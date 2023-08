escuchar

La imagen de Santiago Grondona saliendo de la cancha ayudado por dos asistentes del staff de los Pumas termina enturbiando un partido que hasta allí, a seis minutos del final del partido, se desarrollaba de manera óptima. El tercera línea surgido de Champagnat, en una acción en solitario y sin contacto, se torció la rodilla y por lo que se deduce de su gesto sería de una gravedad suficiente como para dejarlo afuera del Mundial. Ya camino al banco rompió en llanto y cuando se sentó, todos sus compañeros se acercaron a consolarlo.

Hasta allí, la actuación de los Pumas transitaba por los carriles esperados. Una actuación prolija y controlada, suficiente para imponerse 62-3 a España en el Estadio Metropolitano, la cancha de Atlético de Madrid. Cumplieron con la premisa de no excederse en alguna infracción que les pudiera acarrear alguna suspensión, como sí les pasó a otras potencias como Inglaterra y Nueva Zelanda, por ejemplo. Cumplieron en ser precisos en sus ataques y disciplinados en defensa. La misión restante es algo que no estaba en sus manos, sino en las de la diosa fortuna: no sufrir lesiones.

El primer try, de Juan Cruz Mallía

“Parece que es una lesión mala, pero no queremos decir nada hasta que no esté clara la situación”, dijo el entrenador Michael Cheka en conferencia de prensa sobre la situación de Grondona, que anoche se realizaba estudios para conocer el grado de la lesión. “Santi este año está mejor preparado y mejor nivel que en toda su vida”.

La baja de Grondona es en primer término una ausencia sensible para los Pumas, aunque no determinante. El nuevo jugador de Bristol Bears no iba a ser, presumiblemente, titular, ya que corre detrás de Matera, González y Kremer en la consideración del head coach australiano. Pero era el primer recambio para los dos alas y se había destacado en los partidos previos (vio acción en todos los encuentros del seleccionado este año), sobre todo en el costado defensivo. Adyacentemente es un golpe duro para el ánimo del grupo, que tiene la madurez suficiente como para sobreponerse.

El infortunio de Santiago Grondona

¿Quién lo reemplazará en la lista de 33? Todo indica que Cheika no convocará a otro tercera línea, sino que se quedará con los primeras líneas que sumó para reemplazar a Nahuel Tetaz Chaparro, la otra baja por lesión que se conoció en la semana. Mayco Vivas y Lucio Sordoni peleaban por ese puesto y bien podrían quedarse ahora con las dos vacantes. Con cinco terceras líneas en el plantel (quedarían Facundo Isa y Rodrigo Bruni de suplentes) y la posibilidad que ofrecen Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal de cumplir ese rol abren aquella posibilidad. Otras alternativas son el segunda línea Lucas Paulos, que se quedó afuera de la lista por poco, o Joaquín Oviedo, el séptimo tercera línea del plantel, que estuvo en la convocatoria inicial de 48 pero no vio acción y sólo tiene un partido con los Pumas.

Más allá de ese infortunio, todo lo que se propusieron los Pumas para el último amistoso previo a Francia 2023, lo cumplieron. La inferioridad del rival no permite tomar el resultado como parámetro, ni siquiera ensalzar a varios rendimientos individuales altos, pero el rendimiento del equipo argentino sí permite desentrañar varias conclusiones positivas.

En primer lugar, cabe destacar el control con el que jugaron. La cifra de sólo ocho penales cometidos es un reflejo de esta apreciación. Es cierto que ante oponentes de mayor valía se requerirá otro tipo de riesgos, como salir a tacklear más arriba y no esperar tanto en determinadas circunstancias, tanto como que el autocontrol será uno de los factores determinantes en el próximo Mundial.

También es loable la forma en que cuidaron la pelota al atacar. Sin mostrar sus cartas, que se reservan para el 9 de septiembre en Marsella, cuando hagan su presentación en Francia 2023 ante el seleccionado de Inglaterra, los Pumas tuvieron la virtud de no rifar la pelota. Secuencias largas de varias fases, paciencia para generar espacios y buena capacidad de definición fueron la marca registrada. Así, llegaron nueve veces al in-goal rival. Hubo tries de distinta factoría, pero de ellos cabe destacar el de Mateo Carreras, que recibió contra la línea de touch y en un relampagueo hizo alarde de su velocidad y su capacidad de elusión.

Nicolás Sánchez reapareció como titular en los Pumas y lo hizo en un alto nivel, como su compañero en la pareja de medios Tomás Cubelli; una buena noticia para la selección argentina a tan poco tiempo de la Copa del Mundo. PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

El partido también fue una buena excusa para que jugadores que no venían con tanto rodaje con la celeste y blanca sumen minutos de juego con oposición real. De ellos, cabe rescatar la actuación de la pareja de medios, Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez, que por primera vez jugaron juntos en el ciclo de Cheika. Los dos mostraron que están un nivel alto. El medio-scrum anotó un try y estuvo siempre encima de la jugada. Le faltó acaso ser más incisivo con la pelota en las manos, su mayor virtud y donde puede destacarse sobre los otros dos 9 del plantel. Sánchez estuvo muy participativo y buscó atacar permanentemente la línea de ventaja. Asistió magistralmente con el pie a Juan Cruz Mallía en la primera conquista y fue efectivo en su envíos a los palos (8/10, incluidos varios esquinados).

Por último, el partido resultó un buen parámetro para saber cómo jugar ante los rivales inferiores a los que se enfrentarán en Francia: Chile, en primer término (el 30 de septiembre en Nantes); Samoa (el 22 en Saint Etienne) y Japón (el 8 de octubre en Nantes) en menor medida, ya que no permitirán regular, pero sí saber que cumpliendo con el libreto no necesitan ninguna hacer nada estridente para imponerse. Ante equipos como Inglaterra o los que se crucen en instancias de eliminación directa, sí necesitarán sumarle a ese control que demostraron esta vez algo de osadía.

El estadio, con capacidad para 70.000 espectadores, quedó grande para el evento. España utilizó el encuentro como excusa para festejar el centenario de su Federación de Rugby, pero el público le dio la espalda. A los Pumas poco les importó. Fueron e hicieron lo que tenían que hacer.

Ahora volverán a Portugal para completar la preparación antes de viajar a Francia e instalarse, desde el 1 del mes próximo, en La Baule-Escoublac, donde establecerán su búnker. La pesadumbre por la baja de otra pieza del equipo se disipará con el tiempo. Las lesiones son parte del juego. Los Pumas llegarán a Francia en el punto en que pretendían.

Rodrigo Isgró es tackleado en su segundo partido en los Pumas, el último antes del Mundial de Francia. PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Síntesis de España 3 vs. los Pumas 62

España: John Wessel Bell; Martiniano Cian, Iñaki Mateu, Gonzalo López y Federico Casteglioni (capitán); Gonzalo Vinuesa y Estanislao Bay; Mario Pichardie, Facundo Domínguez A y Matthew Foulds A ; Alejandro Suárez y Lucas Guillaume; Bittor Aboitiz, Pablo Miejimolle y Thierry Futeu.

John Wessel Bell; Martiniano Cian, Iñaki Mateu, Gonzalo López y Federico Casteglioni (capitán); Gonzalo Vinuesa y Estanislao Bay; Mario Pichardie, Facundo Domínguez y Matthew Foulds ; Alejandro Suárez y Lucas Guillaume; Bittor Aboitiz, Pablo Miejimolle y Thierry Futeu. Entrenador: Miguel Velasco.

Cambios: ST, Santiago Ovejero por Miejimolle; 12 minutos, Lucas Santamaría por Aboitiz y Raphael Nieto por Suárez; 15, Jordi Jorba por Casteglioni; 22, Víctor Sánchez por Foulds; 23, Bautista Güemes por Mateu, y 28, Raúl Calzón por Pichardie.

Suplente: Ike Irusta.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Matías Moroni, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Nico-lás Sánchez y Tomás Cubelli (capitán); Marcos Kremer, Facundo Isa y Rodrigo Bruni; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Eduardo Bello, Agustín Creevy y Joel Sclavi.

Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Matías Moroni, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Nico-lás Sánchez y Tomás Cubelli (capitán); Marcos Kremer, Facundo Isa y Rodrigo Bruni; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Eduardo Bello, Agustín Creevy y Joel Sclavi. Entrenador: Michael Cheika

Cambios: ST, Ignacio Ruiz por Creevy; 4 minutos, Jerónimo de la Fuente por Chocobares y Martín Bogado por Mallía; 8, Tomás Cubelli por Bazán Vélez; 16, Mayco Vivas por Sclavi; 22, Santiago Grondona por Carreras; 34, Lucio Sordoni por Bello y Matías Alemanno por Bruni, y 35, Bruni por Grondona.

Primer tiempo: 3m, penal de Sánchez (A); 12, 15, 25 y 35 goles de Sánchez por tries de Mallía, Sclavi, Carreras y Cubelli (A); 27, penal de Vinuesa (E). Amonestados: 21, Foulds (E). Resultado parcial: España 3 vs. Argentina 31.

3m, penal de Sánchez (A); 12, 15, 25 y 35 goles de Sánchez por tries de Mallía, Sclavi, Carreras y Cubelli (A); 27, penal de Vinuesa (E). 21, Foulds (E). España 3 vs. Argentina 31. Segundo tiempo: 17, 30 y 41m, goles de Sánchez por tries de Kremer y Bogado -2- (A); 24 try de De la Fuente (A); try de Isa (A). Amonestados: 29, Domínguez (E). Resultado parcial: España 0 vs. Argentina 31.

17, 30 y 41m, goles de Sánchez por tries de Kremer y Bogado -2- (A); 24 try de De la Fuente (A); try de Isa (A). 29, Domínguez (E). España 0 vs. Argentina 31. Estadio: Civitas Metropolitano, de Madrid.

Civitas Metropolitano, de Madrid. Árbitro: Andrew Brace (Irlanda).

