asiduamente como jugador de recambio, ocupa uno de los puestos que tienen menos alternativas. La idea de Contepomi sería probar, detrás del segundo centro titular, Lucio Cinti, al joven Benjamín Elizalde (21 años), de buen desempeño en julio como fullback.

Felipe Contepomi todavía no difundió la lista de convocados, pero se supo que Moroni no será de la partida en los compromisos de los sábados 16 en Córdoba y 23 en Buenos Aires, los primeros del Championship. Juan Gasparini / Gaspafotos

Moroni ya había sido desestimado de los Pumas en la primera convocatoria de Michael Cheika a la selección argentina, para la ventana de julio de 2022. Inicialmente había sido designado para Argentina XV, pero una lesión de Santiago Chocobares le abrió una puerta. El back terminó jugando la totalidad de los partidos de ese año.

En 2025 ingresó como suplente en el partido contra Lions y fue el artífice del try de la victoria, con una genial asistencia con el pie a Santiago Cordero; además asestó un tackle furibundo que derivó en una recuperación de pelota. Todo, en cinco minutos, antes de salir por un golpe en la cabeza. También frente a Inglaterra en La Plata entró en el segundo tiempo, y su ingreso resultó una inyección anímica para el equipo, que a partir de entonces resurgió y se acercó en el marcador, aunque sobre el final volvió a declinar. Moroni jugó los 80 minutos en la revancha en San Juan como wing y LA NACION lo calificó entre los más destacados. Volvió a ser titular ante Uruguay... y volvió a lucirse en ataque (hasta anotó un try tras un gran esfuerzo individual) y en defensa.

Moroni festeja su try de hace dos semanas contra Uruguay en Salta; se lució y contagió al equipo cada vez que estuvo en la cancha en los encuentros de este año. Prensa UAR

El centro de la cancha es uno de los sectores en los que menos recambio había en los últimos años, y Moroni aportaba soluciones. Si bien su puesto preferido es el de segundo centro, su carácter polifuncional le permite actuar también como 12 y como wing. Más que por ductilidad o velocidad, se destaca por su valentía y por acciones que contagian a sus compañeros y encienden a las tribunas. En la reciente serie surgió la grata aparición de Justo Piccardo como alternativa a Santiago Chocobares como primer centro, pero los únicos que cubrieron el puesto de 13 en los últimos años son Cinti, Moroni y Matías Orlando, que tuvo poca participación en el ciclo y luego de la gira de noviembre no volvió a ser tenido en cuenta.

Los dos partidos contra los All Blacks serán los últimos de 2025 en la Argentina. La ausencia no implica que el back surgido en CUBA no vuelva a ser tenido en cuenta, ya sea para cubrir alguna baja por lesión o incluso para las series subsiguientes del Rugby Championship: los dos encuentros como visitante con Australia y los dos ante los Springboks, en Sudáfrica y como local en Twickenham, Inglaterra.

El momento defensivo cúlmine de su carrera en los Pumas: el emotivo tackle que impidió un try determinante de Louis Rees-Zammit para Gales en el Mundial Francia 2023. ap - AP

Moroni jugó la última temporada en Brive, equipo de la segunda categoría francesa al que se sumó como joker médico en enero, pero actualmente se encuentra sin club.