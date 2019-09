Crédito: VillarPress

El último compromiso de los Pumas fue el de la derrota por 24-18 contra Sudáfrica en Pretoria, un test match posterior al Rugby Championship. Aquel encuentro fue el 17 de agosto, hace 20 días. Y para el primero en Japón 2019 faltan 15 jornadas. En ese lapso de 35 días, hay un único partido de preparación para disputar la Copa del Mundo en el lejano oriente.

Este último amistoso será el que sostendrán en la madrugada argentina del sábado, a la 1.30 de Buenos Aires y en el estadio Coogee Oval, de Sydney, el conjunto nacional y Randwick, un tradicional club de Australia, el más fuerte de su país. En él se desempeñaron Eddie Jones, actual seleccionador de Inglaterra, y Michael Cheika, hoy entrenador de Wallabies, que tiene buena relación con Mario Ledesma, su colega de los Pumas. El exhooker argentino trabajó durante varios años en el equipo nacional de Australia, y conserva un buen vínculo con la federación de rugby de ese país.

A lo largo de su historia, Randwick ha abastecido con 105 rugbiers al seleccionado australiano, incluidos 12 capitanes de Wallabies. Y en 1988 marcó el hito de ser el primer club de su nación en enfrentarse con un conjunto extranjero, que fue nada menos que All Blacks.

Para este amistoso con los Pumas, el cuadro de Sydney estará reforzado por algunos juveniles del seleccionado de Australia de menores de 20 años que resultó subcampeón en el Mundial de Rosario y Santa Fe hace dos meses (derrota por 24-23 a manos de Francia en la final). La informalidad del encuentro de esta madrugada argentina, que será televisado por ESPN y ESPN Play, permitará una cantidad ilimitada de cambios de jugadores, por lo cual se espera que muchos de, o todos, los 31 miembros del plantel albiceleste tengan acción a dos semanas del debut en Japón 2019.

No se tratará, por supuesto, de un partido de alta exigencia, y será importante evitar lesiones. Los objetivos son no peder ritmo, ganar funcionamiento y, al mismo tiempo, aflojar las piernas luego de este suerte de "pretemporada" física que los Pumas hicieron hasta el momento en suelo oceánico. Hasta anoche, Lesdema no había anunciado la formación titular.

Mientras tanto, muchos de los 20 seleccionados protagonistas del Mundial tienen prevista actividad en estos días. Al cierre de esta edición, Canadá recibía a Estados Unidos, rival de la Argentina en el grupo C. Hoy, Japón vs. Sudáfrica, Escocia vs. Georgia, Inglaterra (adversario de los Pumas) vs. Italia y Nueva Zelanda vs. Tonga (también integrante de la zona C). Y mañana, Australia vs. Samoa, Namibia vs. Kings, Irlanda vs. Gales, Rusia vs. Connacht y, a las 15, Uruguay vs. Argentina XV.