Los Pumas volvieron a perder el control luego de 12 partidos y sufrieron tres sanciones ante Sudáfrica en el Rugby Championship

Los Pumas cerraron su mejor Rugby Championship, aunque ampliamente superados por un rival que salió a jugar con la sangre en el ojo y lo sometió desde la primera salida. El seleccionado argentino no negoció la entrega, pero falló en cuestiones tácticas y volvió a sufrir pérdidas de autocontrol disciplinario: las tarjetas amarillas a Mateo y Santiago Carreras y la expulsión a Pablo Matera explican en buena parte la diferencia de más de 40 puntos ante el campeón (48-7).

Si hay un factor en el que habían evolucionado notablemente los Pumas, ése era el del control de su conducta. El de mantener la calma en los momentos adversos y no pasarse de la raya. En el Mbombela Stadium, el conjunto nacional fue disciplinado en general, pero perdió el foco y el control en jugadas puntuales. Llegó a Nelspruit como el único equipo que no tenía tarjetas en el certamen y se fue con tres.

El referí neozelandés Ben O’Keeffe fue estricto en algunas situaciones y un periodista sudafricano le consultó a Felipe Contepomi por la visita al árbitro durante el entretiempo. El head coach fue tajante: “Estás equivocado porque no sé dónde queda el vestuario del árbitro. No fui al entretiempo, no sé de dónde lo sacaste. Estoy decepcionado de que me hagas esa pregunta y me gustaría saber de dónde lo sacaste”, cuestionó.

El head coach argentino Felipe Contepomi se fue molesto con el juego y con una pregunta de un periodista en la conferencia. PHILL MAGAKOE - AFP

“Sólo hablé con el árbitro después del partido. Conozco muy bien a Ben O’Keeffe, hablamos, le dije lo que pensaba e intercambiamos... me sorprende que tengas esa mala información. Tenés que tener cuidado porque sos periodista y necesitas chequear la información. Eso es una mentira. Es la última pregunta; me voy”, expresó Contepomi, y dejó la sala de prensa.

El enojo de Contepomi en la conferencia

Felipe Contepomi stormed out of the post-match press conference after being asked if he approached the referee at half-time during the match. Not happy... pic.twitter.com/XPVMKwtOY4 — Stephen (@SteviePSport) September 28, 2024

Juan Cruz Mallía, que terminó el encuentro como capitán, analizó las falencias en la segunda mitad, incluida la indisciplina: “En el segundo tiempo salimos a no mirar el resultado, pero también fallamos. No tuvimos la pelota y ellos con el resultado en favor se largaron a jugar. Tuvimos muchas tarjetas, cosa que no venía pasándonos en el Rugby Championship. En estos partidos, si tenés un jugador menos, te lo hacen pagar muy caro; ni hablar si son dos. Hoy lo sufrimos. Pero antes no éramos los mejores ni ahora somos los peores”, indicó el fullback en diálogo con ESPN.

Los Pumas acumulaban 12 partidos y casi un año sin tarjetas, todo un mérito en tiempos de sanciones exageradas y fuera de contexto en pos del cuidado de la salud de los jugadores. El último sancionado había sido Rodrigo Isgró, en la Copa del Mundo y contra Chile, por un tackle alto. En esta ocasión se rompió la serie con una acción imprudente de Mateo Carreras en una disputa aérea. El tucumano llegó a destiempo al duelo ante Aphelele Fassi y lo desestabilizó en el aire a los 28 minutos, en una situación que fue revisada por el búnker.

La sanción a Mateo Carreras

Entre las novedades reglamentarias del Rugby Championship de 2024, Sanzaar instrumentó a modo de prueba tarjetas con cuatro diferentes sanciones: la roja completa, la tradicional, por juego sucio deliberado o nivel de peligro alto; la roja de 20 minutos, en la que el jugador castigado puede ser reemplazado 20 minutos después de la infracción; la amarilla búnker, revistada por el TMO durante 10 minutos y que puede pasar a ser roja de 20 minutos, y la amarilla común, que acarrea 10 minutos de inactividad.

Por la imprudencia (sin intención) en el juego aéreo, la acción de Mateo Carreras fue revisada por búnker, pero no pasó de la sanción parcial. A los 15 minutos del segundo tiempo Pablo Matera no corrió la misma suerte: además de ingresar de costado a una formación, impactó con un hombro contra el cuello y la cabeza de Vincent Kock en la limpieza de un ruck. O’Keeffe le mostró la tarjeta amarilla búnker y siete minutos más tarde el tercera línea fue expulsado, con la segunda tarjeta roja de su carrera. La otra se produjo en una semifinal del Super Rugby Pacific de 2022, con la camiseta de Crusaders, por una segunda amarilla, aunque finalmente no fue castigado por la organización y quedó habilitado para protagonizar la final.

Santiago Carreras (derecha) salta con Rodrigo Isgró en el partido contra Sudáfrica; el fullback fue uno de los amonestados, por un knock-on intencional ante una arremetida sudafricana. PHILL MAGAKOE - AFP

La de Matera es la 12ª expulsión en la historia de los Pumas. Federico Méndez (1990), Pedro Sporleder (1991), Patricio Noriega (1993), Omar Portillo (1995), Mario Ledesma (1996), Roberto Travaglini (1997), Enrique Pieretto (2016), Tomás Lavanini (2017, 2019 y 2021) y Juan Cruz Mallía (2021) son los antecesores en el nivel de test matches.

Ben O'Keeffe muestra una tarjeta amarilla ante Julián Montoya por tratarse del capitán de los Pumas, pero los amonestados fueron Mateo y Santiago Carreras. Captura de pantalla

La otra tarjeta amarilla en Nelspruit fue recibida por Santiago Carreras, que interceptó la pelota con una mano a los 27 minutos de la segunda etapa, producto de su desesperación por impedir un try. Se trató de un reflejo, que dejó a los Pumas con 13 jugadores y “rompió” definitivamente el partido: con dos hombres más, los campeones del mundo marcaron tries mediante Malcolm Marx, Pieter-Steph du Toit y Jesse Kriel.

Compacto de Sudáfrica 48 vs. Argentina 7

El cierre estuvo lejos de ser el ideal para los Pumas y del que merecía una campaña muy positiva. Habrá que esperar las próximas semanas la audiencia disciplinaria por Matera, respecto a una posible sanción. Al desempeñarse en Japón, cuya liga está fuera de temporada ahora, una eventual suspensión debería ser cumplida en el seleccionado argentino durante la ventana de noviembre.