Hugo Porta suele contar una charla que hace unos años compartió con Sean Fitzpatrick, ex capitán de los All Blacks y campeón del mundo en 1987. El neozelandés, una leyenda en su país, habló durante su discurso de las varias y trascendentes victorias que había logrado con su seleccionado. "Cuando me tocó a mí, lo primero que dije fue que yo había vivido muchas más derrotas que triunfos, pero que de lo que más había aprendido fue de esas derrotas", recuerda quien fue capitán y apertura de los Pumas durante casi dos décadas. Los Pumas deberán sacar rápidamente enseñanzas de la goleada sufrida este sábado ante los All Blacks. Forma parte de la reconstrucción del equipo que comenzó con la larga e inédita preparación para este Tres Naciones, y que ofrece una posibilidad de crecimiento dentro de una semana frente a los Wallabies.

El seleccionado argentino no se puede permitir otra actuación como la de esta noche en Newcastle. Perder con unos All Blacks sedientos de revancha era una posibilidad cierta. También una derrota por varios puntos de diferencia, teniendo en cuenta que Mario Ledesma introdujo 10 cambios. Pero lo que se analiza es el modo en que se cayó en esta goleada, que incluso pudo ser mayor si se tienen en cuenta las estadísticas de dominio territorial y de posesión. Los Pumas dieron un paso atrás en la obtención (el scrum fue para atrás y del line no llegaron pelotas limpias) y, sobre todo, en el control. Las pocas veces que tuvieron la pelota cometieron toda clase de errores. Es verdad que la presión de los neozelandeses fue asfixiante y que la pelota estaba enjabonada por el rocío, pero se trataron, en su mayoría, de fallas no forzadas.

¿Es para alarmarse? No por ahora. Podía ocurrir. Veamos el contexto: vayamos tres semanas hacia atrás para analizar desde dónde venía el equipo. Por eso, el trabajo que deberán hacer el staff y los líderes es que esta derrota no retrotraiga a tiempos recientes en los que Los Pumas cayeron en pozos rugbísticos que enhebraron una seguidilla de caídas y flojas actuaciones. Ese es el aprendizaje que tiene que dejar el test de hoy con los ABs.

Después de que el capitán Sam Cane dejara en el piso, y en el medio de los dos equipos, la camiseta negra con el número 10 y la leyenda de Maradona, los All Blacks realizaron el haka más desafiante que se les recuerde. No podían permitirse volver a perder con los Pumas ni sumar una tercera derrota consecutiva. De todos modos, y más allá de la goleada de este sábado, este equipo está muy lejos de aquel bicampeón del mundo. A estos All Blacks se los nota sobradores y, sobre todo, indisciplinados. Hoy contaron, además, con la pasividad del árbitro australiano Nic Berry, quien obvió tackles a destiempo, les dio segundos de más en los rucks y le mostró solo amarilla a Tyrel Lomax por un golpe en la cabeza a Lucio Sordoni.

Los Pumas no pudieron salir nunca de la presión de su rival y sintieron el hecho de que era el segundo test que Sánchez jugaba con Ezcurra. La conducción del 9 y 10 no estuvo fina y se desequilibró cuando Carreras entró como apertura, un puesto que no es habitual en él. De dos intercepciones a él nacieron los tries que abrieron la goleada. Tampoco funcionaron los kicks, siempre cortos y algunos adentro (de allí vino el primer try). Sin embargo, los argentinos empezaron a perder el partido en el scrum. El pack fue para atrás y desde ahí, Nueva Zelanda comenzó a sentirse más fuerte. Los Pumas tienen que volver a ese fijo sólido del triunfo histórico, sino será difícil recomponerse.

En la obtención y en el control está la clave para el partido del sábado en Sydney, ya que en esos rubros, siempre fundamentales, habían empezado a mostrar quiebres con los Wallabies, que los cubrieron con tackles fantásticos y una actitud del mismo tenor. No se puede jugar todo el tiempo defendiendo por más que la defensa hasta ahora fue de lo mejor en los tres encuentros. Habrá que trabajar fuerte en lo mental esta semana. Se insiste: no caerse por esta derrota. Aprender de ella. El equipo, aún hoy goleado y apesadumbrado por cómo no le salió nada, da todavía señales de que está para seguir creciendo. Llega la última prueba de este año tan raro y es una excelente oportunidad para esperar los tests de julio de 2021 con la mejor cara.

