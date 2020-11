Mario Ledesma planifica controlar el ritmo del partido para la revancha de los Pumas con los All Blacks Crédito: Villarpress

Alejo Miranda Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de noviembre de 2020 • 11:08

Los Pumas llegan invictos a la quinta fecha del Personal Tri-Nations y en posición de pelear el título. Pensar en eso es ir muy lejos cuando en el camino están los All Blacks. Este sábado, a las 5.45 (hora argentina) en el McDonald Jones Stadium de Newcastle, la Argentina y Nueva Zelanda jugarán la revancha luego del épico primer triunfo albiceleste en la historia.

En la conferencia de prensa en Sydney en la que dio a conocer la formación inicial, Mario Ledesma intentó diferenciar este encuentro de los dos anteriores y de las expectativas que despertó el equipo y puso el foco en el proceso que atraviesa el seleccionado. "En la preparación de estos últimos meses nos llevó a un lugar que no modifica en nada el resultado. Si algo nos puso en este lugar fue haber trabajado con humildad, pensando en nosotros, generando energía dentro del equipo, ser medidos con el afuera también, cómo comunicamos", afirmó el head-coach. "Esa forma de trabajar es la que mejor energía nos da y mejores resultados da. Cuando digo resultados no son nada más que los numéricos, sino en lo que vivimos adentro y afuera de la cancha. No por estar en un mejor lugar en cuanto a las expectativas de la gente modifica cómo estamos para adentro."

Luego de jugar prácticamente con el mismo equipo en los dos primeros encuentros (sólo salió Cubelli por lesión), para esta oportunidad Ledesma dispuso 10 ingresos entre los titulares y dos más en el banco. Aunque reconoció que hay desgaste, lo atribuyó más a la parte mental y aseguró que el estado físico de los jugadores es óptimo.

Lucas Paulos, que se convertirá en el tercer debutante absoluto con la celeste y blanca en esta gira Crédito: Villarpress

"Ya desde antes de empezar el campeonato era un poco el plan. Construimos también el equipo en función de jugadores que están acostumbrados a jugar 80 minutos contra este tipo de adversarios. Creemos que todos los jugadores que entran son jugadores con experiencia que nos pueden aportar un montón desde la energía, desde la frescura, el compromiso", dijo Ledesma. "Los datos que nos mostraron los preparados físicos no muestran un cansancio demasiado importante. Muchas veces esas cosas se juegan en la cabeza. El partido con los All Blacks nos vació emocionalmente y eso es lo que más influyó. Los chicos se entrenaron muy bien en la semana, están muy parecido a cómo estaban antes de ese primer partido."

Como tan bien lo hicieron en el histórico triunfo 25-15 de hace 12 días, los Pumas intentarán llevar el partido al ritmo que más les conviene. Ante Australia, el sábado, la virtud para rescatar el empate 15-15 fue mantenerse a tiro y saber aprovechar los momentos propios. Según Ledesma, por allí pasará el duelo ante All Blacks: "La clave va a pasar por cuánto hagamos nosotros de lo que queremos hacer y cuán poco hagan ellos de lo que quieren hacer. La iniciativa es algo que no se comparte, pero no tiene que ver con tener la pelota. Eso es lo que tenemos que tener: la iniciativa para controlar los tiempos del partido, para jugar en los lugares de la cancha donde queremos jugar."

Durante la semana, tanto neozelandeses como australianos acusaron a los jugadores argentinos de "provocarlos" para que reaccionaran y fueran sancionados con penales en contra. Ledesma, no obstante, desestimó esta acusación.

"Me llamó la atención porque [los neozelandeses] nunca habían hecho referencia a ese tipo de cosas antes de jugar con nosotros y de hecho [el entrenador Ian Foster] tuvo palabras muy sentidas y agradables después del partido. Nosotros los respetamos muchísimo y no hay ningún tipo de estrategia", aclaró el seleccionador argentino. "En todo caso lo más importante es lo que piensan los réferis y he hablado con el cuerpo arbitral y están muy contentos con nuestra conducta. En ningún momento tienen la percepción de que entramos a provocar a nadie. Ante las provocaciones de jugadores de un equipo u otro nuestros jugadores han reaccionado muy bien y eso lo han resaltado los réferis. Lo único que me preocupaba es la percepción de los réferis y la verdad que es buena así que no me tiene muy preocupado."

Nicolás Sánchez, uno de los pilares de los Pumas Crédito: Villarpress

Una de las modificaciones que dispuso es el ingreso del segunda línea Lucas Paulos, que se convertirá en el tercer debutante absoluto con la celeste y blanca en esta gira (Santiago Chocobares y Santiago Grondona fueron los anteriores). Ledesma le restó dramatismo a la inexperiencia y puso el foco en la parte técnica: "Le pedimos lo que a cualquier segunda línea derecho. Hay cosas que tienen que ver con la obtención y después dominar el centro de la cancha: llevar la pelota adelante, tacklear fuerte, ruckear fuerte. No es muy complicado lo que le pedimos pero sí tiene que ser responsable de ese rol y hacerlo lo mejor posible."

También se refirió al ingreso de Felipe Ezcurra como medio-scrum, por sobre Gonzalo Bertranou: "Felipe llega muy rápido a la pelota, abre muy rápido, y Nico [Sánchez] se siente cómodo con ese tipo de medio-scrum. Y en el aspecto defensivo, ahora que estamos defendiendo con el 9 en esa primera línea, Felipe es un jugador de una contextura física importante, agresivo. Seguramente nos va a aportar desde ambos lados."

Conforme a los criterios de Más información