La expulsión de Tom Curry al comienzo del encuentro modificó el guion del partido entre Argentina e Inglaterra, en el debut de ambos en el Mundial de Francia 2023. Con un hombre menos, la Rosa se dedicó a presionar en cada pelota, apostar por los kicks altos y apuntar a los palos para sumar puntos cada vez que tuviera la oportunidad. En ese plan de juego, su apertura George Ford se transformó en protagonista principal del juego. La puntería del hombre de Sale sería el arma fundamental de los ingleses.

Ford, infalible, concretó la mejor actuación de su carrera y fue el artífice de la victoria inglesa: seis penales y tres drops. Los 27 puntos de la Rosa tuvieron el sello del apertura, que acertó desde los cuatro puntos cardinales de la cancha. Su acierto enigmático fue uno de los drops, desde casi la mitad de la cancha. Ford se hamacó para un lado, recibió la pelota libre de marca y sacó un derechazo fortísimo, al que hasta le sobró potencia para llegar a los tres palos. Sus otros tiros en jugada fueron menos estéticos y más cercanos al ingoal argentino, pero no menos efectivos. De a tres puntos, Ford fue percutiendo en la defensa de los Pumas y sumando para los suyos.

El primer drop de Ford para Inglaterra

Ford también se destacó en los kicks y fue infalible en los penales: acertó los seis que intentó. Concentrado, festejó en forma medida cada uno de los puntos. Salvo aquel drop del primer tiempo desde la mitad del terreno, que celebró de manera mucho más efusiva. Puño cerrado y aliento. Redondeó un partido completo y fue la figura del encuentro.

El segundo drop de Ford

La estadística del partido muestra que los Pumas concedieron 13 penales, de los cuales Ford acertó los seis para los que pidió palos. Elliot Daly intentó dos, ambos muy lejanos, y los falló a los dos. Los 27 puntos de Inglaterra llevaron la firma de su apertura, despedido por los hinchas ingleses con una ovación cuando se retiró del Stade Velodrome de Marsella, poco antes del final del partido.

Fue un partido consagratorio para Ford (la prensa inglesa lo califica como su mejor actuación con la camiseta de la Rosa), que además encierra una paradoja: jugó de titular porque su compañero y capitán Owen Farrell estaba suspendido . Y se transformó en la razón principal por la que Inglaterra venció a los Pumas pese a estar 77 minutos con 14 jugadores por la expulsión de Tom Curry (primera para Inglaterra en un mundial, la tercera en los últimos cuatro partidos del equipo dirigido por Steve Borthwick).

Uno de los seis penales de Ford para Inglaterra

Ford incluso mejoró lo hecho por su compatriota Rob Andrew en 1995, cuando anotó ocho penales en el 24-18 a favor de Inglaterra, en aquel partido disputado en Durban (Sudáfrica) que significó el primer enfrentamiento entre ambos equipos por una Copa del Mundo. Aquel día no valieron de nada los dos tries anotados por los Pumas. Tal como el que conquistó Rodrigo Bruni este sábado en Marsella. No pudo impedir la derrota final.

El Daily Mail inglés habla de una “masterclass” de George Ford con Inglaterra. Escribe el periodista Chris Foy desde el estadio Velodrome: “Los hinchas ingleses están otra vez orgullosos de su equipo. Inglaterra jugó un partido superlativo y la actuación de George Ford fue suprema”. El apertura nunca antes había sumado tantos puntos con la camiseta de la Rosa como este sábado. The Guardian, por su parte, recuerda que el apertura supo obtener el premio al mejor juvenil del mundo, pero que en Francia “sobrepasó aquel logro tras anotar todos los puntos del equipo inglés, con un rendimiento que el mismísimo Jonny Wilkinson tendría dificultades para igualar” .

George Ford, apertura inglés, se apresta a patear uno de los tres drops que convirtió en el partido ante los Pumas Pavel Golovkin - AP

Los tres drops convertidos por Ford lo llevaron a igualar un registro que estaba en poder de Juan Martín Hernández: tres aciertos a los palos con la pelota en movimiento en un partido mundialista. El back argentino había conseguido esa cifra en el Mundial 2007 ante Irlanda. El tercero con ese récord es el namibio Theuns Kotze, quien anotó tres drops ante Fiji en 2011. El hombre récord en este apartado sigue siendo el sudafricano Jannie de Beer, con cinco drops ante Inglaterra en la Copa del Mundo de 1995.

Ford y la importancia de los drops para Inglaterra

“El drop siempre es algo en mente, es un gran arma para nosotros, sobre todo cuando la pelota está tan resbaladiza como esta noche”, dijo el apertura inglés tras la victoria ante los Pumas por 27 a 10. Y amplió sus conceptos sobre el partido: “Nos quedamos pronto con un hombre menos, pero pudimos sumar muchos puntos cuando teníamos la posesión ”. En este sentido, elogió a sus forwards: “Estuvieron increíbles aguantando y sosteniendo al equipo”.

Ford admitió que Inglaterra “tuvo una preparación complicada para la Copa del Mundo” (seis derrotas en los últimos nueve partidos)”. Sin embargo, está seguro de las posibilidades de su equipo en el torne: “Creo que estos diez días aquí (en Francia) han servido para tener una sensación diferente. Es solo el primer partido, pero queremos seguir mejorando”, concluyó Ford, considerado como el mejor jugador del partido.

Lo mejor de la victoria de Inglaterra ante los Pumas

Por su parte, el seleccionador Steve Borthwick se celebró el resultado: “Disfruto de mi trabajo y de la fantástica labor realizada por este grupo de jugadores. Estoy encantado por ellos y también por los hinchas, que nos estuvieron apoyando esta noche”.

Y como hizo en la previa, volvió a reivindicar a sus jugadores pese a los malos resultados: “Tengo la impresión de que los enterraron demasiado temprano. Es un grupo de calidad que quiere seguir mejorando y ya tenemos el foco puesto en el próximo partido contra Japón”.

George Ford, la figura excluyente de la victoria de Inglaterra ante los Pumas por 27-10 en Marsella, por el Mundial de rugby CHRISTOPHE SIMON - AFP

Sobre la tarjeta roja a Tom Curry en el minuto 3 de juego, luego de un choque con Juan Cruz Mallía, que tuvo que ser sustituido, el técnico explicó: “Cada incidente es diferente. Lo analizaremos y acudiremos al proceso disciplinario”.

(Con información de la agencia AFP).

