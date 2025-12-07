Así quedó la tabla de posiciones del Circuito Mundial, tras el segundo puesto de los los Pumas 7s en Ciudad del Cabo

La selección argentina perdió la final frente a Sudáfrica 21 a 19 y escaló hasta el sexto puesto en la general gracias a los 18 puntos que sumó
Los Pumas 7s se ubicaron segundos en el Seven de Ciudad del Cabo, que correspondió al segunda etapa del Circuito Mundial, al perder en la final ante Sudáfrica por 21 a 19 y escalaron del último al sexto puesto en la tabla general de posiciones.
La selección argentina, que había sido octava hace una semana en Dubái, comenzó su participación en el grupo B con triunfos sobre Australia 36 a 0 y Francia 24 a 19. Luego, cayó ante España 31 a 26, pero accedió a las semifinales y allí superó a Fiji 29 a 21.
La albiceleste sumó 18 unidades y se ubica sexta en la clasifación con 24, a ocho de los tres líderes que son Sudáfrica, Fiji y Nueva Zelanda. Cuarto marcha el combinado galo con 28 tantos y quinto, Australia con 26. Gran Bretaña tiene 18 unidades y España, 16.
El plantel dirigido por Santiago Gómez Cora lo conformaron Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Bazán Vélez, Sebastián Dubuc, Luciano González Rizzoni, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Eliseo Morales, Santiago Mare, Marcos Moneta, Pedro de Haro, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.
El formato del Circuito Mundial es distinto al de las últimas ediciones. Primero se disputan seis etapas con ocho participantes, a diferencia de los 12 que había la temporada pasada, y son la Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España. Todos ellos se ven las caras en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Kallang (Singapur), Perth (Australia), Vancouver (Canadá) y Nueva York (Estados Unidos).
Luego habrá otras tres etapas finales denominadas SVNS World Championship, a las cuales se sumarán los cuatro mejores equipos del SVNS 2, la segunda división del Circuito Mundial, por lo que habrá 12 participantes. Primero se jugará en Hong Kong, luego en Valladolid (España) y después en Bordeaux (Francia). El campeón se dará a conocer, justamente, al término del último fin de semana de actividad.
Fixture, resultados y posición de los Pumas 7s en el Circuito Mundial de Seven 2025-2026
- Seven de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) - 8°
- Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) - 2°
- 31 de enero y 1° de febrero de 2026 - Seven de Kallang (Singapur).
- 7 y 8 de febrero de 2026 - Seven de Perth (Australia).
- 7 y 8 de marzo de 2026 - Seven de Vancouver (Canadá).
- 14 y 15 de marzo de 2026 - Seven de Nueva York (Estados Unidos).
SVNS World Championship
- 17 al 19 de abril de 2026 - Seven de Hong Kong.
- 29 al 31 de mayo de 2026 - Seven de Valladolid (España).
- 5 al 7 de junio de 2026 - Seven de Bordeaux (Francia).
Todas las medallas de los Pumas en el Circuito Mundial
- Oro (12): Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025.
- Plata (18): Santiago de Chile y Singapur 2002; Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004; Wellington y Los Ángeles 2005; George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018; Málaga 2022, Sídney 2023, Singapur 2023, Toulouse 2023, Dubái 2024 y Madrid 2024; y Ciudad del Cabo 2025.
- Bronce (23): París 2000, Durban 2001, Mar del Plata 2002, Dubai y Londres 2004; George y Londres 2005; Singapur 2006, Edimburgo 2007, George y Londres 2008; George, Wellington y Adelaida 2009; George, Adelaida y Londres 2010; Sydney 2018, Dubai I y II 2021; Sevilla 2022; Dubai 2024 y Singapur 2025.
