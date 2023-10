escuchar

PARÍS, Francia.– Michael Cheika sufrió especialmente a un Barrett en una Copa del Mundo. En la final de Inglaterra 2015, en Twickenham, cuando el australiano dirigía a la selección de su país, Beauden, el mayor de los tres hermanos, terminó de liquidar en favor de los All Blacks un partido que hasta entonces estaba abierto. Cuando faltaban dos minutos, Ben Smith tomó un rebote, ejecutó un kick al fondo y, desde atrás de todo, como una flecha y con el número 22, Beauden Barrett superó a todos en la carrera, pateó una vez la pelota para acomodarla y concluyó aterrizando en el in-goal. Fue el tercer título de campeón del mundo para Nueva Zelanda. Cuatro años más tarde, en Japón, la presencia del apellido Barrett se multiplicó por tres. A Beauden se agregaron Scott y Jordie.

Los tres hermanos Barrett estuvieron en la semifinal de Japón que los neozelandeses perdieron contra los ingleses. Beauden y Scott entre los 15 y Jordie en el banco. Este viernes, contra los Pumas en el Stade de France, los tres saldrán a la cancha como titulares. El trío Barrett acumula 243 test matches y 1051 tantos. Beauden, 121 y 729; Jordie, 55 y 287, y Scott, 67 y 35, respectivamente. El apellido Barrett ya es una marca registrada de los All Blacks.

Las habilidades de los hermanos Barrett

No es la primera vez que tres hermanos disputan la Copa del Mundo. Ocurrió con los Vunipola, que son Elisi, Manu y Fe’ao y lo hicieron por Tonga ante Escocia en Sudáfrica 1995. Y los Pisi, que son Ken, Tusi y George y estuvieron juntos en la cancha unos minutos representando a Samoa contra los Springboks en Inglaterra 2015.

Los tres Barrett son los primeros en llegar a una semifinal y ahora repetirán la hazaña. La historia de los hermanos tiene un capítulo importante en los Pumas mundialistas. En 1987 jugaron los mellizos Juan y Pedro Lanza; en 1999, 2003 y 2007, otros mellizos, Felipe y Manuel Contepomi. En 2007, Juan Martín y Juan Ignacio Fernández Lobbe. Y en 2003, Nicolás y Juan de la Cruz Fernández Miranda. Sí los Pumas tuvieron tres hermanos al mismo tiempo, pero no en un Mundial. Dudley, Miguel y Eduardo Morgan jugaron en 1971 ante Northern University, durante la gira del seleccionado por Sudáfrica.

Juan de la Cruz y Nicolás Fernández Miranda fueron una de las varias parejas de hermanos que protagonizaron mundiales por los Pumas.

La historia de los Barrett es increíble. La leyenda cuenta que Kevin, el padre, dijo, tras dejar de jugar al rugby en los Taranaki Bulls: “Ahora voy a dedicarme a criar algunos All Blacks”. Por entonces, la familia Barrett vivía en una granja de New Plymouth, en la Isla Norte de Nueva Zelanda. Cuando Kevin se retiró, después de 167 partidos en su club, Beauden tenía 8 años; Scott, 5, y Jordie, 2.

La familia Barrett tiene deporte en las venas. Ted, el padre de Kevin, también fue jugador de rugby. Mientras que Robyn, la madre de los chicos, integró el seleccionado M18 de básquetbol de Nueva Zelanda. El mayor, Kane, un año más grande que Beauden, tuvo que dejar el rugby luego de sufrir un golpe en la cabeza cuando jugaba para los Blues. Y el menor, Blake, juega un torneo provincial neozelandés.

Scott Barrett embiste a un argentino en septiembre del año pasado en Hamilton; el forward es grandote pero se las ingenia en el ataque. MICHAEL BRADLEY - AFP

La primera vez que los tres hermanos coincidieron en la cancha fue en un test fabuloso: el 8 de julio de 2017 en el Eden Park, de Auckland, compartieron el tercer partido de la gira de los Lions, que concluyó 15-15. En el primer try de los de negro, Beauden ejecutó un preciso kick que Jordie bajó como un jugador de vóleibol para dejarle la pelota y el try servidos a Ngani Laumape. Scott ingresó en el segundo tiempo.

Los Barrett crecieron en una granja lechera. En el terreno de atrás jugaban al rugby y al cricket. Hoy ese campo tiene un cartel que reza “Barrett cricket ground”. Cuando los tres hoy All Blacks eran niños, la familia Barrett vivió un año y medio en Irlanda. La experiencia unió a sus integrantes y los hermanos y las hermanas (Zara, Ella y Jenna) tienen un gran recuerdo de ese viaje. Luego volvieron a la granja de New Plymouth. Los Barrett son el orgullo de esa ciudad del norte neozelandés y de Taranaki Rugby.

Beauden Barrett tiene a las patadas tácticas en su repertorio de virtudes; puede actuar como apertura o como fullback, función esta última que desempeñará ante los Pumas. Thibault Camus - AP

Beauden y Jordie parecen gemelos. No sólo por el parecido físico, sino también por sus destrezas. Ambos han jugado de fullback (el puesto actual del mayor) y tienen un excelente kick, tanto táctico como a los palos. Beauden tuvo una aparición estelar por su extraordinaria velocidad y sus habilidades. Después de aquel try en Twickenham se adueñó de la camiseta 10 de los All Blacks y quedó como el sucesor de Dan Carter. La llegada de Richie Mo’unga lo hizo retroceder en la línea de backs.

Jordie se afianzó en el centro de la cancha. Es una de las armas más eficaces que tienen los de negro para vulnerar defensas. Y también es impecable cuando está en la función opuesta, cuando defiende. En el cuarto de final contra Irlanda salvó un try decisivo.

Jordie Barrett es eficaz tanto para quebrar defensas como para detener a adversarios; en el cuarto de final frente a Irlanda evitó un try in extremis. MICHAEL BRADLEY - AFP

Scott, por su parte, empezó como tercera línea y desde hace un tiempo es irreemplazable en la segunda. Tanto, que dos históricos, Sam Whitelock y Brodie Retallick, se alternan para ir al banco. Este viernes, al lado de Scott estará Whitelock, que también tuvo dos hermanos (George y Lucas) en el seleccionado, aunque nunca coincidieron los tres.

Scott Barrett gana un line-out; el segunda línea es tan bueno que relega alternadamente al banco de suplentes a dos históricos, Sam Whitelock y Brodie Retallick. IAN KINGTON - AFP

Entre los tres Barrett suman 34 partidos y 97 puntos en mundiales. Beauden, que jugó un torneo más (el de 2015), protagonizó 16 encuentros y anotó 48 tantos (6 tries). Jordie actuó en 8 compromisos, con 39 puntos (3 tries), y Scott tiene 10 presencias y 10 tantos, producto de dos tries.

La historia de los tres Barrett juntos en los All Blacks quizá concluya después de esta Copa del Mundo. Beauden, que tiene 32 años, volverá a jugar a Japón y quizá se cierre su carrera en el seleccionado neozelandés. Scott y Jordie, de 29 y 26, tienen para un rato más. La profecía de Kevin sigue su curso.