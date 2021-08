Los Pumas ven con buenos ojos la posible mudanza del Rugby Championship 2021 a Europa

Lo que en una parte del mundo parece tender a normalizarse, en la otra impulsa el pánico y el sinsentido. El restablecimiento de las restricciones en algunas regiones de Australia obligó a la Sanzaar a repensar la continuidad del certamen y empezó a sonar la posibilidad de que luego del partido entre Sudáfrica y la Argentina del sábado, el torneo se traslade a Europa.

El entrenador Mario Ledesma, en la conferencia de este jueves, vio con buenos ojos esta posibilidad, que por ahora es sólo un rumor que difundió el sitio RugbyPass. “Oficialmente no sabemos nada. Es todo muy dinámico. Nos vamos enterando de cosas a cuentagotas. Dentro de 24 horas nos van a informar. Seguimos esperando a ver cómo sigue”, dijo. “Lo que está bueno de Europa es que es el mismo huso horario en que estamos nosotros y hay vuelo directo. El tiempo de adaptación es más corto. Las 8 horas de diferencia con Australia hace que los tiempos sean jorobados, hay que adaptar las horas de sueño y los entrenamientos. Acá viajás y te podés entrenar normalmente al día siguiente”.

Mario Ledesma, entrenador de los Pumas. gaspafotos - https://www.facebook.com/Los-Pumas

El certamen desde el vamos se juega bajo un calendario atípico: los Pumas no tenían partidos de local, con dos en Sudáfrica y cuatro en Australia (ante el local y los All Blacks), y los duelos entre Nueva Zelanda y Sudáfrica ni siquiera tienen sede designada al día de hoy. Las cosas se complicaron todavía más cuando la provincia de Western Australia, cuya capital Perth era sede del partido entre All Blacks y Wallabies el 28 del corriente, dispuso una cuarentena estricta de 14 días para los que arriben de Nueva Zelanda ante un brote de la cepa Delta en ese país, lo que haría inviable el encuentro.

En la mañana del jueves, la web RugbyPass divulgó un rumor por el que el Rugby Championship podría continuar en Europa, con fechas dobles en París, Londres, Dublín y Cardiff.

Rugby Championship 2021: entrenamiento de los Pumas. Shaun Roy / Gaspafotos - https://www.facebook.com/Los-Pumas

Otra posibilidad es que la continuidad se produzca en la región de Queensland (donde está Brisbane), cuyas restricciones son más laxas. No obstante, la superabundancia de competencias haría imposible la logística, ya que allí también se disputan partidos de fútbol australiano y rugby league.

Dos olímpicos en una formación novedosa

Ledesma también se encargó de anunciar el equipo que saldrá a jugar el sábado a las 12.05 en el Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth, el segundo Test Match ante Sudáfrica, un equipo con varias novedades.

La más saliente es la inclusión como titular de Ignacio Mendy y en el banco de Lucio Cinti, dos que ganaron recientemente la medalla de bronce en Tokio 2020 y se aprestan a hacer su debut con la celeste y blanca.

Domingo Miotti vivirá su primer partido como titular. VillarPress

Además, Domingo Miotti vivirá su primer partido como titular, en sustituto de Nicolás Sánchez, que va al banco. También cambian los medio-scrums: Gonzalo Bertranou enroca con Felipe Ezcurra. En lugar del lesionado Facundo Isa pasa Guido Petti Pagadizábal a la tercera línea, mientras que la segunda luce renovada con el ingreso de Tomás Lavanini y Matías Alemanno (Marcos Kremer va al banco). Finalmente, regresa Juan Cruz Mallía luego de la suspensión de dos partidos; lo hará como fullback, con Santiago Carreras pasando de wing (Moroni está ausente por lesión y Bautista Delguy queda afuera de los 23).

“Mendy brilló en esta última semana en cuanto a su capacidad de evasión” , justificó Ledesma. “Es uno de los jugadores que está con confianza. Como en su momento llegó Mallía, como llegó Chocobares. Son jugadores que le agregan frescura y energía al equipo. Sin presión más allá de que sea él, lo que mostró en el entrenamiento”.

Respecto de Cinti, que ya estuvo entre los 23 en la histórica victoria ante Nueva Zelanda a fines de 2020 aunque no llegó a ingresar, dijo: “Nosotros lo vemos más como 13 que como wing. Es rápido pero no sé si tiene más velocidad internacional. Aporta algo que no tienen los otros centros: brazos largos y capacidad de pase adentro de la defensa. Además tiene una capacidad de evasión exacerbada. Está abierto a ser polifuncional como tercer back en el banco”.

Este es el XV elegido por Mario Ledesma para disputar la segunda fecha del #ZurichRugbyChampionship ante los @Springboks.



¡No te pierdas el partido de este sábado! Desde las 12.05 h (argentina) por ESPN 2 e ESPN Play. #VamosLosPumas #VamosArgentina pic.twitter.com/Bg1IEgjZ85 — Los Pumas (@lospumas) August 19, 2021

Respecto de la inclusión de Miotti, que acumula cuatro partidos con la celeste y blanca, todos desde el banco, Ledesma lo atribuyó a su buen rendimiento y no a la merma de Nico Sánchez: “Viene entrando en los últimos minutos y nos dio la sensación de que estaba pidiendo pista. También está la situación de seguir desarrollando jugadores con miras al 2023.”