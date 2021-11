Los Pumas, sin espacio para las excusas, inician ante Francia una serie internacional que puede ser bisagra: cuáles son las urgencias

El envío de Emiliano Boffelli se fue apenas desviado, dudosamente desviado, y la ilusión de los Pumas en el Mundial 2019 se desvaneció. Aquella derrota ante Francia no debe achacársele a un yerro del pateador, sino a una actuación desconcertante en el primer tiempo. El correr de los partidos dejó entrever que había causas más profundas para la prematura despedida de Japón. Dos años más tarde, Francia vuelve a estar en el camino del seleccionado argentino con un test match en el Stade de France (este sábado, a las 17 hora argentina) de mucha menor trascendencia, pero que como aquél marca el inicio de una gira que puede ser bisagra en el proceso. En este caso, uno que conduce a la próxima Copa del Mundo, significativamente también en el país galo en 2023.

Emiliano Boffelli estará a cargo de las patadas a los palos; Nicolás Sánchez irá al banco Twitter @lospumas

En rigor, denominar gira a esta serie de tres partidos (Francia, Italia, Irlanda) resulta cuanto menos contradictorio. Sólo tres de los 32 convocados no actúan en algún club de Europa (Santiago Medrano, en Australia, Rodrigo Martínez e Ignacio Ruiz, en la Argentina, además de Pablo Matera, que luego de estos tests se sumará a Crusaders). Así, la ventana de noviembre que desde 2016, con la creación de Jaguares, se había convertido en un martirio para los Pumas por ser una durísima culminación de temporada que coincidía con el año calendario, encuentra ahora a los jugadores en un ámbito mucho más familiar y amigable.

Los Pumas vienen de un Rugby Championship tortuoso, el peor en los 10 años de historia. No sumó ninguna unidad, no tuvo bases sólidas, mucho menos atrevimiento. Algunos condicionantes pueden restarle dramatismo a esta realidad: por la descoordinación entre los calendarios del norte y del sur, el equipo debió enfrentarse a los Springboks campeones del mundo sin haber hecho pretemporada. No hubo partidos en casa, debieron hacer dos cuarentenas, sufrieron lesiones. No alcanza a justificar acabadamente la debacle, pero no se pueden obviar a la hora del análisis.

Thomas Gallo debutó con dos tries en el Rugby Championship y sorprendentemente, Ledesma le dio la titularidad

Esta vez, los factores externos no cuentan como agravante. Los Pumas llegan con sus jugadores en pleno desarrollo de una temporada que va de agosto a julio, sin cuarentenas, sin viajes, sin cambios drásticos de huso horario. No hay espacio para las excusas.

Las adversidades, en todo caso, están enfrente. Francia llega en un estado casi idílico, con jóvenes ya consolidados que componen una línea de backs temible (Dupont, Jalibert, Ntamak, Penaud) y el proceso rumbo al Mundial bien encarrilado. Más adelante será el turno de Italia, con la obligación de ganar, y el cierre ante el siempre duro seleccionado de Irlanda.

Dupont, la figura de un temible seleccionado francés Twitter @@Dupont9A

Más importante, los Pumas están obligados a mirar hacia adentro y exorcizar cualquier fantasma que pueda convertirse en autoboicot, algo que se repitió con frecuencia en el pasado reciente y condicionó el funcionamiento colectivo. El entrenador Mario Ledesma necesita recuperar la sintonía con los jugadores, que desde el Mundial se viene resintiendo según se aprecia en función de lo que las actuaciones del equipo dejaron entrever. Los rumores de fin de ciclo no tienen sustento, pero con el Mundial de Francia 2023 cada vez más cerca, en algún momento este grupo de jugadores de elite tiene que dejar de rendir por debajo de sus posibilidades.

Thibault Flament, jugador de rugby de Francia que se formó en Newman y que este sábado debutará ante los Pumas @Thibaud_Flament

En ese sentido, esta ventana se presenta como una oportunidad inmejorable al reducirse los condicionamientos externos a los que quedó atado el rugby argentino luego de la desaparición del Súper Rugby y el desmembramiento de Jaguares. Basta un dato para ilustrar esta afirmación. Entre 2012 y 2015, los primeros años de los Pumas en el Rugby Championship, cuando la mayoría de los jugadores actuaban en Europa como ahora, ganaron cuatro de los nueve partidos jugados en el Viejo Continente en noviembre. Entre 2016 y 2019, en cambio, cuando la totalidad de los Pumas actuaba en Jaguares y la ventana caía al final de la temporada, apenas ganaron uno de nueve.

El primer paso es el más complicado. Francia está entonado y tiene backs desequilibrantes, pero los Pumas cuentan con un pack temerario en el cual afirmarse. En julio, ante Gales B, funcionó aceitadamente. En la memoria está fresco el duelo en Tokio, pero también el último choque en el Stade de France, en 2014: batallada victoria 18-13, con todos los puntos anotados con el pie, 15 de ellos de Sánchez. Esta vez, el tucumano va al banco y el equipo carece de pateador natural. Como en Tokio, la responsabilidad recaerá en Boffelli. Francia es la potencia a la que más veces se enfrentaron, con balance positivo en este siglo (10 triunfos, ocho derrotas). Un clásico. Una chance de empezar a enderezar la puntería.

Las formaciones