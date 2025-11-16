Los Pumas vs. Escocia, en vivo
El equipo de Felipe Contepomi busca su segunda victoria en la ventana internacional tras el éxito ante Gales en Cardiff
PT 37m: Imprecisiones en ataque de los Pumas
El equipo argentino no está preciso en ataque: en el juego de pases a pura velocidad, falla por centímetros y propicia la recuperación de Escocia. No resulta sencillo quebrar la muralla que propone El Cardo. Da la sensación de que la diferencia del marcador podría ser más estrecha.
PT 32m: Otro penal desviado de Mallía
Juan Cruz Mallía falla por segunda vez en el intento de conversión de un penal. Vuelve a patear desviado a la derecha de los palos.
PT 28m: Segundo try escocés
A pura potencia y eludiendo tackles, Ewan Ashman anota el segundo try para Escocia, mientras que Russell anota la conversión. El marcador sube a 14 a 0 para los locales, que vienen dominando desde el comienzo del partido. Urge una reacción de los argentinos.
PT 22m: Mallía no puede descontar
Escocia frustra la primera buena secuencia de pases de Los Pumas en campo local. La Argentina equilibra el desarrollo en base a paciencia y presión sobre la defensa escocesa. Luego, Mallía, desde muy lejos, no puede concretar un penal y se pierde la posibilidad de descontar.
PT 13m: Primer try de Escocia
Escocia se pone en ventaja a través de Jack Dempsey, que anota el primer try del partido después de una gran habilitación de Finn Russell y escapándose por el centro. El propio Russell anota la conversión (7-0).
PT 6m: Los Pumas salen del asedio
Evitan el primer try en contra los Pumas después de un ataque integral de Escocia a pocos metros del ingoal. Prisciantelli salva al equipo de Contepomi del ahogo. Buena reacción.
PT 4m: Juan Cruz Mallía, con amarilla
Juan Cruz Mallía recibe tarjeta amarilla por una infracción durante un atanque de Escocia. El TMO chequeó si el jugador metió la mano adelante. Argentina pierde al fullback por 10 minutos.
Empezó el partido entre Argentina y Escocia
¡En marcha en Murrayfield! Gerónimo Prisciantelli abrió el juego y los Pumas tienen la pelota.
Suenan los himnos en Murrayfield
Momentos de los himnos nacionales en Murrayfield. Mucha emoción en las tribunas, y con hinchas argentinos en algunos sectores. Los Pumas y Escocia están cerca del kick off.
🕊️¡Los Pumas entonaron el himno argentino en la previa al partido frente a Escocia!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2025
📺 Mirá el mejor rugby en #DisneyPlus Plan Premium
pic.twitter.com/iLLDK7EkEy
Las formaciones de ambos equipos
Así saldrán los seleccionados de Escocia y Argentina:
- Escocia: Blair Kinghorn; Darcy Graham, Rory Hutchinson, Sione Tuipulotu (capitán) y Kyle Steyn; Finn Russell y Ben White; Rory Darge, Jack Dempsey y Gregor Brown; Grant Gilchrist y Scott Cummings; D´Arcy Rae, Ewan Ashman y Pierre Schoeman. Suplentes: Duhan van der Merwe, Tom Jordan, Jamie Dobie, Matt Fagerson, Josh Bayliss, Elliot Millar Mills, Nathan McBeth y George Turner. Entrenador: Gregor Townsend.
- Argentina: Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Matías Moroni, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Gerónimo Prisciantelli y Simón Benítez Cruz; Juan Martín González, Joaquín Oviedo y Santiago Grondona; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas. Suplentes: Justo Piccardo, Santiago Carreras, Agustín Moyano, Pablo Matera, Efraín Elías, Francisco Coria Marchetti, Thomas Gallo e Ignacio Ruiz. Entrenador: Felipe Contepomi.
¡Los 23 para esta tarde en Edimburgo! 🏉🇦🇷 pic.twitter.com/FgeIJDIHbv— Los Pumas (@lospumas) November 16, 2025
La lucha por el sexto puesto
El factor ranking es un condimento extra del partido de hoy. Si Escocia gana por 15 puntos o más, desplazará a los Pumas del sexto puesto, el último para ser cabeza de serie en el sorteo mundialista que se realizará el 3 de diciembre. No es decisivo, pero sí podría facilitar el camino en la Copa del Mundo al Cardo, tras las eliminaciones en las primeras rondas de Japón 2019 y Francia 2023. Con una generación que está en su apogeo, el local necesita resultados frente a oponentes de mayor envergadura, y los Pumas son una buena medida.
Una vara más alta y un historial parejo
Luego del categórico triunfo de los Pumas sobre Gales por 52-28, el rival de hoy obliga a subir la vara en la perspectiva del juego y sobre todo en lo mental: intentar plantar bandera en un escenario en el que los argentinos no ganan desde 2009 (drop de Martín Rodríguez Gurruchaga en un 9-6). El Cardo es una potencia que siempre fue una examinador como para saber dónde estaba parada la selección; de 25 enfrentamientos, los europeos ganaron 13, y los Pumas, 12.
¡La celeste y blanca! 🫶🇦🇷 pic.twitter.com/XikZKEqguS— Los Pumas (@lospumas) November 16, 2025
Los Pumas, otra vez a la cancha
Bienvenidos a otro desafío de Los Pumas en su segundo capítulo de la ventana internacional de noviembre: este domingo se miden ante Escocia como visitante en el estadio Murrayfield de Edimburgo, luego del triunfo ante Gales en Cardiff. El test está programado para las 12.10 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Seguí leyendo
Rey itinerante. Messi mundial: el ranking de las ciudades y países en los que más jugó con la selección argentina
Celebridad mediática. Kai Trump, la nieta influencer del presidente de EE.UU. que revoluciona el mejor circuito femenino de golf
Escocia, un rival hambriento. La obsesión de los Pumas más allá del sorteo y qué factor complica las rutinas al jugar los domingos
- 1
Los Pumas vs. Escocia, por un test match internacional: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
Identidad y sentido de pertenencia, las claves del Newman campeón contadas por emblemas del club
- 3
Los Pumas pierden a Marcos Kremer frente a Escocia pese al tacto de Felipe Contepomi ante los clubes
- 4
Newman campeón: el Cardenal culminó su año perfecto con la conquista del Nacional de Clubes