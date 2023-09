escuchar

MARSELLA, Francia.– Dentro de 12 días, los Pumas se enfrentarán con dos rivales: Samoa y a ellos mismos. Y el mayor desafío que deberán superar, tanto contra el adversario como propio, es el que pasa por la cabeza, el costado mental. Los samoanos llegaron a Francia diciendo que iban a ser campeones del mundo. Esa fe se tienen, pese a que son un equipo del segundo pelotón. Los argentinos, en cambio, deben recuperar una confianza que se esfumó con una pálida actuación en el Stade Vélodrome.

Está en el entrenador Michael Cheika revertir la situación. El australiano es un maestro en el arte de la motivación. Deberá recurrir como nunca en su carrera a esa dote. Además, tiene decisiones por tomar en materia de nombres y estrategia; si no, corre el riesgo de que ese partido, que se jugará recién el viernes de la próxima semana en Saint-Étienne, se convierta en una prolongación de lo que ocurrió en los 80 minutos de este sábado. Al menos, el tiempo juega en su favor.

Como Courtney Lawes a Tomas Lavanini en este line-out, Inglaterra superó a Argentina en las formaciones fijas, que eran esenciales en su libreto; los Pumas no supieron contrarrestar ese guión. CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

Los 15 que saltaron a la cancha en Marsella eran los esperados, con las excepciones, acaso, de Guido Petti Pagadizábal y Tomás Cubelli, que arrastran los efectos de viejas lesiones. El equipo salía de memoria. Al mismo tiempo, los Pumas salieron con un plan de juego determinado. Persistieron en él hasta el final, cuando era evidente que las cosas así no iban a ningún lado, que había muchos puntos por remontar. Nunca una toma de riesgo, nunca una acción fuera del libreto. Como si estuvieran atados. Está en Cheika ahora quitarles esas ataduras sin pasarse de rosca. Un equilibrio que este equipo nunca termina de encontrar de manera consistente. Cuando lo hace, tiene rendimientos brillantes, que invitan a soñar. Pero cada tanto cae en excesos (como ese encuentro con Escocia que fue un festival de tarjetas) o peca de demasiado cauto, como en este caso. El orden no debe ser lo opuesto a la locura.

En el plantel hay nombres que pueden provocar un impulso. Está Facundo Isa, un jugador de impacto, capaz de poner adelante al equipo. También, algo desordenado. Como están las cosas, pesa más la virtud que el defecto. Tomás Cubelli, si está bien, le da un plus al puesto de medio-scrum. Nicolás Sánchez es muy temperamental y tiene mucha experiencia en la conducción. Cheika apostó durante todo el proceso por Santiago Carreras, aun cuando el cordobés nunca terminó de ser un 10 acabado; al mismo tiempo, el ex fullback posee mayor capacidad de revulsión que el tucumano. Una decisión difícil, con el barco en medio del mar. El proverbio dice que no se cambia.

Las penas son de nosotros, las alegrías son ajenas; Eduardo Bello habla con allegados mientras hinchos ingleses festejan el triunfo al lado de ellos en el Vélodrome. Daniel Cole - AP

Un defecto grave fue el juego aéreo y afuera hay un especialista, Rodrigo Isgró. No obstante, el uso del pie no es una virtud de Samoa. La estrella del seven, no obstante, puede aportar desde distintos lugares. Y si lo que se quiere es fortaleza mental, ahí está Juan Imhoff levantando la mano. Alternativas no faltan.

De cualquier forma, la transformación no pasa tanto por los nombres como por la cabeza. Mentalidad para reponerse de un golpe así, mentalidad para saber manejar los distintos momentos del partido y, si es necesario, cambiar. No parece esto último lo más factible. “No creo que tengamos que hacer cambios en lo que venimos trabajando”, dijo Cheika, al cabo del 10-27 padecido frente a Inglaterra. Se verá en los próximos días.

Compacto de los Pumas 10 vs. Inglaterra 27

Samoa viene de una buen preparación, con una victoria sobre Japón y una derrota ajustada ante Irlanda. Viene, sobre todo, con confianza, que posiblemente se inflarán aun más después del enfrentamiento con Chile. Los Pumas tienen juego de sobra como para superar a los samoanos. Pero tienen un dilema: el orden es clave para vencer a los isleños, que suelen salirse de su cabales; al mismo tiempo, necesitan dar un paso más y romper las estructuras cuando las cosas no salen.

En el estreno en Francia 2023 no hubo plan B. ¿Cambiará Cheika la dirección del camino que venía transitando? ¿Propondrá alternativas no sólo de un partido a otro sino dentro de un mismo encuentro? Tiene 12 días para resolver la ecuación.