Los Pumas sufrirán dos ausencias dolorosas de cara a la gira de noviembre por Europa

El final del partido en Durban encontró a los Pumas doloridos por partida doble. Por la amplitud de la derrota ante Sudáfrica, de un lado, y por el estado en que dejaron la cancha dos de sus baluartes. Entonces no se conocía la gravedad de las lesiones que disminuyeron al apertura Tomás Albornoz y el medio-scrum Gonzalo García, piezas clave en el andamiaje de Felipe Contepomi. Hoy se sabe que requerirán una recuperación mayor a la anticipada. Ninguno de los dos estará en la concentración de tres días que realizará el equipo en Londres, antesala de una gira por Europa que será de vital importancia en el proceso que tiene como objetivo el Mundial de Australia 2027.

El entrenador reveló una nómina de 34 jugadores para realizar una serie de entrenamientos entre el 27 y el 29 de este mes, con miras a los partidos correspondientes a la ventana de noviembre, donde los Pumas visitarán a Gales (el domingo 9 de noviembre, a las 12.10), Escocia (domingo 16, a la misma hora) e Inglaterra (domingo 23, desde las 13.10). El comunicado afirma que la convocatoria definitiva para estos encuentros se realizará una vez finalizada la concentración, y no aclara si podrán sumarse nuevos jugadores.

De ratificarse las ausencias para los tres partidos de García, que se retiró del Kings Park con una conmoción cerebral, y Albornoz, afectado por una molestia muscular en la parte posterior del muslo que terminó siendo un desgarro, significarían una pérdida considerable para los Pumas. La pareja tucumana de medios resulta fundamental para la estructura ofensiva, ya que le aporta dinamismo, variantes y atrevimiento que dictan la intención de juego del equipo. Otro jugador que fue omitido por lesión es Joel Sclavi, jugador clave por la falta de recambio en el puesto de pilar derecho.

Thomas Gallo regresa tras ser omitido durante el Rugby Championship Prensa UAR/Andrés Velásquez Marín

Entre los regresos, los más destacados justamente están en la primera línea: el del pilar derecho Pedro Delgado, ausente en los últimos cuatro partidos debido a compromisos asumidos con Harlequins, su nuevo club, y Thomas Gallo, que después de dos actuaciones irregulares ante Inglaterra en julio fue marginado, oficialmente por lesión. También reaparecen los segundas líneas Matías Alemanno y Efraín Elías, en sus primeras convocatorias del año. No fue tenido en cuenta Lucas Paulos.

Gonzalo Bertranou y Nicolás Roger, que habían sido convocados para el duelo con los Springboks en Twickenham como cobertura por lesiones, se mantienen en el plantel. Jugadores como Facundo Isa y Matías Moroni, que habían sido tenidos en cuenta en el inicio de la temporada y luego soslayados en el Rugby Championship, se mantienen al margen.

Efraín Elías, una joven promesa de los Pumas que regresa al seleccionado tras una ausencia de más de un año Prensa UAR

Los tres partidos de la ventana de noviembre serán cruciales para determinar la suerte de los Pumas en el sorteo para el Mundial de Australia 2027, que se realizará el 3 de diciembre. Con la expansión del certamen de 20 a 24 equipos, esta vez habrá seis grupos de cuatro equipos cada uno, por lo que finalizar el año entre los seis mejores del ranking mundial equivaldrá a ser uno de los cabezas de serie, lo que reduce considerablemente las chances de compartir la zona con otra potencia y allana el camino hacia los cuartos de final a partir de un cruce accesible en octavos.

Al día de hoy, los Pumas ocupan la preciada sexta posición del ranking, que se ve acechada por Australia, séptimo, que se enfrentará a Japón, Italia, Inglaterra, Irlanda y Francia. Los ingleses marchan quintos y tienen en el camino a Australia, Fiji, Nueva Zelanda y los Pumas.

Felipe Contepomi anunció los convocados a la concentración de los Pumas Gaspafotos / Prensa UAR

Los convocados

Forwards:

Matías Alemanno – Segunda línea – Gloucester Warriors

Francisco Coria – Pilar – Brive

Pedro Delgado – Pilar – Harlequins

Efraín Elías – Segunda línea – Toulouse

Thomas Gallo – Pilar – Benetton Treviso

Juan Martín González – Tercera línea – Saracens

Benjamín Grondona – Tercera línea – Bristol Bears

Santiago Grondona – Tercera línea – Bristol Bears

Marcos Kremer – Tercera línea – Clermont

Pablo Matera – Tercera línea – Honda Heat

Franco Molina – Segunda línea – Western Force

Julián Montoya – Pilar – Pau

Joaquín Oviedo – Tercera línea – Perpignan

Guido Petti Pagadizábal – Segunda línea – Harlequins

Tomás Rapetti – Pilar – Toulouse

Pedro Rubiolo – Segunda línea – Bristol Bears

Ignacio Ruiz – Hooker – Perpignan

Mayco Vivas – Pilar – Oyonnax

Boris Wenger – Pilar – Harlequins

Backs: