LA BAULE-ESCOUBLAC (Francia).– Cuando finalice el partido en el Stade de la Beaujoire en Nantes, los 33 argentinos del plantel habrán sido parte efectiva de Francia 2023. Michael Cheika dio a conocer este jueves el equipo de los Pumas que enfrentará a Chile, el sábado a las 15 -las 10 de la Argentina-, e incluyó 11 cambios en el equipo titular. Entre ellos, se destaca la inclusión de Tomás Cubelli y Nicolás Sanchez como pareja de medios.

Rodrigo Isgró y Martín Bogado disfrutarán de su debut en un Mundial, lo mismo que Ignacio Ruiz y Joaquín Oviedo si ingresan desde el banco. Jerónimo de la Fuente, que llevará la cinta de capitán, Juan Imhoff y Facundo Isa también estarán desde el inicio y harán su presentación en Francia 2023. En total habrá 15 jugadores distintos entre los 23 respecto del último partido ante Samoa.

“Hicimos un mix porque en el grupo entero de 33 hay mucha competencia. Los entrenamientos son muy competitivos, muy duros, pero no es algo que estaba en nuestra planificación”, justificó el entrenador Michael Cheika. “Según cómo entrenamos en la semana se decide cómo jugamos el sábado. Es el equipo que se merece la oportunidad de jugar en el Mundial. No se trata sólo de sumar competencia a mejor nivel, sino una oportunidad de demostrar su capacidad. El equipo está listo para jugar un partido que es muy importante para nosotros”, analizó.

Nicolás Sánchez vuelve a ser titular, luego de su ingreso ante Samoa Getty Images

Lo más novedoso es el ingreso de Cubelli y Sánchez como titulares en sustitución de Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras, que no cumplieron una buena labor en los primeros dos partidos. El apertura cordobés estará en el banco junto con Lautaro Bazán Vélez, que regresa tras haber cumplido esa función ante Inglaterra. La pregunta que subyace, teniendo en cuenta la inferioridad del rival, es si una buena actuación les alcanzará para ganarse el puesto para el partido ante Japón, que puede definir mano a mano el clasificado a cuartos de final.

“Tuvimos la experiencia la semana pasada de terminar el partido con ellos, es una cosa que queremos capitalizar, la posibilidad de cerrar partidos que están peleados”, explicó Cheika. “Va a ser una buena oportunidad para Cubelli, que no viene jugando mucho, de mostrar su capacidad y nosotros de contar con su experiencia dentro de la cancha. Sánchez va a llegar a 100 caps, que es importante para él. No queremos cambiar nuestro sistema porque ingresen Cubelli y Sánchez, o incluso si le toca jugar a Mallía de apertura. Buscamos consistencia de nuestro juego con los dos jugadores. Todo el resto del equipo está contando con eso. Tenemos que tener claro a qué jugamos aunque sean distintos tipos de jugadores. Es bueno para nosotros tener jugadores con tanta experiencia.”

Sánchez, además, está a 16 puntos de superar a Gonzalo Quesada como el máximo anotador de los Puma en la historia de los Mundiales. Y Agustín Creevy llegará a 18 presentaciones mundialistas, igualando la marca de Mario Ledesma.

Imhoff será titular por primera vez en el Mundial Prensa UAR

Otra novedad es el ingreso de Facundo Isa como número 8, desplazando a Juan Martín González como ala. El mendocino, una de las grandes revelaciones de los Pumas en todo el ciclo Cheika, no tuvo buenos partidos en Marsella y Saint-Étienne. El santiagueño, que volverá a jugar en un Mundial después de no haber sido convocado a la cita en Japón 2019, misma situación que atraviesa Imhoff, alterna en su club Toulon entre los dos puestos. “Me gusta más jugar de 8 que de ala, siempre lo dije. Más allá que la función va cambiando todo el tiempo. Antes el 8 se quedaba atrás y recibía la pelota, ahora ya no. Ahora entre ala y 8 no cambia mucho, es casi el mismo rol”, se posiciona Isa.

Los únicos que repiten en la formación inicial respecto del duelo ante Samoa son Eduardo Bello, Guido Petti Pagadizábal, Juan Martín González y Marcos Kremer. Entres los suplentes se mantienen Francisco Gómez Kodela y Mayco Vivas. Del banco al XV inicial pasan Agustín Creevy, Pedro Rubiolo, Cubelli, Sánchez y Rodrigo Cinti, mientras que el camino inverso hacen Santiago Carreras y Juan Cruz Mallía. Recuperado de una lesión reaparece Joel Sclavi, otra vez como pilar izquierdo.

Tras la derrota con Inglaterra, los Pumas se plantearon salir a jugar todos los partidos como si fueran una final. Sin jugar bien, cumplieron el objetivo ante Samoa. Chile representa una exigencia menor, que no debiera generar dificultades. Servirá para seguir llenando el reservorio de confianza de cara al partido con Japón y, de paso, sacar algunas conclusiones en puestos clave como el del eje 8-9-10, aunque por el calibre del rival pueden no ser determinantes.

Una de las características de este plantel de los Pumas, a diferencia de otros mundiales, es que ostenta un plantel competitivo y talentoso. Es momento de demostrarlo en la cancha.

El momento del himno argentino, antes del partido ante Samoa. Se esperan unos 15 mil argentinos en Nantes el sábado Prensa UAR

La formación

Argentina: Martín Bogado; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Jerónimo de la Fuente (c) y Juan Imhoff; Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli; Marcos Kremer, Facundo Isa y Juan Martín González; Guido Petti Pagadizábal y Pedro Rubiolo; Eduardo Bello, Agustín Creevy y Joel Sclavi.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Francisco Gómez Kodela, Matías Alemanno, Joaquín Oviedo, Lautaro Bazán Vélez, Santiago Carreras y Juan Cruz Mallía.