escuchar

MARSELLA, Francia.- El rugby argentino tiene una rica historia en relación con el galés. Se puede mencionar la cantidad de veces que ambos seleccionados se enfrentaron (24) pero también cuando un argentino, Carlos “Veco” Villegas, fue invitado a disertar sobre scrum en los festejos del centenario de la Unión de Rugby de Gales. Las distancias geográficas e idiomáticas no han sido trabas para entablar múltiples intercambios entre seleccionados y clubes a lo largo de la historia. De esos 24 enfrentamientos, los británicos ganaron 15 y los argentinos, 7. Empataron en dos oportunidades, una en Buenos Aires y otra en Cardiff.

El primer choque fue un mojón histórico para los Pumas. Ocurrió durante la gira de Gales –que se autodenominó Gales A- en 1968 y en la cual el seleccionado argentino consiguió su primera victoria ante una potencia. Con la base de aquel equipo que en 1965, durante la gira por Sudáfrica, había conseguido instalar a la Argentina en el mundo, los Pumas ganaron el primer test por 9-5 y se adjudicaron la serie al empatar el segundo en 9 tantos. Los encuentros se disputaron en la sección Jorge Newbery de GEBA ante una multitud que desbordó las instalaciones.

El Yankee Martin se encuentra con la resistencia de Neil Jenkins, durante el choque de los Pumas ante Gales del Mundial de 1999 Mike Egerton - EMPICS - PA Images

Gales había llegado a la Argentina con varios jugadores que después serían leyendas: JPR Williams, Phil Bennett, los Davies y los Jones, entre otros, quienes en la década de 1970 se unieron a aquel inolvidable Dragón que, de la mano del genio de Gareth Edwards, marcó una era en la historia del rugby. Los argentinos de esa época crecieron admirando al rugby galés.

La gira de 1968 estuvo signada por la tragedia. El primer encuentro fue de extrema violencia dentro de la cancha. Gales le ganó a Belgrano (campeón de la UAR ese año) por 24-11. Tras el partido, en el vestuario murió el tercera línea de Belgrano, Michael Cole, víctima de un derrame cerebral. Si bien nunca se determinó que la causa haya sido alguna acción del juego, la vinculación resultó inevitable. Peor aún: los argentinos percibieron cierta indiferencia de los británicos ante la desgracia.

En ese clima tenso y dramático se desarrollaron los dos tests. Recuerda Jorge Dartiguelongue, apertura argentino en ambos e integrante del grupo del 65: “Antes de salir a la cancha, en el vestuario no se escuchaba ni una mosca. El silencio era sepulcral. Cuando entramos y vimos toda esa multitud, Pochola (Héctor Silva), que debutaba como capitán, me dijo «Darti, vos ya sabés cómo se juegan estos partidos». Y claro, dejamos todo, especialmente los forwards. Fue una batalla, durísima, pero se la ganamos con un try de (Raúl) Loyola y dos penales de Georgie Setton”.

Agrega Dartiguelongue de aquella gira: “La revancha fue más dura todavía. Ellos no podían perder, pero les metimos un try scrum y les empatamos”. En esos días la gente estalló con un canto que se hizo un himno de los Pumas: “Yo te daré/te daré niña hermosa/te daré una cosa/una cosa que empieza con pe: ¡Pumas!”. Los dos tests se pueden observar en YouTube. La BBC los subió hace unos años.

Los Pumas vs Gales, 1991. Eduardo Laborde, Hernán García Simón y Guillermo del Castillo. Archivo / LA NACIÓN

El tercer enfrentamiento también fue histórico para los Pumas. Ocho años después, el 16 de octubre de 1976, en el Arms Park de Cardiff, ese Gales maravilloso de los 70 y unos Pumas extraordinarios jugaron un partido de leyenda. Aun en la derrota, los argentinos siempre serán recordados por ese test, que los galeses ganaron por 20-19 con un penal de Phil Bennett en la última pelota.

Villegas fue, junto a Emilio Perasso, uno de los entrenadores de los Pumas ese día y tal resultó la repercusión de la actuación del equipo que fue invitado a disertar en 1980 a la primera Conferencia Internacional para Entrenadores y Referees organizada a propósito del centenario de la Unión galesa. Villegas ya había sorprendido a los galeses cuando viajó a ese país con el SIC, en 1972. Y luego, en 1980, cuando el SIC venció a Cardiff, en otro hito argentino en los enfrentamientos con los galeses.

El cuarto choque con los del Dragón fue en la segunda Copa del Mundo, en 1991. El primero de los dos en Mundiales. Con dos equipos que terminaron eliminados en la primera rueda, Gales ganó en Cardiff por 16-7. El otro enfrentamiento en Mundiales también se lo llevaron los galeses: 23-18, otra vez en Cardiff, en el test inaugural de 1999. Esa vez los argentinos también tenían, como sucederá el sábado, un entrenador extranjero, el neozelandés Alex Wyllie.

El árbitro inglés Matthew Carley muestra una tarjeta roja a Juan Cruz Mallia (número 15) durante el partido entre Gales y Argentina en el estadio del Principado de Cardiff Agencia AFP - AFP

De visitantes, los Pumas lograron tres resonantes victorias en Cardiff: en 2001, 30-16, con una excelente actuación del hoy entrenador Felipe Contepomi; en 2012, 26-12, con un try de un Puma actual, Juan Imhoff, y el último, en 2021, 33-11, pero con una salvedad, ya que la enorme mayoría de los titulares galeses estaban de gira con los Lions. En esa serie de 2021, que por la pandemia no se jugó en la Argentina (fue la ventana de junio) y se cambió la localía, se registró el otro empate entre ambos (20-20, el día que Juan Cruz Mallía fue expulsado no bien comenzó el encuentro).

El último antecedente data del 12 de noviembre de 2022, cuando los Pumas realizaron una gira por Gran Bretaña. Tras una histórica victoria ante Inglaterra en Twickenham, los Pumas llegaron con el ánimo por las nubes a Cardiff, pero cayeron frente a Gales por 20 a 13.

La del sábado será la primera vez que Pumas y Gales jueguen un mano a mano en una Copa del Mundo. El broche que le faltaba a tan rico historial.

El último antecedente, en Cardiff, terminó con victoria de Gales por 20 a 13 ap - AP