Los Pumas irán con un solo cambio ante Francia: Gonzalo García será el medio scrum titular en lugar de Bertranou

Después de cuatro días de lluvia, París amaneció con sol el viernes. Una tregua al típico otoño parisino lluvioso que, según los pronósticos, no durará mucho. Dan nieve para el jueves y nuevamente agua para el viernes, día en que los Pumas jugarán su último partido del año, ante Francia en el Stade de France, a las 17 de nuestro país.

Para ese duelo, el octavo de los doce del año ante uno de los cuatro mejores del ranking, el entrenador, Felipe Contepomi, dispuso un solo cambio en el equipo titular respecto del que jugó un gran partido ante Irlanda el viernes último: el ingreso del medio scrum Gonzalo García, quien tuvo una gran actuación en Dublín cuando ingresó en los últimos 35 minutos.

Además, Contepomi incluyó entre los suplentes a los dos habituales titulares que se sumaron esta semana al plantel: Marcos Kremer, recuperado de una lesión en la rodilla, y Mateo Carreras, que se quedó en Argentina para ver el nacimiento de su hijo. Como medio scrum suplente, la reaparición de Lautaro Bazán Vélez.

"Si podemos hacer nuestro juego y hacer que ellos se preocupen por nosotros más que nosotros de ellos, vamos a tener chances", dijo Contepomi Emmanuele Ciancaglini - Getty Images Europe

El tucumano García viene cumpliendo destacadas actuaciones a lo largo del año y jugará su segundo partido como titular, luego de haber vestido la 9 por primera vez en el último partido del Rugby Championship, ante Sudáfrica en Nelspruit. “Ha hecho buenas entradas”, justificó Contepomi en conferencia de prensa. “Se está entrenando muy bien y es una buena oportunidad para que comience un partido. Gonza [Bertranou] también ha jugado muy bien, ha tenido muchos partidos y también somos conscientes del desgaste. Son decisiones tácticas y estratégicas y también por merecimiento”, agregó el coach.

García tendrá la difícil misión de ser el primer defensor en marcar a Antoine Dupont, el medio scrum de Francia, considerado el mejor jugador del mundo y uno de los más destacados en la historia de este deporte. “Sin lugar a dudas es el mejor jugador del mundo y lo viene siendo desde hace años”, elogió Contepomi. “Sabemos que está en el equipo contrario, pero hay que tener cuidado de poner toda la visión en un jugador y descuidar a los otros 14. Si algo caracteriza a Francia, son las individualidades. Hay que cuidarse de cada uno. Los estudiamos, pero el recaudo nuestro es lo que pueden hacer como equipo. Si podemos hacer nuestro juego y hacer que ellos se preocupen por nosotros más que nosotros de ellos, vamos a tener chances”.

Marcos Kremer regresa al plantel tras superar una lesión Prensa UAR/Andrés Velásquez Marín

Respecto de los ingresos de Kremer y Carreras, el entrenador explicó: “Aportan una calidad enorme. Es buenísimo poder recuperar jugadores de esa calidad. Los vimos muy bien. No es fácil acoplarse al equipo después de tres semanas de entrenamiento, porque tampoco estaban con nosotros. En ese sentido están un poco más atrasados, pero los vimos muy bien esta semana, con la posibilidad de estar en el banco.”

En los partidos en que la lluvia fue un factor a lo largo de este año, como ocurrió en la revancha ante All Blacks en Auckland o el primer partido con Australia en La Plata, los Pumas no supieron adaptarse y terminaron perdiendo. ¿Cómo se preparan para enfrentar esta posible adversidad? “El clima es algo que no podemos controlar. Yo la verdad que no miro el clima, pero vivo en Inglaterra donde siempre le erran”, respondió el capitán Julián Montoya. Y continuó: “Tácticamente habrá un plan, pero nosotros nos fijamos en nosotros. El clima es igual para los dos equipos. Tratamos de no gastar demasiada energía en eso. Los conductores sabrán cómo nos adaptaremos, pero depende de nosotros saber hacerlo o utilizarlo de manera inteligente”.

Los Pumas buscan cerrar con una victoria una temporada altamente positiva. En el primer año de Felipe Contepomi como head coach, el equipo evidenció una marcada mejoría en todos los aspectos del juego, con individualidades en un muy alto nivel, lo que se tradujo en victorias resonantes, como las conseguidas ante Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica durante el Rugby Championship. El viernes pasado, un mal inicio les costó la derrota ante Irlanda luego de una emocionante remontada que no alcanzó, de lo que buscarán tomarse revancha.

Mateo Carreras estará entre los suplentes luego de una licencia por paternidad Fabian Marelli

El año había comenzado con una serie de dos partidos ante Francia en casa, en la que se repartieron una victoria por lado, pero no se puede obviar el hecho de que el seleccionado francés vino a la Argentina con un equipo alternativo, sin sus principales figuras. De hecho, los Pumas no vencen a los titulares de Francia desde 2014, cuando se impusieron en el Stade de France por 18-13. Con el equipo completo, Francia viene de derrotar a los All Blacks. La última función no podría tener mejor escenario.

Argentina saldrá desde el inicio con Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Matías Moroni y Bautista Delguy; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Juan Martín González, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Guido Petti Pagadizábal y Pedro Rubiolo; Joel Sclavi, Julián Montoya (c) y Thomas Gallo.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Ignacio Calles, Francisco Gómez Kodela, Franco Molina, Marcos Kremer, Lautaro Bazán Vélez, Santiago Carreras y Mateo Carreras.

