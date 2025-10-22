Los Pumas sufrirán dos ausencias dolorosas de cara a la gira de noviembre por Europa
La selección se concentra en Londres con un par de bajas por lesión; varios regresos
- 5 minutos de lectura'
El final del partido en Durban encontró a los Pumas doloridos por partida doble. Por la amplitud de la derrota ante Sudáfrica, de un lado, y por el estado en que dejaron la cancha dos de sus baluartes. Entonces no se conocía la gravedad de las lesiones que disminuyeron al apertura Tomás Albornoz y el medio-scrum Gonzalo García, piezas clave en el andamiaje de Felipe Contepomi. Hoy se sabe que requerirán una recuperación mayor a la anticipada. Ninguno de los dos estará en la concentración de tres días que realizará el equipo en Londres, antesala de una gira por Europa que será de vital importancia en el proceso que tiene como objetivo el Mundial de Australia 2027.
¡Los Pumas se reencuentran en Londres! 🏉— Los Pumas (@lospumas) October 21, 2025
👉 Conocé a los convocados para el Camp de tres días en la capital inglesa.
💻 Más información: https://t.co/AzjK2mG2nF pic.twitter.com/gJlK5HN1E1
El entrenador reveló una nómina de 34 jugadores para realizar una serie de entrenamientos entre el 27 y el 29 de este mes, con miras a los partidos correspondientes a la ventana de noviembre, donde los Pumas visitarán a Gales (el domingo 9 de noviembre, a las 12.10), Escocia (domingo 16, a la misma hora) e Inglaterra (domingo 23, desde las 13.10). El comunicado afirma que la convocatoria definitiva para estos encuentros se realizará una vez finalizada la concentración, y no aclara si podrán sumarse nuevos jugadores.
De ratificarse las ausencias para los tres partidos de García, que se retiró del Kings Park con una conmoción cerebral, y Albornoz, afectado por una molestia muscular en la parte posterior del muslo que terminó siendo un desgarro, significarían una pérdida considerable para los Pumas. La pareja tucumana de medios resulta fundamental para la estructura ofensiva, ya que le aporta dinamismo, variantes y atrevimiento que dictan la intención de juego del equipo. Otro jugador que fue omitido por lesión es Joel Sclavi, jugador clave por la falta de recambio en el puesto de pilar derecho.
Entre los regresos, los más destacados justamente están en la primera línea: el del pilar derecho Pedro Delgado, ausente en los últimos cuatro partidos debido a compromisos asumidos con Harlequins, su nuevo club, y Thomas Gallo, que después de dos actuaciones irregulares ante Inglaterra en julio fue marginado, oficialmente por lesión. También reaparecen los segundas líneas Matías Alemanno y Efraín Elías, en sus primeras convocatorias del año. No fue tenido en cuenta Lucas Paulos.
Gonzalo Bertranou y Nicolás Roger, que habían sido convocados para el duelo con los Springboks en Twickenham como cobertura por lesiones, se mantienen en el plantel. Jugadores como Facundo Isa y Matías Moroni, que habían sido tenidos en cuenta en el inicio de la temporada y luego soslayados en el Rugby Championship, se mantienen al margen.
Los tres partidos de la ventana de noviembre serán cruciales para determinar la suerte de los Pumas en el sorteo para el Mundial de Australia 2027, que se realizará el 3 de diciembre. Con la expansión del certamen de 20 a 24 equipos, esta vez habrá seis grupos de cuatro equipos cada uno, por lo que finalizar el año entre los seis mejores del ranking mundial equivaldrá a ser uno de los cabezas de serie, lo que reduce considerablemente las chances de compartir la zona con otra potencia y allana el camino hacia los cuartos de final a partir de un cruce accesible en octavos.
Al día de hoy, los Pumas ocupan la preciada sexta posición del ranking, que se ve acechada por Australia, séptimo, que se enfrentará a Japón, Italia, Inglaterra, Irlanda y Francia. Los ingleses marchan quintos y tienen en el camino a Australia, Fiji, Nueva Zelanda y los Pumas.
Los convocados
Forwards:
- Matías Alemanno – Segunda línea – Gloucester Warriors
- Francisco Coria – Pilar – Brive
- Pedro Delgado – Pilar – Harlequins
- Efraín Elías – Segunda línea – Toulouse
- Thomas Gallo – Pilar – Benetton Treviso
- Juan Martín González – Tercera línea – Saracens
- Benjamín Grondona – Tercera línea – Bristol Bears
- Santiago Grondona – Tercera línea – Bristol Bears
- Marcos Kremer – Tercera línea – Clermont
- Pablo Matera – Tercera línea – Honda Heat
- Franco Molina – Segunda línea – Western Force
- Julián Montoya – Pilar – Pau
- Joaquín Oviedo – Tercera línea – Perpignan
- Guido Petti Pagadizábal – Segunda línea – Harlequins
- Tomás Rapetti – Pilar – Toulouse
- Pedro Rubiolo – Segunda línea – Bristol Bears
- Ignacio Ruiz – Hooker – Perpignan
- Mayco Vivas – Pilar – Oyonnax
- Boris Wenger – Pilar – Harlequins
Backs:
- Simón Benítez Cruz – Medio-scrum – Newcastle Falcons
- Gonzalo Bertranou – Medio-scrum – California Legion
- Mateo Carreras – Wing – Bayonne
- Santiago Carreras – Fullback/Apertura – Bath
- Santiago Chocobares – Centro – Toulouse
- Lucio Cinti – Centro – Saracens
- Bautista Delguy – Wing – Clermont
- Benjamín Elizalde – Fullback/Centro – Bristol Bears
- Rodrigo Isgró – Wing – Harlequins
- Juan Cruz Mallía – Fullback – Toulouse
- Ignacio Mendy – Wing – Benetton Treviso
- Agustín Moyano – Medio-scrum – Dogos XV/Córdoba Athletic
- Justo Piccardo – Centro – Montpellier
- Gerónimo Prisciantelli – Apertura – Racing 92
- Nicolás Roger – Apertura – Tarucas/La Tablada
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Pumas
¿Dónde está el puma suelto? Crece el temor de los vecinos del country de Pilar en medio de las prohibiciones dentro del predio
Búsqueda activa. Sigue el pánico de los vecinos por el puma suelto en un country de Pilar: “Es preocupante y peligroso”
"Locura". Los All Blacks dijeron presente en la Bombonera y quedaron sorprendidos con lo vivido
- 1
La agenda de la TV del martes: Atlético de Madrid, Barcelona, Inter y PSG en la Champions, y el torneo Clausura
- 2
Los confusos mensajes de Alpine para Colapinto: Briatore quiere ver más, mientras Nielsen lo disciplina
- 3
Murió a los 29 años Daniel Naroditsky, gran maestro y figura del ajedrez mundial
- 4
El cambio de postura de Franco Colapinto después de una charla “muy seria” con el jefe de Alpine